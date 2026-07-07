Dorin Șerdean, condamnat cu suspendare Pedepsit pentru înșelăciune, fostul acționar al lui Dinamo trebuie să achite daune de 390.000 de euro 
Dorin Șerdean
Diverse

Dorin Șerdean, condamnat cu suspendare Pedepsit pentru înșelăciune, fostul acționar al lui Dinamo trebuie să achite daune de 390.000 de euro

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 07.07.2026, ora 09:11
alt-text Actualizat: 07.07.2026, ora 09:11
  • Dorin Șerdean, fost președinte și acționar majoritar al clubului Dinamo, a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei, într-un dosar instrumentat de Parchetul European.
  • Procurorii l-au acuzat că, prin intermediul unei societății spaniole, ar fi orchestrat o schemă prin care mai multe firme au fost prejudiciate cu aproximativ 13 milioane de euro în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Dorin Șerdean, fost președinte și acționar al clubului de fotbal Dinamo București, a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Sentința nu este definitivă, poate fi atacată cu apel.

Cum se fac transferurile la Dinamo Atribuțiile lui Andrei Nicolescu + cine aprobă achizițiile de milioane de euro
Citește și
Cum se fac transferurile la Dinamo Atribuțiile lui Andrei Nicolescu + cine aprobă achizițiile de milioane de euro
Citește mai mult
Cum se fac transferurile la Dinamo Atribuțiile lui Andrei Nicolescu + cine aprobă achizițiile de milioane de euro

Dorin Șerdean, condamnat cu suspendare pentru înșelăciune în formă continuată

Condamnarea a fost pronunțată într-un dosar instrumentat de Parchetul European (EPPO București). Cauza a vizat fraude legate de accesarea fondurilor europene.

Potrivit hotărârii pronunțate de Tribunalul București, instanța l-a găsit vinovat pe Șerdean pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată, constând în 18 acte materiale.

Achitat pentru două dintre capetele de acuzare

În schimb, fostul conducător al clubului Dinamo a fost achitat pentru acuzația de participație improprie la infracțiunea de folosire sau prezentare de documente ori declarații false pentru obținerea pe nedrept de fonduri europene.

De asemenea, Șerdean a fost achitat și pentru acuzația de participație improprie la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Instanța a apreciat că faptele reținute în rechizitoriu nu sunt prevăzute de legea penală în forma în care au fost încadrate de procurori.

Pedeapsă cu suspendare și obligații pe durata supravegherii

Instanța a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pentru un termen de trei ani.

Pe durata acestuia, Dorin Șerdean va trebui să respecte măsurile stabilite de Serviciul de Probațiune, inclusiv prezentarea periodică la serviciul de probațiune, anunțarea schimbării domiciliului sau a locului de muncă și participarea la un program de reintegrare socială.

Totodată, acesta va presta 80 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității și va avea interzis, timp de trei ani, dreptul de a fi ales în autorități publice și de a ocupa funcții care implică exercitarea autorității de stat.

Despăgubiri de circa 390.000 de euro

În același dosar a fost condamnată și societatea spaniolă Ama Grupo Financiero Europeo S.A., care a primit o amendă penală de 144.000 de lei pentru înșelăciune în formă continuată.

Potrivit anchetatorilor, Dorin Șerdean a acționat în numele și în interesul acestei societăți, motiv pentru care atât el, cât și compania au fost trimiși în judecată și condamnați pentru aceeași infracțiune.

Instanța a dispus obligarea în solidar a lui Dorin Șerdean și a Ama Grupo Financiero Europeo S.A. la plata unor daune materiale în valoare totală de 1.945.837 de lei, aproximativ 390.000 de euro, către cele cinci firme prejudiciate și constituite părți civile.

Astfel, Sengher Sisteme S.R.L. urmează să primească 48.157 de lei, Top Decon S.R.L. - 269.267 de lei, Old&New Construct S.R.L. - 189.054 de lei, Wagramer Termo 2000 S.R.L. - 1.010.083 de lei, iar Condor Păduraru S.R.L. - 429.276 de lei.

3.000 euro, confiscați

De asemenea, judecătorii au dispus confiscarea sumei de 15.871 de lei, circa 3.000 de euro, de la Dorin Șerdean, reprezentând bani încasați de la persoana vătămată MDC Actual Building S.R.L., și au menținut măsurile asigurătorii instituite asupra bunurilor mobile și imobile ale acestuia.

Ca pedeapsă complementară, instanța a obligat Ama Grupo Financiero Europeo S.A. să publice hotărârea de condamnare la un post național de televiziune. Extrasul sentinței va fi difuzat de trei ori.

De ce a fost acuzat Dorin Șerdean

Dorin Șerdean a fost trimis în judecată în 2023, fiind acuzat de fapte de corupție într-un dosar privind un presupus prejudiciu estimat la 13 milioane de euro, în legătură cu accesarea fondurilor europene și naționale.

În cauză s-au constituit părți civile Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și societățile Sengher Sistem SRL, Old&New Construct SRL, Wagramer Termo 2000 SRL, Condor Păduraru SRL și Top Decon SRL.

Potrivit procurorilor, Șerdean ar fi emis 18 scrisori de garanție false către beneficiarii unor proiecte finanțate din fonduri europene și naționale.

În rechizitoriu s-a arătat că documentele prezentau în mod neadevărat existența unor garanții pentru acoperirea eventualelor prejudicii.

Anchetatorii au susținut că Șerdean și-ar fi desfășurat activitatea în numele Ama Grupo Financiero Europeo S.A., o societate înregistrată în Spania și aflată sub controlul său, folosind documente false și inexacte.

Dorin Șerdean a preluat de la Cortacero acțiunile clubului Dinamo

Dorin Șerdean a devenit cunoscut în fotbalul românesc în 2020, după ce omul de afaceri spaniol Pablo Cortacero a preluat pachetul majoritar de acțiuni al clubului Dinamo București.

În 2021 gruparea din Ștefan cel Mare a intrat în insolvență, iar, la începutul anului 2022, Cortacero a cedat societatea Lotus Perfect Products SRL, care deținea 72% din acțiunile lui Dinamo, către Dorin Șerdean.

Șerdean a vândut pachetul majoritar celor de la Red&White

În februarie 2023, Dorin Șerdean, prin intermediul societății Lotus Perfect Products S.R.L., a transferat către Red&White 2022 Management pachetul majoritar de acțiuni al clubului.

Acesta reprezenta 72,7758% din capitalul social și avea o valoare nominală de 29.838.000 de lei, circa 6 milioane de euro, potrivit Monitorului Oficial.

Potrivit informațiilor apărute la acea vreme în spațiul public, în schimbul tranzacției Șerdean ar fi obținut 500.000 de euro.

Dorin Șerdean a rămas acționar al clubului Dinamo prin societatea Lotus Perfect Products S.R.L., care deține 411 acțiuni, cu o valoare nominală de 100 RON
fiecare, însumând o valoare nominală totală de 41.100
RON, reprezentând o cotă de 0,1% din capitalul social.

Citește și

Și Boateng la FCSB? „Îl împinge impresarul” + Singurul jucător pentru care președintele lui Dinamo bagă mâna în foc că nu trădează
Superliga
21:43
Și Boateng la FCSB? „Îl împinge impresarul” + Singurul jucător pentru care președintele lui Dinamo bagă mâna în foc că nu trădează
Citește mai mult
Și Boateng la FCSB? „Îl împinge impresarul” + Singurul jucător pentru care președintele lui Dinamo bagă mâna în foc că nu trădează
Nicolescu nu se aștepta Președintele lui Dinamo, despre mutarea lui Gnahore la FCSB: „Se putea duce oriunde altundeva”
Superliga
21:20
Nicolescu nu se aștepta Președintele lui Dinamo, despre mutarea lui Gnahore la FCSB: „Se putea duce oriunde altundeva”
Citește mai mult
Nicolescu nu se aștepta Președintele lui Dinamo, despre mutarea lui Gnahore la FCSB: „Se putea duce oriunde altundeva”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Matt Damon afirmă că filmul epic în care apare săptămâna viitoare a fost cel mai greu din cariera sa: „Așa se făceau filmele cu 80 de ani în urmă”
Matt Damon afirmă că filmul epic în care apare săptămâna viitoare a fost cel mai greu din cariera sa: „Așa se făceau filmele cu 80 de ani în urmă”
Matt Damon afirmă că filmul epic în care apare săptămâna viitoare a fost cel mai greu din cariera sa: „Așa se făceau filmele cu 80 de ani în urmă”
dinamo bucuresti condamnare cu suspendare sentinta dorin serdean fonduri europene
Știrile zilei din sport
De ce nu sunt meciuri azi, la CM 2026 Mondialul ia o pauză. Care e primul duel din faza sferturilor
Campionatul Mondial
10:53
De ce nu sunt meciuri azi, la CM 2026 Mondialul ia o pauză. Care e primul duel din faza sferturilor
Citește mai mult
De ce nu sunt meciuri azi, la CM 2026 Mondialul ia o pauză. Care e primul duel din faza sferturilor
S-a dus în fața camerei si a strigat! Ce s-a auzit la TV, după Spania - Portugalia + confuzia comentatorului
Campionatul Mondial
10:44
S-a dus în fața camerei si a strigat! Ce s-a auzit la TV, după Spania - Portugalia + confuzia comentatorului
Citește mai mult
S-a dus în fața camerei si a strigat! Ce s-a auzit la TV, după Spania - Portugalia + confuzia comentatorului
Djokovic, nervos la Wimbledon FOTO. Decizia care l-a înfuriat pe sârb: „Sunteți atât de mândri de regulile voastre, dar nu respectați niciuna”
Tenis
10:28
Djokovic, nervos la Wimbledon FOTO. Decizia care l-a înfuriat pe sârb: „Sunteți atât de mândri de regulile voastre, dar nu respectați niciuna”
Citește mai mult
Djokovic, nervos la Wimbledon FOTO. Decizia care l-a înfuriat pe sârb: „Sunteți atât de mândri de regulile voastre, dar nu respectați niciuna”
„Oblemenco”, pregătit de meciuri  VIDEO. Stadionul Craiovei are o nouă suprafață de joc, folosită la CM 2026! Lucrările s-au finalizat după 40 de zile
Superliga
09:44
„Oblemenco”, pregătit de meciuri VIDEO. Stadionul Craiovei are o nouă suprafață de joc, folosită la CM 2026! Lucrările s-au finalizat după 40 de zile
Citește mai mult
„Oblemenco”, pregătit de meciuri  VIDEO. Stadionul Craiovei are o nouă suprafață de joc, folosită la CM 2026! Lucrările s-au finalizat după 40 de zile
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:34
Infantino își freacă palmele Regula introdusă de FIFA la CM 2026 e pe cale să ducă toate favoritele în semifinale!
Infantino își freacă palmele Regula introdusă de FIFA la CM 2026 e pe cale să ducă toate favoritele în semifinale!
17:58
Rusia, înapoi în fotbal?! De ce FIFA vrea să permită echipelor Moscovei să reintre în competiții, deși războiul continuă. Reacția lui Infantino
Rusia, înapoi în fotbal?! De ce FIFA vrea să permită echipelor Moscovei să reintre în competiții, deși războiul continuă. Reacția lui Infantino
18:23
„Visit Craiova” în Ungaria FOTO. De ce Universitatea Craiova va avea acest mesaj neașteptat pe tricou la meciul din preliminariile Ligii Campionilor
„Visit Craiova” în Ungaria FOTO. De ce Universitatea Craiova va avea acest mesaj neașteptat pe tricou la meciul din preliminariile Ligii Campionilor
17:27
Cristian Geambașu Argentina celor răi
Cristian Geambașu Argentina celor răi
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea
Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun
A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”
Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului <span>Trump-Infantino</span>
Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă
Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?
Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!
Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea
O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare
Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție
Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez
Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul
Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news
Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, <span>stand-up</span> comedy
Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii
46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?
VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: <span>VAR-ul</span> e bun, tot oamenii sunt problema!
Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul
Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline
Top stiri
„Au vrut să rămână Messi” Egiptenii au explodat după eliminarea dramatică în fața Argentinei: „Turneul e trucat!”. Semnul făcut de antrenor
Campionatul Mondial
07.07
„Au vrut să rămână Messi” Egiptenii au explodat după eliminarea dramatică în fața Argentinei: „Turneul e trucat!”. Semnul făcut de antrenor
Citește mai mult
„Au vrut să rămână Messi” Egiptenii au explodat după eliminarea dramatică în fața Argentinei: „Turneul e trucat!”. Semnul făcut de antrenor
Tensiuni și din tribune VIDEO: Cum l-au provocat fanii argentinieni pe selecționerul Egiptului, la finalul jocului cu Argentina. Reacția furioasă a lui Hossam Hassan
Campionatul Mondial
10:03
Tensiuni și din tribune VIDEO: Cum l-au provocat fanii argentinieni pe selecționerul Egiptului, la finalul jocului cu Argentina. Reacția furioasă a lui Hossam Hassan
Citește mai mult
Tensiuni și din tribune VIDEO: Cum l-au provocat fanii argentinieni pe selecționerul Egiptului, la finalul jocului cu Argentina. Reacția furioasă a lui Hossam Hassan
Cine transmite Vitebsk - U Craiova  Unde se vede la TV meciul campioanei României din turul 1 preliminar din Liga Campionilor
Liga Campionilor
10:58
Cine transmite Vitebsk - U Craiova Unde se vede la TV meciul campioanei României din turul 1 preliminar din Liga Campionilor
Citește mai mult
Cine transmite Vitebsk - U Craiova  Unde se vede la TV meciul campioanei României din turul 1 preliminar din Liga Campionilor
BREAKING | Incendiu la etajul 8 al unui bloc de pe Calea Moșilor, cu degajări mari de fum. Pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor | UPDATE
B365
07.07
BREAKING | Incendiu la etajul 8 al unui bloc de pe Calea Moșilor, cu degajări mari de fum. Pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor | UPDATE
Citește mai mult
BREAKING | Incendiu la etajul 8 al unui bloc de pe Calea Moșilor, cu degajări mari de fum. Pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor | UPDATE

Echipe/Competiții

fcsb 30 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 15 rapid 11 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share