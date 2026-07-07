Dorin Șerdean, condamnat cu suspendare Pedepsit pentru înșelăciune, fostul acționar al lui Dinamo trebuie să achite daune de 390.000 de euro 

Dorin Șerdean, fost președinte și acționar majoritar al clubului Dinamo, a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei, într-un dosar instrumentat de Parchetul European.

Procurorii l-au acuzat că, prin intermediul unei societății spaniole, ar fi orchestrat o schemă prin care mai multe firme au fost prejudiciate cu aproximativ 13 milioane de euro în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană.

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Dorin Șerdean, fost președinte și acționar al clubului de fotbal Dinamo București, a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Sentința nu este definitivă, poate fi atacată cu apel.

Dorin Șerdean, condamnat cu suspendare pentru înșelăciune în formă continuată

Condamnarea a fost pronunțată într-un dosar instrumentat de Parchetul European (EPPO București). Cauza a vizat fraude legate de accesarea fondurilor europene.

Potrivit hotărârii pronunțate de Tribunalul București, instanța l-a găsit vinovat pe Șerdean pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată, constând în 18 acte materiale.

Achitat pentru două dintre capetele de acuzare

În schimb, fostul conducător al clubului Dinamo a fost achitat pentru acuzația de participație improprie la infracțiunea de folosire sau prezentare de documente ori declarații false pentru obținerea pe nedrept de fonduri europene.

De asemenea, Șerdean a fost achitat și pentru acuzația de participație improprie la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Instanța a apreciat că faptele reținute în rechizitoriu nu sunt prevăzute de legea penală în forma în care au fost încadrate de procurori.

Pedeapsă cu suspendare și obligații pe durata supravegherii

Instanța a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pentru un termen de trei ani.

Pe durata acestuia, Dorin Șerdean va trebui să respecte măsurile stabilite de Serviciul de Probațiune, inclusiv prezentarea periodică la serviciul de probațiune, anunțarea schimbării domiciliului sau a locului de muncă și participarea la un program de reintegrare socială.

Totodată, acesta va presta 80 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității și va avea interzis, timp de trei ani, dreptul de a fi ales în autorități publice și de a ocupa funcții care implică exercitarea autorității de stat.

Despăgubiri de circa 390.000 de euro

În același dosar a fost condamnată și societatea spaniolă Ama Grupo Financiero Europeo S.A., care a primit o amendă penală de 144.000 de lei pentru înșelăciune în formă continuată.

Potrivit anchetatorilor, Dorin Șerdean a acționat în numele și în interesul acestei societăți, motiv pentru care atât el, cât și compania au fost trimiși în judecată și condamnați pentru aceeași infracțiune.

Instanța a dispus obligarea în solidar a lui Dorin Șerdean și a Ama Grupo Financiero Europeo S.A. la plata unor daune materiale în valoare totală de 1.945.837 de lei, aproximativ 390.000 de euro, către cele cinci firme prejudiciate și constituite părți civile.

Astfel, Sengher Sisteme S.R.L. urmează să primească 48.157 de lei, Top Decon S.R.L. - 269.267 de lei, Old&New Construct S.R.L. - 189.054 de lei, Wagramer Termo 2000 S.R.L. - 1.010.083 de lei, iar Condor Păduraru S.R.L. - 429.276 de lei.

3.000 euro, confiscați

De asemenea, judecătorii au dispus confiscarea sumei de 15.871 de lei, circa 3.000 de euro, de la Dorin Șerdean, reprezentând bani încasați de la persoana vătămată MDC Actual Building S.R.L., și au menținut măsurile asigurătorii instituite asupra bunurilor mobile și imobile ale acestuia.

Ca pedeapsă complementară, instanța a obligat Ama Grupo Financiero Europeo S.A. să publice hotărârea de condamnare la un post național de televiziune. Extrasul sentinței va fi difuzat de trei ori.

De ce a fost acuzat Dorin Șerdean

Dorin Șerdean a fost trimis în judecată în 2023, fiind acuzat de fapte de corupție într-un dosar privind un presupus prejudiciu estimat la 13 milioane de euro, în legătură cu accesarea fondurilor europene și naționale.

În cauză s-au constituit părți civile Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și societățile Sengher Sistem SRL, Old&New Construct SRL, Wagramer Termo 2000 SRL, Condor Păduraru SRL și Top Decon SRL.

Potrivit procurorilor, Șerdean ar fi emis 18 scrisori de garanție false către beneficiarii unor proiecte finanțate din fonduri europene și naționale.

În rechizitoriu s-a arătat că documentele prezentau în mod neadevărat existența unor garanții pentru acoperirea eventualelor prejudicii.

Anchetatorii au susținut că Șerdean și-ar fi desfășurat activitatea în numele Ama Grupo Financiero Europeo S.A., o societate înregistrată în Spania și aflată sub controlul său, folosind documente false și inexacte.

Dorin Șerdean a preluat de la Cortacero acțiunile clubului Dinamo

Dorin Șerdean a devenit cunoscut în fotbalul românesc în 2020, după ce omul de afaceri spaniol Pablo Cortacero a preluat pachetul majoritar de acțiuni al clubului Dinamo București.

În 2021 gruparea din Ștefan cel Mare a intrat în insolvență, iar, la începutul anului 2022, Cortacero a cedat societatea Lotus Perfect Products SRL, care deținea 72% din acțiunile lui Dinamo, către Dorin Șerdean.

Șerdean a vândut pachetul majoritar celor de la Red&White

În februarie 2023, Dorin Șerdean, prin intermediul societății Lotus Perfect Products S.R.L., a transferat către Red&White 2022 Management pachetul majoritar de acțiuni al clubului.

Acesta reprezenta 72,7758% din capitalul social și avea o valoare nominală de 29.838.000 de lei, circa 6 milioane de euro, potrivit Monitorului Oficial.

Potrivit informațiilor apărute la acea vreme în spațiul public, în schimbul tranzacției Șerdean ar fi obținut 500.000 de euro.

Dorin Șerdean a rămas acționar al clubului Dinamo prin societatea Lotus Perfect Products S.R.L., care deține 411 acțiuni, cu o valoare nominală de 100 RON

fiecare, însumând o valoare nominală totală de 41.100

RON, reprezentând o cotă de 0,1% din capitalul social.

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