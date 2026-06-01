James Milner s-a retras Recordmanul din Premier League își încheie cariera după 24 de sezoane: „Acesta este momentul potrivit”
James Milner. Foto: Imago
Ionuț Cojocaru
Publicat: 01.06.2026, ora 22:42
Actualizat: 01.06.2026, ora 22:42
  • James Milner, deținătorul recordului de apariții în Premier League, și-a anunțat retragerea din fotbal la 40 de ani.
  • Mijlocașul englez pune capăt unei cariere profesioniste de 24 de sezoane.
Milner a adunat 658 de meciuri în prima ligă a Angliei și a depășit recordul deținut anterior de Gareth Barry.

James Milner, recordmanul din Premier League, s-a retras: „E momentul potrivit”

Milner a debutat în Premier League în 2002, la doar 16 ani, pentru Leeds United, clubul pe care îl susținea în copilărie.

De-a lungul carierei, a mai evoluat pentru Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Liverpool și Brighton, devenind unul dintre constanți jucători din fotbalul englez.

Ultima parte a carierei a petrecut-o la Brighton, echipă alături de care a contribuit la o nouă calificare europeană a clubului.

22 de meciuri
a jucat Milner în sezonul 2025-2026, fiind titular în 9 dintre aceste meciuri

Milner și-a anunțat decizia printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele sociale:

„După 24 de sezoane în Premier League, simt că acesta este momentul potrivit să pun capăt carierei mele de jucător.

De la debutul pentru Leeds United, echipa pe care am susținut-o în copilărie, la vârsta de 16 ani, și până la momentul în care am devenit cel mai tânăr marcator din Premier League, nu aș fi putut visa niciodată la drumul pe care l-am parcurs, până la faptul că anul trecut nu îmi puteam ridica piciorul, iar apoi am revenit pentru a face parte din echipa lui Brighton care s-a calificat în Europa pentru a doua oară în istoria clubului, la vârsta de 40 de ani.

Să ajung să reprezint Newcastle, Aston Villa, Man City, Liverpool și Brighton - fără să uit o lună memorabilă la Swindon Town - a fost un privilegiu incredibil.

Am fost suficient de norocos să trăiesc unele momente de neuitat, de la lupta pentru a rămâne în prima ligă până la câștigarea trofeelor, la meciuri în Europa și la reprezentarea țării mele, Anglia, la două Campionate Europene și două Cupe Mondiale.

Dar, mai mult decât orice, oamenii și prieteniile pe care le-am legat de-a lungul timpului în fotbal sunt cele pe care le voi prețui pentru totdeauna.

Fanilor, vă mulțumesc. Celor care m-au susținut la fiecare pas, încurajările voastre au însemnat mai mult decât veți ști vreodată.

Iar celor care m-au criticat de-a lungul drumului, vă mulțumesc și vouă. Cu toții ați avut rolul vostru în a face această călătorie memorabilă și în a mă forma ca jucător și ca om.

Familiei mele, vă mulțumesc pentru fiecare sacrificiu, fiecare kilometru parcurs și fiecare moment de încurajare. Nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil fără voi.

Părăsesc fotbalul cu o mândrie imensă, recunoștință și amintiri care vor rămâne cu mine pentru tot restul vieții.

Fotbalul mi-a oferit mult mai mult decât mi-aș fi putut imagina vreodată și voi fi întotdeauna recunoscător pentru oportunitățile pe care mi le-a oferit.

Vă mulțumesc tuturor celor care ați făcut parte din această călătorie”, a notat acesta, pe rețelele de socializare.

În cariera sa, Milner a câștigat trei titluri de campion în Premier League, două cu Manchester City și unul cu Liverpool, dar și Liga Campionilor cu formația de pe Anfield, în 2019.

Milner a fost și internațional englez, cu 61 de selecții și un gol pentru națională. A reprezentat Anglia la două Campionate Europene și la două Cupe Mondiale, înainte de a se retrage din echipa națională în 2016.

Reacțiile nu au întârziat să apară după anunțul retragerii. Foști colegi și adversari au transmis mesaje pentru unul dintre cei mai respectați jucători ai generației sale.

  • Adam Lallana a scris: „Felicitări, prietene, ai realizat totul și chiar mai mult! Bucură-te de odihnă o zi sau două”
  • Dejan Lovren a postat: „Ce carieră. Îți mulțumesc pentru tot”
  • Nigel de Jong a transmis: „Bucură-te de retragere, Millie! Un model pentru cum ar trebui să fie un fotbalist profesionist”
  • Stephen Warnock a comentat: „Felicitări pentru o carieră incredibilă, a fost o onoare să împart terenul și vestiarul cu tine. Toate cele bune, orice ai decide să faci în continuare”
  • Charlie Adam a adăugat: „Ce carieră, cel mai bun exemplu pentru orice jucător tânăr”
  • Jordan Henderson a transmis: „Îți mulțumesc pentru tot, prietene! Ce carieră și ce onoare a fost să împart o parte din ea cu tine! Mult succes în ceea ce urmează. Legendă”
  • Frank Lampard a scris: „Felicitări uriașe, prietene. Ce carieră incredibilă”
  • Danny Welbeck a notat: „Ce carieră, prietene. A fost o plăcere să împart vestiarul cu tine”

După anunțul retragerii, cluburile pentru care a evoluat James Milner de-a lungul carierei i-au dedicat postări speciale pe rețelele sociale.

