- Ianis Stoica (23 de ani), atacantul grupării portugheze Estrela Amadora, a marcat după o pauză de șapte luni.
Tânărul atacant român a fost transferat în Portugalia vara trecută, atunci când Estrela se angaja să plătească 1,3 milioane de euro în schimbul său, bani pe care nu i-a plătit, motiv pentru care Hermannstadt a făcut plângere la FIFA.
Ianis Stoica și-a trecut din nou numele pe lista marcatorilor, după o lungă perioadă de așteptare, la partida cu Moreirense, din etapa #32 a primei ligi din Portugalia.
În minutul 36, la 1-0 pentru Estrela Amadora, Ianis Stoica a fost desemnat de antrenor să execute o lovitură de la 11 metri.
Fără emoții, atacantul român a tras tare, pe mijlocul porții, ducând scorul la 2-0 în favoarea echipei sale.
Acesta este abia al treilea gol marcat de Stoica în Portugalia, primele două fiind reușite în startul sezonului.
Ianis Stoica nu mai marcase pentru Estrela Amadora de pe 27 septembrie, atunci când puncta pentru 2-0 în victoria obținută de echipa sa în fața celor de la AFS, scor 3-0.
El a mai reușit doar două contribuții din acel moment, pe 7 decembrie, atunci când a reușit două pase de gol în succesul cu Arouca, scor 3-1.
Conform transfermarkt.ro, Ianis Stoica este cotat la 1,5 milioane de euro.