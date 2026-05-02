Ianis Stoica (23 de ani), atacantul grupării portugheze Estrela Amadora, a marcat după o pauză de șapte luni.

Tânărul atacant român a fost transferat în Portugalia vara trecută, atunci când Estrela se angaja să plătească 1,3 milioane de euro în schimbul său, bani pe care nu i-a plătit, motiv pentru care Hermannstadt a făcut plângere la FIFA.

Ianis Stoica și-a trecut din nou numele pe lista marcatorilor, după o lungă perioadă de așteptare, la partida cu Moreirense, din etapa #32 a primei ligi din Portugalia.

În minutul 36, la 1-0 pentru Estrela Amadora, Ianis Stoica a fost desemnat de antrenor să execute o lovitură de la 11 metri.

Fără emoții, atacantul român a tras tare, pe mijlocul porții, ducând scorul la 2-0 în favoarea echipei sale.

Acesta este abia al treilea gol marcat de Stoica în Portugalia, primele două fiind reușite în startul sezonului.

32 de meciuri a jucat Ianis Stoica la Estrela Amadora

Ianis Stoica nu mai marcase pentru Estrela Amadora de pe 27 septembrie, atunci când puncta pentru 2-0 în victoria obținută de echipa sa în fața celor de la AFS, scor 3-0.

El a mai reușit doar două contribuții din acel moment, pe 7 decembrie, atunci când a reușit două pase de gol în succesul cu Arouca, scor 3-1.

Conform transfermarkt.ro, Ianis Stoica este cotat la 1,5 milioane de euro.

