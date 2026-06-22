La majoritatea meciurilor de la Campionatul Mondial de anul acesta, steagurile echipelor au fost așezate pe gazon, în momentul intonării imnurilor.

Au existat însă și excepții, iar mulți fani ai fotbalului s-au întrebat care este motivul.

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Spania și Arabia Saudită s-au întâlnit în etapa a doua a grupelor de la CM 2026, iar un detaliu a atras atenția înainte de startul partidei.

De ce drapelul Arabiei Saudite nu a fost întins pe gazon la meciul cu Spania

Duelul s-a desfășurat la Atlanta, iar voluntarii au ținut în aer cele două drapele ale țărilor, în momentul intonării imnurilor. Cu toate acestea, în celelalte meciuri nu s-a procedat la fel.

FIFA a venit cu schimbări pe ultima sută de metri înainte de startul turneului final. Forul mondial a schimbat protocolul obișnuit pentru a respecta o cerință care este în strânsă legătură cu Islamul.

La Mondialul din 2022, din Qatar, toate drapelele echipelor erau ținute în aer, fără să atingă solul. Înainte să înceapă turneul final găzduit de SUA, Mexic și Canada, FIFA a prezentat o nouă ceremonie de deschidere a meciurilor, pe care Gianni Infantino a descris-o drept o experiență „la 360 de grade”, conform marca.com.

Astfel, cei 26 de jucători ai fiecărei naționalei, dar și arbitrii, se strâng în jurul cercului de la centrul terenului. În același timp, steagurile sunt întinse pe teren, dar unele nu pot fi lăsate pe sol din motive religioase.

Un exemplu poate fi Arabia Saudită. Drapelul saudiților nu a fost așezat pe pământ în meciul pierdut cu Spania, scor 0-4, în grupa H.

🚨🌎 𝗣𝗼𝗿 𝘀𝗶 𝗻𝗼 𝘀𝗮𝗯𝗶𝗮𝘀. Arabia Saudita le pidió a la FIFA que su bandera, que incluye la shahada (la profesión de fe del islam), no se colocara en el suelo durante la ceremonia previa al partido.



La FIFA aceptó y las banderas de Arabia Saudita y de Uruguay fueron… pic.twitter.com/4bfKKZZVdl — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) June 21, 2026

Din ce motiv s-a luat această decizie? Pe fundalul verde al drapelului este scris cu alb Shahada, primul dintre cei cinci piloni ai Islamului și principala mărturisire de credință a musulmanilor: „Nu există alt Dumnezeu în afară de Allah, iar Mahomed este trimisul Său”.

Astfel, steagul Arabiei Saudite nu este doar un simbol național, ci este unul religios foarte important pentru națiune.

În plus, este interzis ca steagul să fie lăsat pe pământ. Această interdicție este prevăzută în legislația Arabiei Saudite, în articolul 13 al Legii Drapelului, adoptată prin decret regal în 1973.

Prin această lege se interzise contactul drapelului cu solul, apa sau să fie arborat în perioade de doliu național sau după moartea unui monarh. Fundamentul acestei reguli se regăsește în Coran, unde se cere respect față de simbolurile lui Allah.

Federația Saudită de Fotbal a transmis această solicitare către FIFA, iar forul mondial a acceptat-o ulterior.

Clasament Grupa H

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Spania 2 4 2. Uruguay 2 2 3. Capul Verde 2 2 4. Arabia Saudită 2 1

Irak, într-o situație similară

Această situație s-a repetat și la meciul Irak - Norvegia, încheiat cu scoru de 4-1 în favoarea echipei unde evoluează Erling Haaland.

Inițial, FIFA a respins cererea Irakului, dar a acceptat-o ulterior, după insistența autorităților de la Baghdad.

Drapelul Irakului conține inscripția „Allahu Akbar” („Allah este mare”), care a fost introdusă în 1991 și care este considerată un simbol sacru.

Pe drapelul nostru apare expresia «Dumnezeu este mare» și acesta a fost motivul solicitării transmise de federația noastră. Aymen Hussein, căpitanul naționalei Irakului

FIFA a venit cu precizări legate de decizia de a accepta, în cele din urmă, cererea Irakului.

„FIFA a colaborat îndeaproape cu echipele participante pentru a răspunde în mod adecvat solicitărilor privind modul de prezentare a drapelelor”, a spus forul mondial, conform stern.de.

Clasament Grupa I

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Norvegia 1 3 2. Franța 1 3 3. Senegal 1 0 4. Irak 1 0

Situație diferită în cazul Iranului

Drapelul Iranului conține două elemente sacre: expresia „Allahu Akbar”, repetată de 22 de ori pe marginile benzilor verzi și roșii, precum și emblema centrală, care reprezintă o formă caligrafică a numelui lui Allah.

Cu toate acestea, la meciul Iran – Noua Zeelandă, 2-2, disputat pe 15 iunie pe stadionul SoFi din Los Angeles, drapelul iranian a fost întins pe gazon la fel ca toate celelalte.

Spre deosebire de Arabia Saudită și Irak, Federația Iraniană de Fotbal nu a depus o cererea către FIFA în acest sens.

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