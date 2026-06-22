Trei echipe românești în Liga Campionilor! EHF a făcut anunțul. Cluburile din România care ne vor reprezenta în elita Europei
Gloria Bistrița și CSM București vor reprezenta România în sezonul viitor al EHF Champions League la feminin. FOTO Sport Pictures
Handbal

Trei echipe românești în Liga Campionilor! EHF a făcut anunțul. Cluburile din România care ne vor reprezenta în elita Europei

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 22.06.2026, ora 16:50
alt-text Actualizat: 22.06.2026, ora 16:51
  • România va avea din nou trei echipe în ediția 2026/2027 a EHF Champions League.
  • Este vorba de Gloria Bistrița și CSM București, în competiția feminină, respectiv CS Dinamo, la masculin.
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Gloria Bistrița și CS Dinamo aveau deja locul asigurat pe baza clasamentului coeficienților EHF.

Potrivit criteriilor, câștigătoarele titlului în primele 10 campionate din Europa beneficiază de calificare directă.

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România va avea trei reprezentante în sezonul viitor al Ligii Campionilor

Câștigătoare a medaliei de bronz în sezonul recent încheiat din Liga Campionilor, CSM București a solicitat un wild-card. Așa cum era de așteptat, răspunsul EHF a fost unul pozitiv.

Cele 16 echipe care vor participa în sezonul viitor din Liga Campionilor la feminin:

  • HC Podravka (Croația)
  • Team Esbjerg (Danemarca)
  • Brest Bretagne Handball (Franța)
  • Metz Handball (Franța)
  • HSG Blomberg-Lippe (Germania)
  • Gyori Audi ETO KC (Ungaria)
  • OTP Group Buducnost (Muntenegru)
  • Storhamar Handball Elite (Norvegia)
  • Gloria Bistrița (România)
  • RK Krim OTP Group Mercator (Slovenia)
  • Odense Handbold (Danemarca)
  • Nykobing Falster Handbold (Danemarca)
  • BV Borussia Dortmund (Germania)
  • FTC (Ungaria)
  • Sola Handballklubb (Norvegia)
  • CSM București (România)

CS Dinamo București reprezentanta României în Liga Campionilor la masculin

Molde (Norvegia) a fost singura formație care a fost refuzată. Dacă la feminin sistemul rămâne neschimbat, cu două grupe a câte opt echipe, nu se poate spune același lucru despre sistemul de la masculin.

Începând cu sezonul 2026/27, competiția va fi extinsă la 24 de echipe, împărțite în șase grupe a câte patru formații în faza preliminară.

Primele două clasate vor avansa către faza principală, unde vor exista două grupe de șase echipe. Cele care termină pe locurile 3-4 vor merge în European League.

  • HC Zagreb (Croația)
  • Aalborg Handbold (Danemarca)
  • FC Barcelona (Spania)
  • PSG (Franța)
  • SC Magdeburg (Germania)
  • Veszprem HC (Ungaria)
  • Kolstad (Norvegia)
  • Industria Kielce (Polonia)
  • Sporting Lisabona (Portugalia)
  • CS Dinamo București (România)
  • MT Melsungen (Germania)
  • SAH Aarhus (Danemarca)
  • GOG (Danemarca)
  • HBC Nantes (Franța)
  • Montpellier Handball (Franța)
  • Fuchse Berlin (Germania)
  • OTP Bank – PICK Szeged (Ungaria)
  • MOL Tatabanya KC (Ungaria)
  • Elverum Handball (Norvegia)
  • Orlen Wisla Plock (Polonia)
  • FC Porto (Portugalia)
  • RK Celje Pivovarna Lasko (Slovenia)
  • RK Partizan AdmiralBet (Serbia)
  • HC Kriens-Luzern (Elveția)
  • IFK Kristianstad (Suedia)

Au fost refuzate MOL Tatabanya KC (Ungaria), Valur (Islanda) și Elverum Handball (Norvegia).

Tragerea la sorți a grupelor atât la masculin, cât și la feminin va avea loc pe 26 iunie, de la 12:00 (ora României), la Viena.

Competiția va debuta pe 5 și 6 septembrie la feminin și pe 9 și 10 septembrie pentru masculin.

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