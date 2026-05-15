Asociația Spaniolă a Arbitrilor de Fotbal a solicitat deschiderea unui dosar disciplinar împotriva lui Florentino Perez, președintele lui Real Madrid, (79 de ani), în urma declarațiilor sale recente.

Perez se află în centrul unui nou scandal în fotbalul spaniol, după conferința de presă susținută pe 12 mai și interviul acordat, o zi mai târziu, postului La Sexta.

În cele două apariții publice, conducătorul clubului a acuzat corpul arbitrilor de corupție sistemică, a susținut că Real Madrid a fost privată de mai multe titluri și a vorbit despre presupuse beneficii financiare obținute de arbitri.

Arbitrii spanioli au cerut deschiderea unui dosar disciplinar împotriva lui Florentino Perez

Printre declarațiile reclamate de AESAF se numără afirmațiile potrivit cărora Real Madrid ar fi fost privată de mai multe titluri din cauza arbitrajelor.

„Am fost aici multe sezoane și am câștigat 7 Ligi ale Campionilor și 7 titluri în La Liga, pentru că celelalte mi-au fost furate.

Corupție sistemică timp de două decenii, iar arbitrii sunt în continuare aceiași!”, a spus acesta.

Pregătim un dosar de 500 de pagini, pe care îl vom prezenta la UEFA. Cum să uităm așa ceva? Este cel mai mare caz de corupție din istoria fotbalului. Nu am venit aici ca niște arbitri să se îmbogățească pe banii Barcelonei. Corupție sistemică. Sunt în continuare aceiași arbitri, care fac aceleași lucruri într-un mod flagrant. În acest sezon ne-au furat 16 sau 18 puncte Florentino Perez, președintele lui Real Madrid

AESAF consideră că declarațiile lui Florentino Perez depășesc limitele unor critici sportive obișnuite, conform marca.com.

Asociația susține că președintele lui Real Madrid a făcut acuzații grave la adresa arbitrilor, fără ca acestea să fie confirmate de o decizie a instanței.

Potrivit asociației, impactul declarațiilor este cu atât mai mare cu cât Florentino Perez conduce unul dintre cele mai importante cluburi din lume.

În solicitarea transmisă Comitetului de Competiții, arbitrii cer măsuri disciplinare împotriva lui Pérez, dar și măsuri provizorii care să împiedice repetarea unor astfel de declarații pe durata procedurii.

AESAF solicită, totodată, despăgubiri pentru prejudiciul moral și profesional adus arbitrilor, precum și un comunicat public de rectificare și scuze din partea clubului Real Madrid.

Citește și Barcelona ia măsuri Anunțul făcut de catalani imediat după conferința fără precedent ținută de Florentino Perez Citește mai mult Barcelona ia măsuri Anunțul făcut de catalani imediat după conferința fără precedent ținută de Florentino Perez

Scandalul vine într-un moment deja dificil pentru Real Madrid. Clubul traversează un sezon dezamăgitor, marcat de conflicte în vestiar și de incertitudini legate de antrenorul care va conduce echipa în sezonul viitor.

Real Madrid este pe locul 2 în La Liga, cu 80 de puncte după 36 de meciuri. Barcelona este deja campioană, cu 91 de puncte.

Florentino Perez a anunțat recent că nu intenționează să demisioneze și că va candida din nou la președinția clubului.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport