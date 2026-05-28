Echipa sezonului  Primul „11” fără jucători de la Rapid și FCSB + doar 2 fotbaliști români 

Contul oficial al Superligii a publicat echipa sezonului 2025-2026
Publicat: 28.05.2026, ora 18:32
Actualizat: 28.05.2026, ora 19:32
  • Aceasta e formată din 2 jucători români și 9 străini
Primul „11” al celor mai buni jucători din Liga 1 în sezonul recent încheiat surprinde prin absența jucătorilor de la Rapid și FCSB, singurii granzi care nu sunt reprezentați.

Echipa sezonului pe contul oficial al Ligii 1

Campioana U Craiova are patru, Dinamo și U Cluj câte trei, iar CFR unul.

La rezerve, FCSB are totuși un reprezentant, pe Florin Tănase, în timp ce Rapid e în continuare absentă.

  • Echipa sezonului: Gertmonas - Mora, Boateng, Romanchuk, Opruț - Macalou, Mekvabishvili, Cîrjan, Korenica - Al Hamlawi, Lukic
  • Rezerve: Lazar, Mikanovic, Rus, Screciu, Bancu, Cordea, Gnahore, Tănase, Roman, Matos, Bettaieb

La baza acestei departajări stau statisticile LPF (numărul de meciuri jucate, golurile marcate, pasele decisive etc), prezențele nominalizaților în echipa ideală a fiecărei etape, punctajul din fiecare rundă cumulat, precum și nominalizările făcute de deținătorii drepturilor tv ale SuperLigii României pentru „Jucătorul meciului”.

Momentan, cei doi români incluși în echipa sezonului, Opruț și Cîrjan, nu sunt pe lista selecționerului Hagi pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor. „Regele” va mai chema 2 jucători după derby-ul de la baraj

Cum explică LPF alegerile pentru echipa sezonului:

PORTAR

Edvinas Gertmonas (Universitatea Cluj / 24 jocuri) - „Internaționalul lituanian a fost unul dintre eroii care au pus umărul la sezonul istoric făcut de gruparea ardeleană. Nu a primit gol în 12 dintre cele 24 de meciuri în care a apărat poarta echipei sale”

APĂRĂTORI

Carlos Mora (Universitatea Craiova / 29 jocuri) - „A acoperit excelent flancul drept al oltenilor, fiind greu de depășit în defensivă, iar urcările lui în atac au pus mari probleme adversarilor. A înscris de două ori și a oferit trei pase decisive”

Kennedy Boateng (Dinamo / 38 jocuri) - „Stânca din defensiva lui Kopic! A fost jucătorul din Superligă cu cele mai multe dueluri câștigate - 248 (130 dueluri aeriene). A prins de cinci ori ,,Echipa etapei”. De asemenea, tot de cinci ori și-a trecut numele și pe lista marcatorilor”

Oleksandr Romanchuk (Universitatea Craiova / 32 jocuri) - „Transferul fundașului ucrainian s-a dovedit a fi o mutare decisvă în lupta pentru titlu. S-a integrat imediat, devenind pilon de bază în cea mai bună defensivă din campionat”

Raul Opruț (Dinamo / 39 jocuri) - „A făcut cel mai bun sezon din carieră! S-a impus la mai multe capitole, printre care tackling-urile. Privind prestația ofensivă, a fost jucătorul cu apariții surprinzătoare la finalizare, mai ales la fazele fixe. A înscris de cinci ori și a pasat decisiv de două ori”

MIJLOCAȘI

Issouf Macalou (Universitatea Cluj / 37 jocuri) - „A făcut diferența, în special, prin pasele sale, 14 dintre ele fiind decisive (primul loc la acest capitol, la egalitate cu Alin Roman). În total, Macalou a avut 20 de contribuții ofensive, o cifră de-a dreptul impresionantă!”

Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova / 33 jocuri) - „A fost jucătorul din lotul campionilor care a adus echilibru la centrul terenului. Dispus fără limită la efort, a făcut excelent legătura între compartimentul defensiv și cel ofensiv. Șapte pase decisive, cele mai multe din rândul craiovenilor și trei goluri, toate din afara careului mare”

Cătălin Cîrjan (Dinamo / 38 jocuri) - „Responsabilizat cu banderola de căpitan, a arătat maturitate pe teren, conducându-și colegii cu brio într-un sezon care se dovedește a fi cel mai bun din ultimii ani. Șapte goluri, șase pase decisive și primul în ierarhia paselor reușite în jumătatea adversă”

Meriton Korenica (CFR 1907 Cluj / 39 jocuri) - „Constant, dovadă fiind și faptul că este singurul fotbalist prezent și în echipa stagiunii precedente! Polivalent, a dat randament pe mai multe posturi, contribuind astfel la una dintre cele mai spectaculoase reveniri înregistrate de o formație pe durata unui sezon. Nouă goluri și patru pase decisive”

ATACANȚI

Assad Al-Hamlawi (Universitatea Craiova / 33 jocuri) - „A înscris contra celor două adversare din Cluj, dar și în porțile celor trei granzi bucureșteni, intrând definititv în inimile pătimașilor fani olteni. A prins de șapte ori «Echipa etapei», o cifră pe care o mai întâlnim doar în dreptul lui Cătălin Cîrjan”

Jovo Lukic (Universitatea Cluj / 32 jocuri) - „Cel mai bun marcator din SuperLigă cu 18 goluri înscrise, toate din acțiune! Este primul golgheter dat de Universitatea Cluj în ultimii 46 de ani, de la Septimiu Câmpeanu (sezonul 1979-1980). De remarcat jocul aerian, șase dintre reușite fiind izbutite cu capul”

ANTRENOR

Filipe Coelho (Universitatea Craiova) - ”Venit la startul etapei a 17-a, când echipa se clasa pe locul al patrulea, la șase puncte în spatele liderului, a avut un parcurs de vis în Superligă, 15 victorii și șase remize în 24 de meciuri, rezultate în urma cărora titlul s-a întors în Bănie după o pauză de 35 de ani! A impresionat prin modul cum a gestionat vestiarul, presiunea pusă de public, dar și prin viziunea asupra jocului. Cu el pe bancă, Universitatea a strâns 15 meciuri fără gol încasat, dintre care șapte în play-off”

