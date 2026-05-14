Răspuns pentru CFR Cluj Edi Iordănescu a dezvăluit de ce are nevoie pentru a reveni în Liga 1: „Acesta e planul meu”

Edi Iordănescu (47 de ani), fostul selecționer al României, a vorbit despre posibilitatea unei reveniri pe banca formației CFR Cluj.

Antrenorul care a adus titlul „feroviarilor” în sezonul 2020-2021 este liber de contract după despărțirea de Legia Varșovia și rămâne foarte apreciat în Gruia.

Tehnicianul român nu a exclus definitiv o revenire în Superliga, dar a explicat că discuțiile pe care le poartă acum sunt pentru proiecte din străinătate.

Edi Iordănescu, mesaj despre o posibilă revenire în Superliga: „Trebuie să mă provoace suficient de mult”

„Hai să fiu sincer și la obiect. Planul meu este să merg în străinătate. Nu știu dacă poate să apară un proiect din România care să-mi schimbe planul.

Orice e posibil și am învățat că în fotbal nu trebuie să zici niciodată «niciodată», dar în momentul de față ăsta este gândul meu.

Dacă se va întâmpla ceva care să mă provoace suficient de mult încât să mă întoarcă din drum, atunci cu siguranță că voi lua în calcul.

Însă discuțiile pe care le am în acest moment sunt exclusiv în străinătate și cred că cu ocazia asta v-am răspuns și la întrebare”, a declarat Edi Iordănescu, conform gsp.ro.

FOTO. Ultimul meci al CFR-ului, 0-0 cu Universitatea Craiova

Fostul selecționer a explicat și ce contează cel mai mult pentru el atunci când analizează o ofertă.

„Nu e un secret. În primul rând, pentru mine e foarte importantă chimia între mine și oamenii cu care sau pentru care trebuie să lucrez.

Țin foarte mult la asta. Mărturisesc faptul că au fost mai multe posibilități în ultimele luni să preiau o echipă.

Am avut discuții și în Europa, și în afara Europei, dar n-am găsit poate timing-ul (n.r. - momentul) potrivit. Și chiar uitându-mă un pic în spate, cred că am fost și inspirat de data asta să nu spun da, pentru că sunt proiecte care nu o duc foarte bine, deci n-aș fi avut o viață ușoară”, a mai spus antrenorul român.

Voi mă întrebați ce tip de fotbal îmi place: creativ, ofensiv, proactiv, să creezi, să fii intens și agresiv fără minge, să recuperezi mingea cât mai sus. Am avut două oferte din Turcia recent. Una de la o echipă căzută și am fost inspirat că n-am acceptat în iarnă-primăvară. A doua este la limita de a se salva. Puteam să mă duc să joc tipul ăsta de fotbal acolo? Niciodată! Edward Iordănescu, fost selecționer al României

Edi Iordănescu: „În fotbalul modern sunt foarte rare situațiile în care ai putere deplină”

Iordănescu a insistat și asupra faptului că, în fotbalul modern, antrenorii primesc tot mai rar control total asupra proiectului sportiv.

„În Europa, conducătorii sunt mai rigizi din punctul de vedere al staff-ului, te lasă să vii cu una, două persoane. În afara Europei au fost cazuri de mai multă flexibilitate, la modul că puteam să aduc mai mulți oameni, inclusiv pe alte departamente: scouting, medical.

în fotbalul modern sunt foarte rare deja situațiile în care tu te duci ca în Anglia, manager general, ți se dă putere deplină, să-ți faci selecția, ai autoritate totală, transferuri, buget mare…

Eu am avut această autoritate în România, la Astra, la Pandurii Târgu Jiu, la Mediaș, și am făcut performanță. Am intrat în play-off cu toate 3 echipele, ne-am bătut și la campionat cu Pandurii, am mers și în cupele europene.

Dar am avut libertate și împreună cu cei care conduceau am construit strategia”, a mai spus antrenorul român.

31 de meciuri în toate competițiile a adunat Edi Iordănescu pe banca celor de la CFR Cluj în sezonul 2020-2021, când a reușit să câștige titlul. Antrenorul a înregistrat atunci 21 de victorii, 5 remize și 5 înfrângeri

