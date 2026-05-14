„Pancu e un nesimțit!" Ioan Varga își atacă din nou propriul antrenor: „Nu stăm după tine" + A rostit numele pe care îl vrea pe banca CFR Cluj
alt-text Publicat: 14.05.2026, ora 15:44
alt-text Actualizat: 14.05.2026, ora 15:44
  • Ioan Varga (54 de ani), patronul celor de la CFR Cluj, pregătește deja variantele pentru banca tehnică a echipei, în condițiile în care șansele ca Daniel Pancu (48 de ani) să continue în Gruia și din sezonul viitor par tot mai mici.

Situația dintre conducerea clubului și actualul antrenor s-a tensionat după ultimele declarații ale lui Pancu.

Antrenorul a spus că își dorește ca salariile să fie achitate la zi, echipa să beneficieze de o bază de pregătire mai bună și lotul să fie întărit cu jucători de valoare.

Ioan Varga, mesaj clar despre viitorul antrenor al lui CFR Cluj: „Avem 7 antrenori la coadă”

Ioan Varga a vorbit despre varianta Dan Petrescu, antrenor care a mai pregătit-o pe CFR Cluj și care a plecat din Gruia în august 2025, după eliminarea dureroasă din cupele europene în fața celor de la Hacken, scor 2-7.

Pe lângă eliminarea din Europa, antrenorul a explicat că decizia a venit și din cauza unor probleme de sănătate.

„Dan Petrescu a fost dintotdeauna numărul unu, ca să ne înțelegem. A plecat din cauză că a fost bolnav, nu din alt motiv. Dacă era sănătos, el era antrenor.

E mai bine acum, m-am și întâlnit cu el. Acum mai are ultimele tratamente pe care trebuie să le facă, sper ca în 2-3 săptămâni să fie fresh.

Dacă e fresh, sigur va fi el! Dacă nu, ne orientăm mai departe”, a declarat monitorulcj.ro.

Varga susține că Daniel Pancu i-ar fi transmis în discuțiile directe că vrea să continue la CFR Cluj.

Deocamdată e Pancu, deci sunt numai supoziții. Față-n față cu mine mi-a garantat de 200 de ori că nu pleacă, că el vrea să rămână și m-am supărat după ultima lui declarație. Dacă așa stă problema, stai liniștit că avem 7 antrenori la coadă, nu stăm noi după tine. E un nesimțit! După ce ți-am dat putere și condiții și zici că vrei nu știu ce… Cu condițiile astea s-au câștigat campionate, nu cu altele! Ioan Varga, finanțatorul celor de la CFR Cluj

Situația lui Pancu este cu atât mai delicată cu cât numele său a fost asociat în ultimele zile cu o posibilă revenire la Rapid.

CFR Cluj ocupă locul 3 în Superliga, cu 41 de puncte. Pe locul 2 se află „U” Cluj, cu 45 de puncte, iar lider este Universitatea Craiova, cu 46 de puncte.

În play-off, Pancu a înregistrat o înfrângere, trei victorii și două remize, cea mai recentă în partida cu Universitatea Craiova, scor 0-0.

