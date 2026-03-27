„Acolo trebuie făcută marea analiză” România nu va fi la CM 2026, iar Edi Iordănescu a identificat mai multe probleme

Publicat: 27.03.2026, ora 14:46
Actualizat: 27.03.2026, ora 14:46
  • Turcia - România 1-0Edi Iordănescu (47 de ani) a venit cu un punct de vedere după eșecul de la Istanbul, unde „tricolorii” au ratat calificarea la Mondialul din acest an.

Fostul selecționer al naționalei și-a exprimat ferm încrederea în echipă înaintea acestui meci, însă se declară acum profund dezamăgit de rezultat.

Turcia - România 1-0. Edi Iordănescu: „Simt o mare dezamăgire”

„Înainte de orice, pot spune că simt o mare dezamăgire, pentru că am avut o mare speranță. Am crezut foarte tare și am spus asta și public cu câteva zile înainte de meci.

Am crezut argumentat, la fel cum am crezut mereu în acest grup de jucători cu care am lucrat, am performat și pe care îl cunosc extrem de bine.

Cred că puteam să trecem de Turcia, ce am spus înainte de meci s-a dovedit si în timpul meciului. Turcia are multe individualități, dar si carențe ca echipă. Se putea mai mult, cu mai multă încredere, cu mai mult curaj.

Cu toate astea, rămân la părerea că această calificare s-a ratat în grupă, și nu neapărat acum. Am avut o grupă din care puteam obține mult mai mult. Primul loc!

Din păcate, nu am reușit nici locul 2, care ar fi contat enorm pentru traseul de baraj. Acolo trebuie făcută marea analiză”, a declarat Edi Iordănescu, potrivit sport.ro.

Cât despre minusurile pe care le-a avut echipa națională contra Turciei, fostul selecționer a transmis:

„Consider că am făcut un joc defensiv bun, turcii nu și-au creat șanse reale, însă în plan ofensiv, în afară de acel corner cu ocazia lui Nicu Stanciu, nu am reușit nimic notabil.

Dacă pe pozitional nu reușești să îți asiguri măcar anumite momente de control, din care eventual să generezi ocazii, atunci devine obligatoriu să poți răni pe tranziție.

Faptul că ne-am apărat foarte jos, cu wingerii noștri, Man si Mihăilă, la nivelul propriului careu, practic jucătorii noștri de explozie și verticalitate, a făcut ca tranzițiile să fie foarte greu de realizat. E greu să dezvolți tranziții de 80 de metri.

Cum recuperam mingea, o pierdeam foarte repede. Nu o să intru mai mult în detalii tehnice, nu e cazul, e un moment prea trist ca să fiu eu negativ. 28 ani de așteptare s-au transformat în 32. Concluzia este că jocul a confirmat că se putea mai mult. Analiza trebuie făcută, dar nu de mine.

Eu iubesc acel grup de jucători, dar ei puteau și trebuiau să dea mai mult în calificări. Domnul Lucescu nu e de condamnat. E de salutat. A dat cu siguranță tot ce a putut. Iar la vârsta dânsului și cu problemele de sănătate pe care le-a avut, cu siguranță nu i-a fost deloc ușor. Trebuie respectat pentru întreaga carieră”, a mai spus Iordănescu.

