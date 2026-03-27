Renunță la Mondial? Ministerul Sportului din Iran interzice deplasarea naționalei în țările considerate „ostile”
Naționala Iranului. Foto: IMAGO
Campionate

alt-text Ștefan Neda
27.03.2026, ora 13:39
Actualizat: 27.03.2026, ora 17:17
  • Iranul anunță noi măsuri ce vizează echipa națională de fotbal, cu două luni și jumătate înainte de startul Campionatului Mondial.

Participarea statului asiatic la CM 2026 este încă incertă, din cauza conflictului cu SUA, iar oficialii iranieni au anunțat acum o decizie radicală.

Iran a interzis deplasarea naționalei și a cluburilor în țări considerate „ostile”

Hotărârea a fost comunicată de Ministerul Sportului, care nu a preciziat clar ce țări se află pe lista celor în care deplasarea este interzisă.

„Prezența echipelor naționale și a celor de club în țări considerate ostile și incapabile să asigure securitatea sportivilor și staff-urilor iraniene este interzisă până la o nouă notificare”, a transmis Ministerul Sportului din Iran, potrivit reuters.com.

Ministerul a dat drept exemplu partida dintre Tractor FC, club iranian, și Al-Ahli Dubai, club din Emiratele Arabe Unite, care ar fi trebuit să se desfășoare în Arabia Saudită, pe 9 martie, în cadrul Ligii Campionilor Asiei.

În urmă cu două săptămâni, președintele SUA, Donald Trump, afirma că participarea Iranului la CM 2026 în SUA ar putea reprezenta un pericol pentru „viața și siguranța” reprezentanților naționalei, la scurt timp după ce țara din Orient anunțase că nu va participa la turneul final.

Săptămâna trecută, federația din Iran a transmis că poartă negocieri cu FIFA pentru mutarea partidelor de la Mondial în Mexic, una dintre celelalte țări gazdă.

Jucătorii naționalei Iranului se află în prezent în Turcia, unde se pregătesc pentru meciurile amicale cu Nigeria și Costa Rica, programate astăzi, de la 15:00, respectiv marți, de la ora 16:00.

Campionatul Mondial din 2026 va avea loc între 11 iunie și 19 iulie, în SUA, Mexic și Canada.

Campionatul Mondial deplasare interdictie iran echipa nationala a iranului
Opinii
Echipe/Competiții

fcsb 15 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 15 rapid 5 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 Cristi Chivu fcsb baraj cm 2026
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
28.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share