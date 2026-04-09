Răzvan Lucescu, gest minunat FOTO. Fiul lui Il Luce le-a transmis un mesaj profund lui Edi și Anghel Iordănescu: „Ne-a prins pe amândoi de mâini”

Răzvan Lucescu, Edward Iordănescu și Anghel Iordănescu. foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 09.04.2026, ora 15:11
alt-text Actualizat: 09.04.2026, ora 15:12
  • Edi Iordănescu (47 de ani) și Anghel Iordănescu (75 de ani) au mers la Arena Națională, acolo unde trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost depus pentru ca apropiații, foștii colaboratori și cei care l-au admirat să îi poată aduce un ultim omagiu.

Cei doi au fost întâmpinați de Răzvan Lucescu (57 de ani), fiul marelui antrenor, care i-a strâns de mână și le-a transmis un mesaj profund

Dănuț Lupu, copleșit de durere VIDEO. Fostul elev al lui  Mircea Lucescu: „Noi, românii, l-am făcut senil, bătrân. Alții au știut să îl respecte”
Răzvan Lucescu le-a transmis un mesaj profund lui Edi și Anghel Iordănescu: „Petreceți cât mai mult timp împreună”

Mircea Lucescu a murit marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde fusese internat și la începutul anului, dar și după meciul naționalei cu Turcia de la Istanbul.

Edi Iordănescu a vorbit despre scurta discuție avută la Arena Națională cu Răzvan Lucescu.

„Tatăl meu este efectiv la pământ. Ne-am oprit și am vorbit puțin cu Răzvan, ne-a prins pe amândoi de mâini și ne-a spus: «Petreceți cât mai mult timp împreună».

Sunt momente foarte grele și, din păcate, fotbalul românesc, România, mai pierde un om mare”, a declarat Iordănescu, conform digisport.ro.

„A fost un om care s-a născut, a trăit și a murit pentru fotbal. A modelat generații și s-a dedicat total. Sper ca noile generații să se uite mai atente și să se inspire de la astfel de oameni”, a mai declarat Edi Iordănescu.

Familia Iordănescu la priveghiul lui Mircea Lucescu FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

Familia Iordănescu la priveghiul lui Mircea Lucescu FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Pentru mine e un moment în care vreau să ne luăm rămas bun de la un titan al fotbalului. Fotbalul românesc pierde un fost mare tricolor. Pierde şi unul dintre antrenorii care ne-a adus multe satisfacții şi bucurii. Îl consider înţeleptul fotbalului românesc. A crescut, educat şi format generaţii de fotbaliști. A avut mereu grijă ca fotbaliştii de mare talent să aibă şi o educaţie aparte. Anghel Iordănescu

Mircea Lucescu revenise pe banca naționalei României pe 6 august 2024, la 38 de ani de la finalul primului mandat

Îl înlocuise chiar pe Edi Iordănescu, cel care a ales să nu mai continue după ce a dus România în optimi la Euro 2024.

Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

  • Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)
  • Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)
  • Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)
  • Beșiktaș - 1 titlu (2003)
  • Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)
  • Zenit - 1 Supercupă (2016)
  • Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.

2008. Lucescu, din nou pe teren la meciul Stelele României vs. Stelele Lumii. Foto - sportpictures.eu.jpg

1970. În tricoul echipei naționale a României. Foto - Imago.jpg 1992. Antrenor în Italia, la Brescia. Foto - Imago.jpg 2000. O învinge pe Real Madrid și câștigă Supercupa Europei cu Galatasaray. Foto - Imago.jpg 2003. Alături de Daniel Pancu la Beșiktaș. Foto - Imago.jpg 2003. Campion cu Beșiktaș Foto - Imago.jpg
Lucescu, la Arena Națională FOTO+VIDEO. Aproximativ 15.000 de oameni au venit să-și ia adio de la Il Luce
Stadionul Dinamo se va numi „Mircea Lucescu” VIDEO. Ministrul de Interne a făcut anunțul astăzi: „O valoare națională recunoscută în toată lumea”
Într-o luare de poziție tranșantă, Iranul pune SUA să aleagă între două opțiuni. „Lumea vede masacrul din Liban”
Lucescu, la Arena Națională FOTO+VIDEO. Aproximativ 15.000 de oameni au venit să-și ia adio de la Il Luce
„Te vom iubi mereu”  Galeria lui Dinamo a scandat pentru Mircea Lucescu: „Mentor și reper pentru generațiile viitoare”. Răzvan Lucescu, extrem de emoționat
„Să fiți mândri că e român” VIDEO. Rinat Ahmetov, discurs  emoționant la priveghiul lui Mircea Lucescu: „Cred că a avut o viață fericită”
Kovacs merge la Mondial Brigada românească   de la CM 2026 a fost anunțată oficial de FIFA!
Lacrimi pentru Lucescu Cum a fost comemorat Il Luce la meciul lui Șahtior + Ahmetov, prezent pe stadion după 12 ani!
Omagiu pentru Lucescu în centrul Bucureștiului Imaginile apărute pe ecranele magazinului Cocor: „De la kilometrul 0 spre toată lumea fotbalului”
Barcelona vrea măsuri drastice anti-Kovacs! Clubul catalan a depus plângere la UEFA: „Deciziile au prejudiciat grav echipa”
Un bărbat în picioare

Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Le grand Monsieur

Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Mircea Lucescu - numărând timpul

Il Luce s-a stins pe teren

A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Latin Mannschaft

Metoda Spalletti

Când victima devine complicele huliganilor

Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Șumi la tenis. Spectacol!

Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Naționala „vegetală”

Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Cei care ne refuză

Loți joacă în echipă cu Viktor

Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

„Era împăcat cu sine”  Șeful Secţiei de Cardiologie de la Spitalul Universitar, despre ultima dorință a lui Mircea Lucescu: „A insistat...”  
Ce grad a avut Lucescu la Dinamo Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
A îngenuncheat în fața sicriului FOTO. Daniel Pancu, omagiu cutremurător pentru Mircea Lucescu: „Fără el nu aș fi fost nici la jumătate”
Mircea Lucescu, la început băiețelul dintr-o mahala din București. Sărăcia lucie din familia cu 5 copii, toți înghesuiți într-o cămăruță de pe Șoseaua Berceni
