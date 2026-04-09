Răzvan Lucescu, gest minunat FOTO. Fiul lui Il Luce le-a transmis un mesaj profund lui Edi și Anghel Iordănescu: „Ne-a prins pe amândoi de mâini”

Edi Iordănescu (47 de ani) și Anghel Iordănescu (75 de ani) au mers la Arena Națională, acolo unde trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost depus pentru ca apropiații, foștii colaboratori și cei care l-au admirat să îi poată aduce un ultim omagiu.

Cei doi au fost întâmpinați de Răzvan Lucescu (57 de ani), fiul marelui antrenor, care i-a strâns de mână și le-a transmis un mesaj profund

Răzvan Lucescu le-a transmis un mesaj profund lui Edi și Anghel Iordănescu: „Petreceți cât mai mult timp împreună”

Mircea Lucescu a murit marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde fusese internat și la începutul anului, dar și după meciul naționalei cu Turcia de la Istanbul.

Edi Iordănescu a vorbit despre scurta discuție avută la Arena Națională cu Răzvan Lucescu.

„Tatăl meu este efectiv la pământ. Ne-am oprit și am vorbit puțin cu Răzvan, ne-a prins pe amândoi de mâini și ne-a spus: «Petreceți cât mai mult timp împreună».

Sunt momente foarte grele și, din păcate, fotbalul românesc, România, mai pierde un om mare”, a declarat Iordănescu, conform digisport.ro.

„A fost un om care s-a născut, a trăit și a murit pentru fotbal. A modelat generații și s-a dedicat total. Sper ca noile generații să se uite mai atente și să se inspire de la astfel de oameni”, a mai declarat Edi Iordănescu.

Pentru mine e un moment în care vreau să ne luăm rămas bun de la un titan al fotbalului. Fotbalul românesc pierde un fost mare tricolor. Pierde şi unul dintre antrenorii care ne-a adus multe satisfacții şi bucurii. Îl consider înţeleptul fotbalului românesc. A crescut, educat şi format generaţii de fotbaliști. A avut mereu grijă ca fotbaliştii de mare talent să aibă şi o educaţie aparte. Anghel Iordănescu

Mircea Lucescu revenise pe banca naționalei României pe 6 august 2024, la 38 de ani de la finalul primului mandat

Îl înlocuise chiar pe Edi Iordănescu, cel care a ales să nu mai continue după ce a dus România în optimi la Euro 2024.

Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)

Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)

Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)

Beșiktaș - 1 titlu (2003)

Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)

Zenit - 1 Supercupă (2016)

Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.

Citește și

