Dilema Moruțan Săpunaru, bulversat de mutarea făcută de Rapid: „Ești amator să aduci un fotbalist și să nu știi unde să-l pui”

Cristi Săpunaru (41 de ani), fostul căpitan al Rapidului, a vorbit despre situația lui Olimpiu Moruțan (26 de ani).

Ajuns gratis la Rapid, după despărțirea de Aris Salonic, Moruțan nu a rupt gura târgului de la sosirea sa în Giulești.

Cristi Săpunaru: „Ești amator să aduci un fotbalist și să nu știi unde să-l pui”

Legendarul căpitan al Rapidului a analizat situația mijlocașului și a criticat modul în care Constantin Gâlcă a gestionat situația fotbalistului, în ceea ce privește poziția sa din teren.

„Când l-ai adus pe Moruțan, pe lângă toată presiunea pe care i-ai pus-o în cârcă... Nu poate Moruțan să rezolve de unul singur.

Nu puteai să-l scoți pe Dobre, care era golgheter, nici pe Petrila, care e cel mai bun jucător ofensiv pe care îl are Rapid. Eu cred că a fost adus ca număr 10.

Ești amator să aduci un fotbalist și să nu știi unde să-l pui. Eu nu cred. L-au adus probabil să facă un cuplu cu Christensen”, a spus Cristi Săpunaru, citat de digisport.ro.

13 meciuri a bifat Moruțan în tricoul Rapidului: a reușit 3 pase decisive

Mijlocașul de 26 de ani va avea ocazia să iasă la rampă în derby-ul cu U Craiova.

FOTO. Rapid - FC Argeș 0-0 , ultimul meci al giuleștenilor din Liga 1

