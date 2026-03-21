„Turcii să știe că îi putem răni!" Mesajul războinic al lui Edi Iordănescu înainte de barajul pentru CM 2026: „Asta va conta enorm"
Publicat: 21.03.2026, ora 13:10
Actualizat: 21.03.2026, ora 13:10
  • Edi Iordănescu (47 de ani), fostul selecționer al naționalei României, a vorbit despre șansele „tricolorilor” în meciul decisiv cu Turcia din barajul pentru calificarea la CM 2026.
  • Turcia - România se va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Turcia - România se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, cu o capacitate de 43.445 de locuri.

Edi Iordănescu: „Cred că avem șansa noastră

Edi Iordănescu, fostul selecționer al României în perioada ianuarie 2022 - iulie 2024, e conștient că „tricolorii” pleacă cu a doua șansă în meciul cu Turcia, dar e încrezător că pot obține un rezultat pozitiv.

„Vine jocul cu Turcia, cred că toți îl așteptăm cu emoție, eu personal îl aștept și cu încredere. Ce trebuie să facem, nu îmi permit eu să spun. Nu sunt în măsură să dau sfaturi, sunt sigur că domnul Lucescu și staff-ul dânsului vor analiza și pregăti foarte bine jocul.

Nu am analizat Turcia, mărturisesc că am văzut-o în vreo două jocuri în calificări, dar nu îmi permit să dau sfaturi și nu vreau să fiu interpretat greșit.

Cred că cel mai important este să avem încredere, convingere, este un lucru esențial. Fără încredere, fără convingerea că putem merge acolo să ne batem pentru calificare și să o și obținem, nu avem nicio șansă.

Calculele pe hârtie spun că Turcia este favorită, sunt și argumente în sensul ăsta, dar calculele pe hârtie în fotbal sunt până când începe meciul, până la fluierul arbitrului.

Plecăm cu șansa a doua, faptul că jucăm în deplasare, este un lucru care contează în economia jocului. Cred că avem șansa noastră, cred că dacă avem un plan foarte bine structurat, bine interpretat, fără compromisuri tehnico-tactice, interpretat așa cum trebuie, avem șansa noastră.

Am văzut o echipă a Turciei care are și carențe, e o echipă care în anumite momente își pierde echilibrul, balanța de joc, au o forță ofensivă, dar în momentul în care pierd mingea sunt expuși, suferă în apărare. Întâmplarea face ca asta este o parte din atuurile pe care noi le avem”, a declarat Edi Iordănescu, conform as.ro.

În astfel de jocuri trebuie să fim extrem de concentrați și responsabili defensiv, dar foarte atenți și determinați ofensiv, putem să marcăm din faze fixe. Edi Iordănescu

Edi Iordănescu: „Turcia trebuie să știe că îi putem răni

Edi Iordănescu consideră că România trebuie să și atace în partida cu Turcia, nu numai să se apere, lucru care va fi foarte dificil pe parcursul celor 90 de minute, ținând cont și de presiunea care va fi pe stadion.

„Nu cred că putem să ne apărăm 90 de minute, într-un vacarm efectiv, și să avem pretenții pentru calificare. Cred că în postura de outsideri ne-am simțit confortabili de-a lungul istoriei noastre, dar într-un joc de a fi sau a nu fi la un Mondial nu poți să te aperi 90 de minute și să ai pretenția să absorbi presiunea.

Fotbalul te pedepsește și orice moment poate să încline decisiv balanța în favoarea adversarului. Trebuie să fii, cel puțin în anumite momente, echipa care atacă și pozițional, care creează, produce ocazii și, de ce nu, să și marcheze.

Turcia trebuie să știe că îi putem răni și asta va conta enorm și ceea ce înseamnă factorul mental în economia jocului.

Este tipul de joc în care nu poți avea foarte multe ocazii, dar alea pe care le produci, fie le creezi, fie prin provocare, provocarea adversarului să greșească, trebuie și noi să marcăm”, a mai spus fostul selecționer.

Cu siguranță că avem și noi punctele noastre forte, e un grup puternic, pe care eu îl cunosc foarte bine, cu care am muncit și am făcut-o bine. Un grup disciplinat, cu caracter, cu personalitate. Edi Iordănescu

Tot focusul, determinarea, să meargă către acest joc

Edi Iordănescu e de părere că meciul cu Turcia este cel mai important în drumul României spre Mondial.

„Putem ajunge la Mondial, dar eu cred că ar trebui toată atenția, tot focusul, determinarea, să meargă către acest joc. Cu siguranță că staff-ul tehnic a analizat și cei doi posibili adversari.

Ca să ajungi la jocul decisiv trebuie să treci de acest prim joc și toată atenția să meargă către acest joc. Eu am încredere în experiența mare a domnului Lucescu.

Dacă vom reuși să trecem de acest joc, încrederea, emoția pozitivă, suportul tuturor celor din jurul naționalei, vor merge la un alt nivel și vom vedea din cu totul altă lumină al doilea joc”.

Dacă voi reveni într-o zi la echipa națională, și îmi doresc asta, nu cred că se va întâmpla in viitorul apropiat. Naționala este și va fi în sufletul meu, nu o voi face decât dacă voi fi în fruntea listei. Edi Iordănescu
  • Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.
  • Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

FOTO. Stadionul pe care se joacă barajul cu Turcia

labels.photo-gallery

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 7/0)
  • Marian AIOANI (Rapid, 0/0)
  • Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0)

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)
  • Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)
  • Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)
  • Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)
  • Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)
  • Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)
  • Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)
  • Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)
  • Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

  • Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)
  • Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)
  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)
  • Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)
  • Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)
  • Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)
  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)
  • Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)
  • Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)
  • Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)
  • Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)

ATACANȚI

  • Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)
  • David MICULESCU (FCSB, 6/0)
  • Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)

