Un nou Duckadam! FOTO-VIDEO. Pe cine înfruntă Chivu în finala Cupei Italiei. Portarul Motta, eroul lui Lazio la penaltyuri

Edoardo Motta (21 de ani), transferat în ianuarie de la Reggiana, a propulsat-o pe Lazio în finala Cupei Italiei: 13 mai, împotriva Interului lui Cristi Chivu, pe „Olimpico” din Roma.

Lazio a învins-o pe Atalanta miercuri în returul semifinalelor, 1-1, 2-1 la penaltyuri, după 2-2 în prima manșă.

Cristi Chivu va avea o finală dificilă pe 13 mai în Cupa Italiei. Joacă împotriva lui Lazio, pe „Olimpico”, terenul său la Roma.

Și în față va fi un tânăr portar în mare ascensiune, eroul biancocelestilor la primul meci pentru ei în această competiție.

Numele goalkeeperului: Edoardo Motta. Vârsta: 21 de ani.

Motta, eroul neașteptat al lui Lazio. Ar fi trebuit să fie rezervă

Motta nici nu ar fi trebuit să joace prea mult în acest sezon.

Transferat cu 1,2 milioane de euro de la Reggiana, pe 27 ianuarie, după ce lazialii l-au cedat pe Christos Mandas la Bournemouth împotriva dorinței antrenorului Maurizio Sarri, era destinat să fie rezerva lui Ivan Provedel.

Edoardo Motta, un portar fericit după calificarea lui Lazio în finala Cupei Italiei. Foto: Imago

Accidentarea titularului a însemnat șansa lui Edoardo și a profitat de ea. A debutat pe 9 martie cu victorie, 2-1 în fața lui Sassuolo, a continuat fără gol primit cu Milan (1-0).

Iar miercuri seară, la prima partidă în Coppa Italia pentru noua echipă, a fost MVP.

7 meciuri a apărat Edoardo Motta în acest sezon pentru Lazio, după 21 la Reggiana. Are o cotă de 4 milioane de euro (Transfermarkt)

Motta, patru penaltyuri: a schimbat mereu colțul. Diferența față de Duckadam

După 2-2 în turul semifinalelor, acasă, când apărase Provedel, a fost 1-1 în 120 de minute în manșa secundă de la Bergamo.

Romagnoli a deschis scorul (84) pentru laziali, Pasalic a egalat aproape imediat (86).

La prima lovitură de departajare, Motta a fost învins de Raspadori. După Raspadori, a ghicit tot și a blocat tot. Le-a apărat pe următoarele patru.

Scamacca - plonjon în dreapta.

Zappacosta - a schimbat colțul, aruncându-se perfect în stânga.

Pasalic - s-a întors în dreapta.

De Ketelaere - din nou în stânga. Decisiv.

Patru penaltyuri, la fel ca Helmut Duckadam, la Sevilla, în finala câștigată de Steaua pe 7 mai 1986 cu Barcelona.

Diferența: la Duckadam, au fost toate, nu a luat niciun gol. Motta are patru din cinci.

Motta: „E mai bine să-ți păstrezi secretele”

A fost cel care a calificat-o pe Lazio, 2-1 la 11 metri cu Atalanta. Purtat pe brațe de coechipieri.

„Sunt emoționat, nu mi s-a mai întâmplat niciodată”, a declarat Motta, potrivit Gazzettei dello Sport.

Tânărul plângea de fericire: „Dedic aceste lacrimi tuturor, fanilor, oricui mă cunoaște”.

Nu a vrut să vorbească prea mult despre calitățile lui la penaltyuri: „E mai bine să-ți păstrezi secretele”.

Finala cu Inter? „Sper să câștigăm înainte de penaltyuri”.

