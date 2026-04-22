Panică pe Camp Nou! Ionuț Radu, titular în Barcelona - Celta, meci întrerupt timp de 20 de minute! Ce s-a întâmplat

Partida dintre Barcelona și Celta Vigo, de pe Camp Nou, e întreruptă timp de 20 de minute.

Unui fan al oaspeților i s-a făcut rău, după ce Barcelona a deschis scorul, din penalty, în minutul 40, prin Lamine Yamal.

Seară plină de evenimente neplăcute pe Camp Nou.

Panică pe Camp Nou. Barcelona - Celta, întrerupt mai bine de 15 minute!

Mai întâi, s-a accidentat Joao Cancelo, în minutul 23. Hansi Flick l-a trimis pe teren, în locul lui, pe Alejandro Balde.

Apoi, Lamine Yamal s-a accidentat la executarea penalty-ului scos tot de el. Nici nu a apucat să sărbătorească reușita. S-a întins pe gazon după ce a simțit o durere la mușchii ischiogambieri. Nu a mai putut continua partida, iar locul său a fost luat de Bardghji.

Imediat după ce catalanii au deschis scorul, unui fan al celor de la Celta Vigo i s-a făcut rău în tribună, iar partida a fost întreruptă timp de 20 de minute.

Conform presei spaniole, suporterul a avut probleme cardiace, dar personalul medical ar fi reușit să-l resusciteze. Persoana a primit îngrijiri pe scările tribunei laterale, administrându-i-se oxigen.

După ce a fost stabilizat, suporterul a fost transportat la spital, iar meciul a fost reluat.

Lamine Yamal, suspect de ruptură musculară

Primele informații din Spania despre accidentarea lui Lamine Yamal indică o ruptură musculară, conform COPE. Rămâne de văzut cât de gravă e. Fotbalistul va fi supus mai multor teste joi.

Catalanii se tem chiar că nu-l vor avea pe Yamal la El Clasico, programat pe 10 mai.

Totuși, Barcelona nu exclude o ruptură minoră care l-ar face indisponibil timp de două săptămâni.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport