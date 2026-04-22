Vlad Dragomir, gol în Cipru FOTO+VIDEO. Mijlocașul naționalei a învins cu lejeritate un celebru portar + S-a calificat în finala Cupei

Vlad Dragomir (26 de ani), mijlocașul echipei naționale, a marcat pentru Pafos în semifinalele Cupei Ciprului și a obținut calificarea în ultimul act al competiției.

Pafos s-a impus cu 3-1, după ce, în tur, echipa lui Dragomir reușise să câștige la diferență minimă, 2-1.

Vlad Dragomir, gol în semifinala Cupei Ciprului

Meciul a început prost pentru Pafos, care s-a văzut condusă în prelungirile primei părți, atunci când Ivan Milosavljevic a deschis scorul pentru AEL Limassol.

Totuși, avantajul nu a durat mult, deoarece Jaja a egalat la doar un minut distanță.

În repriza a doua, Pafos a preluat conducerea după golul reușit de brazilianul Lele în minutul 58, iar lovitura de grație a fost dată de mijlocașul român în minutul 88.

Dragomir a profitat de o gafă în defensiva lui AEL Limassol și a rămas singur cu celebrul portar mexican Guillermo Ochoa, pe care l-a învins cu un lob perfect.

În acest sezon, Vlad Dragomir a jucat 48 de partide în tricoul lui Pafos, reușind să înscrie șase goluri și să ofere trei pase decisive.

2 milioane de euro este cota lui Vlad Dragomir, conform Transfermarkt

În ultimul act al competiției, echipa lui Vlad Dragomir va juca împotriva câștigătoare din „dubla” Apollon Limassol - APOEL.

VIDEO. Golul marcat de Vlad Dragomir:

Get the cup final suits ready, Pafos. You're in your third final in three years.



Dragomir grabs a 3rd for Pafos.



Pafos 3-1 AEL (5-2 agg) pic.twitter.com/3cLVgWsPoy — THIS IS MAPPA: CYPRUS FOOTBALL PODCAST (@ThisIsMappa) April 22, 2026

