Vlad Dragomir, gol în Cipru FOTO+VIDEO. Mijlocașul naționalei a învins cu lejeritate un celebru portar + S-a calificat în finala Cupei

- Vlad Dragomir (26 de ani), mijlocașul echipei naționale, a marcat pentru Pafos în semifinalele Cupei Ciprului și a obținut calificarea în ultimul act al competiției.
Pafos s-a impus cu 3-1, după ce, în tur, echipa lui Dragomir reușise să câștige la diferență minimă, 2-1.
Meciul a început prost pentru Pafos, care s-a văzut condusă în prelungirile primei părți, atunci când Ivan Milosavljevic a deschis scorul pentru AEL Limassol.
Totuși, avantajul nu a durat mult, deoarece Jaja a egalat la doar un minut distanță.
În repriza a doua, Pafos a preluat conducerea după golul reușit de brazilianul Lele în minutul 58, iar lovitura de grație a fost dată de mijlocașul român în minutul 88.
Dragomir a profitat de o gafă în defensiva lui AEL Limassol și a rămas singur cu celebrul portar mexican Guillermo Ochoa, pe care l-a învins cu un lob perfect.
În acest sezon, Vlad Dragomir a jucat 48 de partide în tricoul lui Pafos, reușind să înscrie șase goluri și să ofere trei pase decisive.
În ultimul act al competiției, echipa lui Vlad Dragomir va juca împotriva câștigătoare din „dubla” Apollon Limassol - APOEL.
VIDEO. Golul marcat de Vlad Dragomir: