Leo Grozavu (58 de ani) a vorbit despre posibila numire a lui Gică Hagi (61 de ani) la echipa națională.

După ce și-a cedat acțiunile de la Farul, Gheorghe Hagi este foarte aproape de revenirea pe banca naționalei după 25 de ani.

Leo Grozavu, despre Gică Hagi: „Dacă nici el nu va reuși, înseamnă că avem o problemă”

Grozavu, tehnician care a antrenat la Academia Hagi între 2010 și 2011, este de părere că „Regele” va avea succes pe banca echipei naționale.

„Pentru mine, venirea lui Gică Hagi la echipa națională nu înseamnă iluzie, ci speranță. Am speranțe, pentru că, dacă nici Hagi nu va reuși, înseamnă că avem chiar o problemă.

Cred că ne ascundem foarte mult în spatele unor oameni care au făcut și fac foarte multe pentru fotbal. Toată lumea ar trebui să fie implicată: factorii de decizie, toți cei implicați în fenomen, chiar și oamenii din media.

Dacă vrem să facem ceva, trebuie să fie o restructurare la nivel național, altfel nu putem. Ne mai calificăm o dată întâmplător și iarăși vor trece 20 de ani până la următoarea reușită.

Ceilalți progresează, noi rămânem în '70, '80. Rămânem un popor talentat, dar numai atât. Discrepanța e foarte mare, Europa este cu mult în fața noastră. Ca să recuperăm acest decalaj, trebuie să facem mult mai mult din toate punctele de vedere.

Și factorul politic trebuie să fie mult mai implicat, pentru că, în momentul de față, e foarte greu ca oamenii privați să se implice”, a declarat Leo Grozavu, conform gsp.ro.

Leo Grozavu: „Hagi e vizionar, dar singur nu poate face nimic”

Tehnicianul este de părere că Hagi are nevoie de implicarea tuturor oamenilor din jurul său pentru a reuși la echipa națională:

„Îl cunosc foarte bine pe Hagi, este și un vizionar. Dar un om singur nu poate face nimic. Am încredere că poate ajuta fotbalul și la nivel managerial.

A condus un club, s-a informat foarte mult din străinătate, dar are nevoie de oameni în jurul lui care să fie la fel de implicați și determinați.

E o muncă titanică. Dacă vom avea așteptări mari pe termen scurt, nu vom reuși să facem nimic”.

2 meciuri a antrenat Hagi pe banca naționalei în anul 2001, atunci când România rata calificarea la Campionatul Mondial din 2002

Ca jucător, Gheorghe Hagi a bifat 125 de selecții în tricoul naționalei, reușind să marcheze 35 de goluri, record, la egalitate cu Adrian Mutu.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport