Tensiuni și din tribune VIDEO: Cum l-au provocat fanii argentinieni pe selecționerul Egiptului, la finalul jocului cu Argentina. Reacția furioasă a lui Hossam Hassan
Fanii argentinieni cu steagul Israelului. Foto: X.com
Campionatul Mondial

Tensiuni și din tribune VIDEO: Cum l-au provocat fanii argentinieni pe selecționerul Egiptului, la finalul jocului cu Argentina. Reacția furioasă a lui Hossam Hassan

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 08.07.2026, ora 10:03
alt-text Actualizat: 08.07.2026, ora 13:46
  • Argentina - Egipt 3-2. Campioana mondială s-a calificat, marți, în sferturile de finală, însă partida a fost marcată de tensiuni uriașe, atât pe teren, cât și în tribune.
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Sud-americanii au fost acuzați de egipteni că au beneficiat de avantaje în ceea ce privește arbitrajul, iar din tribune, fanii argentinieni i-au provocat pe adversari.

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Hossam Hassan, provocat de fanii adverși prin afișarea steagului israelian

În urmă cu câteva zile, după victoria istorică în fața Australiei din „șaisprezecimi”, selecționerul Egiptului a intrat pe gazon la final, afișând steagul Palestinei.

Ulterior, la interviu, acesta a dedicat victoria și poporului palestinian, care a urmărit meciul naționalei africane printre dărâmăturile din Gaza.

Acum, la finalul partidei de la Atlanta, fanii argentinieni au încins și mai tare spiritele după „remontada” formației lui Scaloni și au fluturat steagul Israelului, chiar deasupra băncii tehnice, când Hassan se îndrepta către vestiare.

Selecționerul s-a enervat teribil și a scuipat către fanii „pumelor”.

Egipt are o relație strânsă cu Gaza, iar o dramă a avut loc chiar pe fondul ajutorului oferit de africani în zona afectată de război.

Mohammed al-Wahidi, directorul de relații publice al Comitetului Egiptean pentru Ajutor în Gaza, a fost ucis într-un atac care a vizat mașina în care acesta s-a urcat, informează agențiile media locale, potrivit timesofisrael.com.

Argentina are una dintre cele mai mari comunități evreiești din lume

Comunitatea evreiască din Argentina este estimată la aproximativ 170.000–200.000 de persoane (estimările variază în funcție de criterii: religie, origine familială sau autoidentificare).

Majoritatea evreilor argentinieni trăiesc în Buenos Aires și în zona metropolitană, unde există sinagogi, școli evreiești, centre culturale și organizații comunitare.

Aventura egiptenilor a ajuns astfel la final, în timp ce Argentina va înfrunta Elveția în sferturile de finală de la CM 2026, duminică, de la 04:00, ora României.

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