Problemele continuă la Clinceni Gino Iorgulescu a comentat situația celor de la Metaloglobus și Slobozia în privința stadionului: „Am vorbit cu ei și nu fac nimic”

  • Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele LPF, a vorbit despre condițiile nefavorabile de la stadionul Clinceni, înainte de următorul meci al lui Metaloglobus.
  • Metaloglobus - FCSB se joacă sâmbătă, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Unirea Slobozia și Dinamo s-au confruntat cu mari probleme în ultimul meci disputat la Clinceni, iar după aproape două săptămâni nu s-a rezolvat nimic în privința condițiilor de acolo sau pentru schimbarea stadionului.

Gino Iorgulescu: „Am vorbit cu amândouă și nu fac nimic”

Acum, șeful Ligii Profesioniste de Fotbal a transmis că cele două cluburi care evoluează la Clinceni, Metaloglobus și Slobozia, nu fac nimic în privința schimbării stadionului din cauza chiriei prea mari în cazul altor arene.

„Vedem ce au constatat oamenii mei acolo. Nu se face peste noapte... (n.r. - dacă Metaloglobus - FCSB se joacă pe un alt stadion). Dacă nu s-a făcut nimic în această pauză competițională, nu cred că se va face până sâmbătă. Noi ne străduim, ne ducem pe la cluburi, vorbim, le spunem ce au de făcut.

Este o variantă ca Metaloglobus și Slobozia să-și găsească alte stadioane, dar văd că nu reușesc. La Târgoviște sunt două stadioane, putea măcar o echipă să meargă acolo.

Am vorbit cu amândouă și văd că nu fac nimic. Pe Arcul de Triumf este Dinamo... Problema este la bani, cât este chiria”, a spus Gino Iorgulescu, pentru digisport.ro.

Mai devreme, Justin Ștefan, oficialul LPF, a transmis și el că nu s-a luat nicio măsură în privința meciului Metaloglobus - FCSB.

