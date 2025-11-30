„Ne-am recăpătat spiritul” Elias Charalambous, fericit după victoria cu Farul Constanța: „Ce s-a întâmplat nu a fost ușor”

FARUL - FCSB 1-2. Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul campioanei, a comentat victoria de la Ovidiu.

Odată cu acest succes, FCSB s-a apropiat la două puncte de Farul Constanța, ocupanta locului 6.

FARUL - FCSB. Elias Charalambous: „Am simțit că ne-am recâștigat spiritul”

Tehnicianul de la FCSB s-a declarat mulțumit de evoluția elevilor săi și a vorbit despre revenirea mult așteptată a „roș-albaștrilor”, după multe evoluții modeste în acest sezon.

„La acest club mereu există presiune. A fost o victorie importantă, după o săptămână dificilă. Azi am simțit că ne-am recâștigat spiritul de echipă, iar jucătorii au arătat că au emoție, pasiune...

Avem nevoie de victorii pentru a ajunge în play-off. Acum trebuie să ne concentrăm pe meciul cu UTA, din Cupă. Trebuie să găsim soluții, pentru că tot ceea ce s-a întâmplat în această săptămână nu a fost ușor.

Acum ne întoarcem acasă, mâine avem zi de recuperare, iar jucătorii accidentați vor fi supuși unor teste. În această seară ne vom bucura câteva minute, apoi ne vom gândi la ce urmează”, a declarat Elias Charalambous.

VIDEO. Golul victoriei marcat de FCSB în meciul cu Farul

