„Finala Cupei Mondiale" Patronul FCSB și-a schimbat discursul după victoria campioanei la Constanța: „Titlul este la noi!"
FCSB/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
„Finala Cupei Mondiale" Patronul FCSB și-a schimbat discursul după victoria campioanei la Constanța: „Titlul este la noi!"

Alexandru Smeu
Publicat: 30.11.2025, ora 23:19
Actualizat: 30.11.2025, ora 23:20
  • FARUL - FCSB 1-2. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, s-a arătat încântat de victoria echipei sale la Ovidiu.
  • Grație acestui succes, campioana României a urcat provizoriu pe locul 9, cu 24 de puncte, la două în spatele „marinarilor”, care ocupă ultimul loc de play-off.

Becali a comparat miza meciului cu Farul cu o finală de Cupă Mondială.

FARUL - FCSB. GIGI Becali: „Am jucat finala Cupei Mondiale

Patronul de la FCSB s-a declarat mulțumit de jocul formației antrenate de Elias Charalambous și este convins că echipa sa va accede în primele șase ale campionatului.

„A fost primul meci din ultimii doi-trei ani în care am avut așa mari emoții. Acum era miza prea mare. I-am zis lui Mihai (n.r. Stoica) azi că noi jucăm finala Cupei Mondiale.

Dacă nu o bați pe Farul în finala Cupei Mondiale, ce mai cauți în fotbal? Dacă Farul ne bătea, la revedere, play-off!

Aveam mari emoţii… Din cauza noastră. La 2-0, trebuia să te distrezi cu ei. Am avut şi ghinion, şi bară. Ăla accidentat, ăla accidentat”, a declarat Becali la emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport.

Farul - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (9).jpg
Farul - FCSB FOTO Raed Krishan GOLAZO (9).jpg

Gigi Becali: „Dacă intrăm în play-off, titlul este la noi!

De asemenea, oficialul campioanei consideră că roș-albaștrii se vor bate cu șanse reale la titlu, în cazul în care vor ajunge în play-off.

„Mă gândeam la titlu și înainte, de aia avea emoții.Dacă intrăm în play-off, titlul este la noi!”, a adăugat Becali.

Gigi Becali: „Ngezana s-a simțit obosit”

Becali a lămurit și situația lui Siyabonga Ngezana, cel care a fost lăsat doar pe banca de rezervă, după gafele făcute la Belgrad:

„Ngezana a spus că simte oboseală. Normal că m-a deranjat. Acum nu mă mai deranjează, că am câştigat meciul. Bravo lui!”.

Gigi Becali, despre derby-ul cu Dinamo: „Dacă ne bat, ar trebui să se lase de fotbal”

Nu în ultimul rând, patronul roș-albaștrilor a vorbit și despre derby-ul cu Dinamo, programat pe 6 decembrie, cu începere de la ora 20:30.

„O să jucăm acum finala Cupei Campionilor. Unii spun că cei mai valoroși jucători sunt adunați la FCSB. Acum, să vedem.

Eu zic că dacă ne bate Dinamo, jucătorii [de la FCSB] ar trebui să se lase de fotbal”, a concluzionat Becali.

VIDEO. Golul victoriei marcat de FCSB în meciul cu Farul

Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
farul constanta gigi becali fcsb superliga
15:10
stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
