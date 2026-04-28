„Ar putea veni foarte bine la FCSB” Ce rival vede Victor Pițurcă potrivit să preia campioana

Victor Pițurcă (69 de ani), fost selecționer al României și ex-antrenor al lui FCSB, a spus pe cine ar vedea potrivit să preia campioana, după plecarea lui Mirel Rădoi (45 de ani).

După plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep, gruparea „roș-albastră” este pregătită de interimarii Lucian Filip și Alin Stoica, timp în care Gigi Becali și Mihai Stoica analizează mai multe variante de antrenor.

Victor Pițurcă: „Șumudică ar putea veni foarte bine la FCSB”

Întrebat despre situația de la FCSB, Victor Pițurcă a declarat că Șumudică ar putea prelua gruparea bucureșteană fără probleme.

„Nu văd care ar fi impedimentul. Am înțeles că au fost niște declarații ale lui Șumudică... ăsta e Șumudică. Chiar dacă spune o vorbă astăzi, a doua zi retractează, așa e el. Nu e un tip rău, ranchiunos și așa mai departe.

De ce nu? Ar putea veni foarte bine la FCSB, știind că Gigi e imprevizibil, doar că trebuie să facă ce-i spune Gigi. Asta e problema” , a spus Victor Pițurcă, potrivit sport.ro.

Marius Șumudică, tentat de o preluare a celor de la FCSB?

În urmă cu o săptămână, Șumudică a fost întrebat dacă ar accepta o eventuală ofertă din partea celor de la FCSB.

Antrenorul a avut câteva momente de tăcere, iar apoi a dat un răspuns misterios.

„Hmm... Hai, să trecem mai departe. Altă întrebare. E o întrebare grea. Dacă înainte nu mă gândeam... Acum e foarte grea”, a spus acesta, pentru fanatik.ro.

Într-o altă intervenție în cadrul emisiunii, de această dată în dialog cu patronul Gigi Becali, Șumudică a invocat el posibila sa sosirea la FCSB, alături de atacantul Denis Drăguș.

„Cum o să fie Drăguș cu Șumudică la anul?”, a întrebat fostul tehnician de la Rapid.

„Păi, da, ar fi bine să fie Drăguș, dar vine Drăguș? Hai să vedem dacă-l ascultă finu-său (n.r. - Drăguș pe Șumudică). Pe mine nu vrea să mă asculte finul meu (n.r - Rădoi), nu vezi?”, a continuat Becali.

„Pe mine mă ascultă finul meu”, a sugerat ulterior Șumudică.

FCSB și Marius Șumudică au mai fost aproape de un acord în 2021, însă tehnicianul a mers în cele din urmă la CFR Cluj la acel moment.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport