Iordănescu, aproape de revenire  Echipa la care ar putea ajunge fostul selecționer, după ce a refuzat-o pe CFR Cluj
Edi Iordănescu
Campionate

Iordănescu, aproape de revenire Echipa la care ar putea ajunge fostul selecționer, după ce a refuzat-o pe CFR Cluj

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 22.06.2026, ora 10:20
alt-text Actualizat: 22.06.2026, ora 10:20
  • Edi Iordănescu (48 de ani) ar fi dorit de Leviadakos, formație care a încheiat sezonul trecut pe locul 6 în Grecia, scrie presa din Republica Elenă.
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Răzvan Lucescu a fost demis zilele trecute de la PAOK, dar România ar putea fi reprezentată în continuare de un antrenor în Grecia.

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Edi Iordănescu ar putea ajunge la Leviadakos

Liber de contract din octombrie 2025, când s-a despărțit de Legia Varșovia, Iordănescu ar fi foarte aproape să bată palma cu Leviadakos, formație care este în căutarea unui nou antrenor, după despărțirea de Nikolaos Papadopoulos, care a plecat la Apoel Nicosia, scrie metrosport.gr.

„Conform informaţiilor noastre, Iordănescu are o propunere financiară puternică din partea lui Levadiakos, care caută o soluţie fiabilă pentru banca tehnică şi doreşte să apeleze la piaţa internaţională.

Contractul solicitat de român ar fi mai mare decât cel al predecesorului său, iar discuţiile sunt în curs de desfăşurare”, mai notează jurnaliștii greci.

Edi Iordănescu nu este străin de Grecia. În perioada în care activa ca jucător, fostul selecționer al echipei naționale a României a evoluat timp de un sezon pentru Panionios, între 1998 și 1999.

Edi Iordănescu a refuzat CFR Cluj

Selecționer al României între 2022 și 2024, Iordănescu a fost căutat de CFR Cluj, după ce ardelenii s-au despărțit de Daniel Pancu.

Tehnicianul a confirmat că a fost contactat de clubul din Gruia, însă a transmis că prioritatea sa este un proiect din străinătate.

„În ultimele zile s-a tot discutat despre o posibilă revenire a mea la CFR Cluj, iar după multe speculații, consider că este momentul să clarific situația.

În primul rând, mărturisesc faptul că sunt extrem de atașat de CFR Cluj. Este un club față de care am sentimente puternice și unde am trăit unele dintre cele mai importante momente ale carierei mele.

La Cluj am avut primele mari satisfacții ca antrenor, am câștigat trei trofee și am construit relații speciale cu oamenii din club și cu mulți dintre jucătorii alături de care am lucrat.

Sunt amintiri și legături care vor rămâne mereu parte din mine. În plus, rămân extrem de recunoscător și pentru sprijinul deosebit pe care l-am avut din partea suporterilor!!

Este adevărat că am fost contactat în vederea unei posibile reveniri. Din respect pentru suporterii lui CFR, pentru club și oamenii care îl conduc, am fost însă foarte corect încă de la început și am comunicat faptul că mă aflu în negocieri pentru un contract în străinătate.

Aceasta a reprezentat și reprezintă prioritatea mea în acest moment, motiv pentru care am solicitat puțin timp pentru a-mi clarifica situația. Cert este că, în acest moment, situația mea rămâne încă neclară, iar CFR are nevoie de un antrenor cât mai repede…”, scria Edi Iordănescu pe Facebook, la începutul lunii mai.

31 de meciuri
în toate competițiile a adunat Edi Iordănescu pe banca celor de la CFR Cluj în sezonul 2020-2021, când a reușit să câștige titlul. Antrenorul a înregistrat atunci 21 de victorii, 5 remize și 5 înfrângeri

După refuzul lui Iordănescu, CFR Cluj l-a numit în funcția de antrenor pe portughezul Antonio Folha.

  • FCM Târgu Mureș, Pandurii Târgu Jiu, ȚSKA Sofia, Astra Giurgiu, CFR Cluj, Gaz Metan Mediaș, FCSB și Legia Varșovia sunt echipele de club antrenate de fiul legendarului Anghel Iordănescu de-a lungul carierei.

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