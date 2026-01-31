Fanii FCSB mai au de așteptat  Elias Charalambous a lămurit situația lui Ofri Arad:  „Nu e 100%” +6 foto
Ofri Arad/ Foto: sportpictures.eu
Fanii FCSB mai au de așteptat Elias Charalambous a lămurit situația lui Ofri Arad: „Nu e 100%”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 31.01.2026, ora 17:50
alt-text Actualizat: 31.01.2026, ora 19:38
  • Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a vorbit despre situația lui Ofri Arad (27 de ani) înaintea partidei cu Csikszereda.
  • FCSB - Csikszereda se joacă duminică, de la ora 20:00, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Ofri Arad a rămas liber de contract în această iarnă, după despărțirea de Kairat Almaty. Mijlocașul a ales să semneze cu FCSB, însă nu a apucat să debuteze încă în tricoul campioanei.

Elias Charalambous, despre Ofri Arad: „Se antrenează cu echipa”

Potrivit lui Charalambous, fotbalistul israelian se recuperează după o accidentare, însă se antrenează deja alături de restul coechipierilor.

„Arad și-a revenit recent după o accidentare, acum se antrenează cu echipa.

Are nevoie de ceva timp, va trebui să vedem. E din ce în ce mai bine zilnic, are experiență, își cunoaște corpul foarte bine.

Cred că nu mai are nevoie de prea mult timp, însă momentan nu e la 100%”, a declarat Elias Charalambous, citat de prosport.ro.

Cum a semnat Ofri Arad cu FCSB: „Am luat în considerare câțiva parametri”

Ofri Arad a avut mai multe oferte de a se transfera din Kazahstan în țara sa natală și nu numai, însă a dezvăluit motivul pentru care a decis să se alăture lotului pregătit de Elias Charalambous.

„Au existat destul de multe opțiuni din Israel, Orientul Îndepărtat, Statele Unite și Europa. La început, nu credeam că voi rămâne pe același continent, voiam să încerc ceva nou și diferit.

Imediat ce am avut o convorbire pe Zoom cu directorul sportiv al clubului (n.r. - Florin Cernat), mi-a spus clar cât de mult mă doresc. Am luat în considerare și alți câțiva parametri la fel de importanți, cum ar fi apropierea de Israel și faptul că aici nu există antisemitism”, a spus mijlocașul, potrivit israelhayom.co.il.

Deși ar fi avut oferte mai bune financiar, Ofri Arad a ales să semneze cu FCSB și datorită istoriei clubului, pe care a asociat-o cu cea a Stelei:

Situația echipei nu este simplă, este adevărat, dar este un club mare. De îndată ce am auzit că Steaua București (n.r. - FCSB) este interesată, deja a fost altceva, numele lor îmi este foarte familiar.

Din momentul în care și-au exprimat interesul, lucrurile au evoluat foarte repede și chiar dacă am avut oferte financiare mai mari de la alte cluburi, am mers pe Steaua (n.r. - FCSB) și sunt mulțumit cu asta”.

  • Ofri Arad va încasa 240.000 de euro pe an la FCSB, fiind al șaselea cel mai bine plătit fotbalist al campioanei, după Florin Tănase (360.000 de euro), Darius Olaru, Daniel Bîrligea, Denis Alibec și Mamadou Thiam (toți cu 300.000 de euro).
1.200.000 de euro
este cota lui Ofri Arad, conform Transfermarkt

Ofri Arad, în tricoul lui FCSB după dueluri cu Inter și Real Madrid

Noul „închizător” al celor de la FCSB a fost utilizat în 10 dintre cele 13 meciuri jucate de Kairat Almaty în campania europeană din acest sezon.

Ofri Arad a reușit golul egalizator al kazahilor pe „Giuseppe Meazza”, contra celor de la Inter, 1-2.

Golul marcat de Ofri Arad în Inter - Kairat FOTO. Captură Prima Sport (1).jpg
Golul marcat de Ofri Arad în Inter - Kairat FOTO. Captură Prima Sport (1).jpg

  • De-a lungul carierei sale, Ofri Arad a mai evoluat la Maccabi Haifa, Hapoel Ramat Gan și Kairat Almaty, formație alături de care s-a calificat în faza principală a Ligii Campionilor, în acest sezon.

Are în palmares 5 titluri de campion (3 cu Maccabi Haifa și 2 cu Kairat), dar și 10 meciuri în naționala Israelului.

