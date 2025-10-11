RMN pentru titularul de la FCSB Elias Charalambous confirmă accidentarea jucătorului + ce spune despre naționala României

Elias Charalambous (45 de ani) a confirmat că Valentin Crețu (36 de ani) se confruntă cu probleme medicale.

Antrenorul celor de la FCSB a vorbit și despre următoarea partidă, cu Metaloglobus.

Metaloglobus - FCSB se joacă sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 20:30, și va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Fundașul dreapta al roș-albaștrilor s-a confruntat cu o accidentare în zona metatarsiană, care nu i-a permis să evolueze în partidele cu Csikszereda, FC Botoșani, Go Ahead Eagles și cu Oțelul Galați.

Crețu a revenit pe gazon la meciul cu Young Boys Berna, din Europa League, dar se pare că problema sa a recidivat.

Elias Charalambous: „Crețu va face mâine un RMN”

Vineri, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, Mihai Stoica, a dezvăluit că veteranul campioanei a părăsit antrenamentul, după ce a acuzat dureri în zona afectată.

Acum, Elias Charalambous a confirmat problemele lui Crețu și a dezvăluit că fotbalistul va efectua duminică un RMN pentru a vedea cât de gravă este situația.

„Crețu va face mâine cel mai probabil un RMN și vom vedea care este situația lui”, a spus Elias Charalambous, în cadrul unui eveniment.

Elias Charalambous: „Vreau să urez noroc Ciprului și României”

Întrebat despre meciul cu Metaloglobus, Charalambous a făcut o paranteză pentru a le ura noroc selecționatelor Ciprului și României, în meciurile pe care cele două naționale le au în preliminariile CM 2026, cu San Marino, respectiv Austria.

„Toate meciurile sunt dificile. În primul rând, mâine, România și Cipru au meci. Vreau să le urez mult noroc.

Susțin Cipru pentru că, în primul rând, este țara mea, dar, în al doilea rând, știu că rezultatul va ajuta și România.

Așadar, vrem să urăm mult noroc echipei naționale a României și, cu siguranță, după meciul cu Metaloglobus, toate meciurile de aici trebuie să le privim cu foarte mare seriozitate, sunt foarte dificile și avem nevoie de cele trei puncte”, a adăugat Charalmbous.

Întrebat despre șansele României la calificare, Charalambous a răspuns:

„Când lucrurile sunt deschise din punct de vedere matematic, desigur”, a concluzionat antrenorul de la FCSB.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport