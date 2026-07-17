„Doare! Este a cincea oară!” Mesajul lui Emil Boc după ce U Cluj a pierdut încă un meci important la loviturile de departajare

U CLUJ - DINAMO KIEV 0-0 (2-4 la loviturile de departajare). Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, a reacționat după ce echipa sa favorită a fost eliminată din preliminariile Europa League.

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Universitatea Cluj își va continua aventura europeană în Conference League, unde va juca în turul 2 preliminar împotriva norvegienilor de la Brann Bergen. Meciul de acasă se va disputa la Sfântu-Gheorghe.

Emil Boc, mesaj după ce U Cluj a fost eliminată de Dinamo Kiev

În ciuda înfrângerii, Emil Boc s-a declarat încrezător cu privire la viitorul celor de la U Cluj.

„Haide «U», și la greu și la bine! După vreme rea, vine și vreme bună! Și după Potop a răsărit Soarele! Dragi băieți, suntem mândri de voi! Vă mulțumim pentru dedicarea, munca și sacrificiul vostru! Ați jucat de la egal la egal cu o mare echipa europeană!

Știu că astăzi doare. Loviturile de departajare sunt poate cea mai nedreaptă formă prin care se poate încheia un meci. După 210 minute de muncă, de sacrificiu și de luptă, totul se decide în câteva secunde și la câțiva metri de poartă.

Este a cincea oară în doi ani (n.r. - în trei, explicații mai jos) când destinul ne este potrivnic la loviturile de la 11 metri. Dar nu lăsați niciodată un rezultat să ne definească! Gândiți-vă la natură. După cea mai lungă iarnă vine întotdeauna primăvara. După cea mai întunecată noapte răsare soarele!

Așa va fi și pentru voi. Pentru că marile echipe nu sunt cele care nu cad niciodată. Marile echipe sunt cele care au curajul să se ridice de fiecare dată, mai unite, mai puternice și mai înțelepte.

Astăzi poate că ați pierdut un meci. Dar nu ați pierdut caracterul. Nu ați pierdut respectul suporterilor. Nu ați pierdut spiritul de echipă. Și, mai ales, nu ați pierdut viitorul.

Noi vom rămâne alături de voi. Nu doar când câștigați, ci și atunci când pierdem. Pentru că adevărații suporteri și adevărații prieteni nu se numără doar în zilele victoriei!

Suntem alături de voi și la greu, și la bine. Ridicați capul. Continuați să credeți. Continuați să luptați.

Sunt convins că va veni și ziua în care aceeași loterie a penalty-urilor vă va aduce bucuria pe care o meritați de atât de mult timp! Iar atunci, victoria va avea un gust cu atât mai frumos, pentru că va fi fost câștigată după toate încercările prin care ați trecut!

Curaj! Cele mai frumoase povești nu se termină cu o înfrângere, ci cu puterea de a merge mai departe!

Felicitări și mulțumiri admirabilei Galerii a Universității Cluj și celor peste 20.000 de spectatori de pe Cluj Arena care au susținut necondiționat echipa noastră!

Haide «U»! Mergem mai departe , succes în Conference League!”, a scris Emil Boc pe Facebook.

Codrea și Chipciu au ratat la loviturile de departajare

Dan Nistor a transformat prima execuție a clujenilor, însă Codrea și Chipciu au ratat următoarele două lovituri. Ovidiu Bic a înscris și el, dar Michail a fost învins de cei patru executanți ai echipei din Ucraina, iar Dinamo Kiev s-a calificat mai departe!

A fost al treilea meci cu miză pierdut de U Cluj la loviturile de departajare în puțin peste două luni. Clujenii au cedat mai întâi finala Cupei României cu Universitatea Craiova, după o remiză albă, apoi Supercupa, tot în fața oltenilor.

Anterior, U Cluj pierduse în același mod în fața celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe, în finala Cupei României din 2023, și barajul pentru Conference League din sezonul 2023/24, tot în fața Universității Craiova.

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