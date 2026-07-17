Fostul internațional român Aurel Țicleanu și comentatorul sportiv Bogdan Cosmescu au analizat eliminarea Universității Cluj din primul tur preliminar al Europa League, după „dubla” cu Dinamo Kiev.

După două partide fără gol, calificarea s-a decis la loviturile de departajare, unde formația ucraineană s-a impus cu 4-2.

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Ardelenii coboară în turul 2 preliminar din Conference League, unde vor juca împotriva norvegienilor de la Brann Bergen. Meciul de acasă se va disputa la Sfântu-Gheorghe.

U Cluj, analizată după eliminarea din Europa League: „Au jucat mai bine decât mă așteptam”

Aurel Țicleanu consideră că U Cluj a reușit să echilibreze diferența de valoare dintre cele două loturi.

„Nu știu dacă e nedrept, dar e trist, frustrant, un sentiment de dezamăgire. În viață ai niște șanse, că întâlnești un adversar mult mai puternic, dar într-o anumită etapă. Campionatul Ucrainei începe târziu, ei au probleme cu pregătirea, dar asta nu ține de U Cluj.

Băieții și-au făcut treaba, în frunte cu antrenorul lor. Vorbeam despre rețeta de folosit: au dus meciul în 0-0, au făcut față atacurilor ucrainenilor, au avut și șanse.

Și-au dorit să ajungă la loviturile de departajare, dar parcă penalty-urile și U Cluj nu fac casă bună. Au pierdut două trofee”, a declarat Aurel Țicleanu, conform orangesport.ro.

Bogdan Cosmescu a remarcat organizarea defensivă a formației lui Cristiano Bergodi.

„E păcat, pentru că au jucat mai bine decât mă așteptam și puteau câștiga. Clujul nu prea marchează. Va fi o echipă greu de bătut în campionat, pentru că Bergodi organizează bine.

Mi s-a părut că Dorin Codrea a executat bine, binișor, la colț. Nu a fost un penalty bătut prost, că ăsta e unul apărat. Chipciu a bătut la nivelul solului (n.r. - râde).

E păcat, pentru că atmosfera a fost frumoasă, echipa a jucat destul de bine, iar calificarea ar fi fost de răsunet”, a spus Bogdan Cosmescu.

Codrea și Chipciu au ratat la loviturile de departajare

Dan Nistor a transformat prima execuție a clujenilor, însă Codrea și Chipciu au ratat următoarele două lovituri. Ovidiu Bic a înscris și el, dar Michail a fost învins de cei patru executanți ai echipei din Ucraina, iar Dinamo Kiev s-a calificat mai departe!

A fost al treilea meci cu miză pierdut de U Cluj la loviturile de departajare în puțin peste două luni.

Clujenii au cedat mai întâi finala Cupei României cu Universitatea Craiova, după o remiză albă, apoi Supercupa, tot în fața oltenilor.

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