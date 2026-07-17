„E nedrept!” Universitatea Cluj, analizată după eliminarea din Europa League: „Va fi o echipă greu de bătut” +11 foto
U Cluj - DInamo Kiev. Foto: Sportpictures
Europa League

„E nedrept!” Universitatea Cluj, analizată după eliminarea din Europa League: „Va fi o echipă greu de bătut”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 17.07.2026, ora 10:14
alt-text Actualizat: 17.07.2026, ora 10:14
  • Fostul internațional român Aurel Țicleanu și comentatorul sportiv Bogdan Cosmescu au analizat eliminarea Universității Cluj din primul tur preliminar al Europa League, după „dubla” cu Dinamo Kiev.
  • După două partide fără gol, calificarea s-a decis la loviturile de departajare, unde formația ucraineană s-a impus cu 4-2.
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Ardelenii coboară în turul 2 preliminar din Conference League, unde vor juca împotriva norvegienilor de la Brann Bergen. Meciul de acasă se va disputa la Sfântu-Gheorghe.

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U Cluj, analizată după eliminarea din Europa League: „Au jucat mai bine decât mă așteptam”

Aurel Țicleanu consideră că U Cluj a reușit să echilibreze diferența de valoare dintre cele două loturi.

„Nu știu dacă e nedrept, dar e trist, frustrant, un sentiment de dezamăgire. În viață ai niște șanse, că întâlnești un adversar mult mai puternic, dar într-o anumită etapă. Campionatul Ucrainei începe târziu, ei au probleme cu pregătirea, dar asta nu ține de U Cluj.

Băieții și-au făcut treaba, în frunte cu antrenorul lor. Vorbeam despre rețeta de folosit: au dus meciul în 0-0, au făcut față atacurilor ucrainenilor, au avut și șanse.

Și-au dorit să ajungă la loviturile de departajare, dar parcă penalty-urile și U Cluj nu fac casă bună. Au pierdut două trofee”, a declarat Aurel Țicleanu, conform orangesport.ro.

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Bogdan Cosmescu a remarcat organizarea defensivă a formației lui Cristiano Bergodi.

„E păcat, pentru că au jucat mai bine decât mă așteptam și puteau câștiga. Clujul nu prea marchează. Va fi o echipă greu de bătut în campionat, pentru că Bergodi organizează bine.

Mi s-a părut că Dorin Codrea a executat bine, binișor, la colț. Nu a fost un penalty bătut prost, că ăsta e unul apărat. Chipciu a bătut la nivelul solului (n.r. - râde).

E păcat, pentru că atmosfera a fost frumoasă, echipa a jucat destul de bine, iar calificarea ar fi fost de răsunet”, a spus Bogdan Cosmescu.

Codrea și Chipciu au ratat la loviturile de departajare

Dan Nistor a transformat prima execuție a clujenilor, însă Codrea și Chipciu au ratat următoarele două lovituri. Ovidiu Bic a înscris și el, dar Michail a fost învins de cei patru executanți ai echipei din Ucraina, iar Dinamo Kiev s-a calificat mai departe!

A fost al treilea meci cu miză pierdut de U Cluj la loviturile de departajare în puțin peste două luni.

Clujenii au cedat mai întâi finala Cupei României cu Universitatea Craiova, după o remiză albă, apoi Supercupa, tot în fața oltenilor.

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