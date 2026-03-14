- Enric Reyna, fostul președinte al Barcelonei, s-a stins din viață la 85 de ani. El a fost cel de-al 37-lea președinte al grupării catalane.
Reyna a condus clubul catalan într-o perioadă grea, fiind președinte interimar în perioada 12 februarie - 6 mai 2003.
Cine a fost Enric Reyna
Cu doar două zile înainte de alegerile prezidențiale de la FC Barcelona, gruparea catalană a primit vestea că fostul președinte al clubului, Enric Reyna, s-a stins din viață.
Dezvoltator imobiliar de profesie, Reyna a devenit membru al grupării catalane pe 15 septembrie 1965. Ulterior, acest a fost numit în consiliul de administrație al clubului, și, în decembrie 2002, a devenit vicepreședinte.
Reyna a devenit președinte al Barcelonei pe 12 februarie 2003, după demisia lui Joan Gaspart. În acea perioadă, clubul catalan a fost marcat atât de probleme financiare, cât și sportive, acesta fiind și motivul pentru care Gaspart a renunțat la funcția de președinte.
În mandatul de doar 82 de zile al lui Reyna, echipa de baschet a Barcelonei a reușit să câștige primul său titlu în Euroligă, în timp ce echipa de fotbal a terminat pe #6 în La Liga, fără să câștige vreun trofeu.
În ultima perioadă, Reyna a fost văzut alături de Gaspart la adunările membrilor și a fost, de asemenea, invitat la sărbătoarea de 125 de ani de la înființarea clubului.