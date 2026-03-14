Enric Reyna, fostul președinte al Barcelonei, s-a stins din viață la 85 de ani. El a fost cel de-al 37-lea președinte al grupării catalane.

Reyna a condus clubul catalan într-o perioadă grea, fiind președinte interimar în perioada 12 februarie - 6 mai 2003.

Cine a fost Enric Reyna

Cu doar două zile înainte de alegerile prezidențiale de la FC Barcelona, gruparea catalană a primit vestea că fostul președinte al clubului, Enric Reyna, s-a stins din viață.

Dezvoltator imobiliar de profesie, Reyna a devenit membru al grupării catalane pe 15 septembrie 1965. Ulterior, acest a fost numit în consiliul de administrație al clubului, și, în decembrie 2002, a devenit vicepreședinte.

Reyna a devenit președinte al Barcelonei pe 12 februarie 2003, după demisia lui Joan Gaspart. În acea perioadă, clubul catalan a fost marcat atât de probleme financiare, cât și sportive, acesta fiind și motivul pentru care Gaspart a renunțat la funcția de președinte.

FC Barcelona is sorry to announce the death of former president Enric Reyna, who led the club between February and May 2003.



We would like to extend our deepest condolences to his family and friends, and to the whole Barça community. — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 13, 2026

În mandatul de doar 82 de zile al lui Reyna, echipa de baschet a Barcelonei a reușit să câștige primul său titlu în Euroligă, în timp ce echipa de fotbal a terminat pe #6 în La Liga, fără să câștige vreun trofeu.

În ultima perioadă, Reyna a fost văzut alături de Gaspart la adunările membrilor și a fost, de asemenea, invitat la sărbătoarea de 125 de ani de la înființarea clubului.

Citește și

