Erik Lincar a răbufnit Tiradă după victoria cu Sepsi: „Știți ce fac ei acolo? Sunt mai aproape de vest! Noi suntem la Oradea, ei la Budapesta”

Erik Lincar (47 de ani), antrenorul gazdelor, a răbufnit la conferința de presă de după meci. Tehnicianul formației bihorene a fost eliminat spre finalul partidei, iar după joc a criticat modul în care ar fi fost tratată echipa sa.

Meciul a fost unul tensionat, iar spiritele s-au încins în minutul 86, imediat după golul egalizator al celor de la Sepsi. Membrii staffurilor celor două echipe au avut un conflict la marginea terenului, în urma căruia Lincar a fost eliminat.

Erik Lincar a răbufnit după meciul cu Sepsi: „Ei sunt mai aproape de vest. Noi suntem la Oradea, ei sunt la Budapesta”

Tehnicianul a început conferința deranjat de faptul că Ovidiu Burcă, antrenorul celor de la Sepsi, a fost chemat la declarații după partidă. Lincar susține că tehnicienii care merg la Sfântu Gheorghe au parte de un alt tratament.

„Sunt supărat pe voi, pe toți jurnaliștii, că l-ați chemat pe Burcă la conferință. Păi voi știți ce fac ei acolo (n.r. - la Sfântu Gheorghe)? Nu există respect. Dacă ei pe niciun antrenor după meci nu îl cheamă la conferință și zic «valea, go, go, în autocar». Cum facem?

Ei sunt mai aproape de vest. Noi suntem la Oradea, ei sunt la Budapesta ”, a spus tehnicianul, după meci.

FOTO. Altercație între staffurile celor de la FC Bihor și Sepsi

În meciul de la Oradea, Stahl și Tescan au marcat pentru FC Bihor în prima repriză, însă Sepsi a revenit după pauză.

Haruț a redus din diferență în minutul 56, din penalty, iar Heras a egalat, tot de la punctul cu var, în minutul 84.

În cele din urmă, Bogdan Vătăjelu a înscris golul decisiv în minutul 90+3.

Nu am de ce să mă bucur. Vedeți de ce l-am adus pe Vătăjelu? De asta l-am adus, să dea goluri. Să dea goluri, că fundașii mei nu au dat niciun gol. Și fotbalul din ziua de astăzi, foarte mult, se joacă cu fundașii laterali. Dacă îți dau goluri și vin cu centrări bune, se întâmplă ce se întâmplă. Erik Lincar, antrenor FC Bihor

Erik Lincar: „Nu uitați ce ne-au făcut acolo și ce meci bun am făcut și ne-au călcat în picioare”

Tehnicianul a acuzat modul în care echipa sa este tratată în play-off.

„Mă întreb și eu. Bă, cu ce am greșit? Meci de meci ne bagă în pământ. Și mă întreb de ce. Fotbalul e frumos, promovează cine merită, fiți mă, relaxați, că astăzi am câștigat și împotriva tuturor. Nu uitați ce ne-au făcut acolo (n.r. - arbitrii) și ce meci bun am făcut și ne-au călcat în picioare.

Și nu numai ei, ci și alții. Mergem la Voluntari. Păi vedeți a doua repriză ce a fost aici? Ăla e penalty, fault în atac și dau invers?! Bă, noi rescriem istoria fotbalului.

Întreb și eu, cu ce a greșit Oradea? FC Bihor? Să-mi răspundă și mie cineva cu ce greșim! Că vrem să jucăm corect? Că dăm 3 și luăm 3? Cred că toată lumea apreciază spectacolul care e la Oradea sau spectacolul din deplasare când joacă Oradea. De ce? Că se dau goluri.

E adevărat că nu îmi convine că iau goluri, dar echipa asta va fi și mai bună, că asta înseamnă progres. Dar aveți, oameni buni, răbdare, nu ca la meciul trecut, că sărim repede și ne înjurăm că echipa nu joacă nimic. Nu am jucat nimic. Am dat trei goluri din trei ocazii jumate, în rest n-am avut nicio ocazie. Atâta putem”, a mai spus fostul fotbalist de la Steaua.

Erik Lincar: „Unii jucători ne explicau că am stat «capră». E problema lor. Ce era să facem? Să îi lăsăm?”

Antrenorul lui FC Bihor a susținut și că unii jucători ai celor de la Sepsi le-ar fi reproșat orădenilor, în timpul meciului, că nu și-ar fi apărat corect șansele în alte partide.

„Că plâng unii, alții. E problema lor. Durerea lor. Eu asta vreau de la echipa mea. Spirit. Nebunia pe care o am eu. Așa am trăit fotbalul, ca un nebun. Și asta vreau de la echipa mea. Să fie o haită care merge să se bată cu tot, nu contează cu cine. Din păcate, nu avem calitatea necesară, dar muncim.

În timpul jocului, ca să înțelegeți, unii jucători de la Sepsi ne explicau că noi am stat «capră». Dacă asta li s-a părut, că am stat «capră», e problema lor.

Dacă ei nu pot, noi ce să facem? Dacă ei n-au putut astăzi. Dacă prima repriză trebuia să fie 3-0, noi ce să facem? Nu putem să-i lăsăm. Am stat «capră», da, în toate meciurile, dar astăzi nu am vrut. Îmi pare rău, ce să facem?

Și mor pe fotbalul românesc. Că au mai fost aici președinți, vorbim de play-off, mi-au mai zis: «Sperăm să jucați la fel și cu ceilalți». Care ceilalți? Noi jucăm la fel cu toți. În general, jucăm. Dar trebuie să ne și lase cineva. Jucăm cu toți, dacă putem îi batem pe toți.

Chiar că-s trist. Nici nu știu. Mai are rost? Aș sta în tribune. Ce naiba să stau pe bancă? Să văd ce se întâmplă. Lasă-i pe ăștia să decidă să facă cum vor ei. Eu înțeleg, și le-am zis, că nu sunt fraierul lor”, a mai spus Lincar.

Campionatul este rupt în două. Bătălia mare e între Sepsi și Voluntari, dar nu așa. Acum, dacă mergem la Voluntari, ce urmează, să ne-o bage în poartă? Ofsaidul mai contează? Lasă-i să dea și din ofsaid, că Sepsi e specialistă la ofsaiduri. Dar asta e, noi jucăm. Erik Lincar, antrenor FC Bihor

Clasamentul în play-off -ul Ligii 2

Echipă Meciuri Puncte 1. Corvinul 5 62 2. Sepsi 6 57 3. FC Voluntari 5 52 4. Steaua 5 45 5. FC Bihor 6 45 6. Chindia Târgoviște 5 39

