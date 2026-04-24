„Am multe oferte” Kennedy Boateng a vorbit despre viitorul său, după eliminarea lui Dinamo din Cupa României +33 foto
Kennedy Boateng. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Cupa Romaniei

„Am multe oferte” Kennedy Boateng a vorbit despre viitorul său, după eliminarea lui Dinamo din Cupa României

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 24.04.2026, ora 09:29
alt-text Actualizat: 24.04.2026, ora 09:29
  • Dinamo - U Craiova 1-1 (1-4 d. pen.) Kennedy Boateng (29 de ani), unul dintre cei mai importanți jucători ai „câinilor”, a vorbit despre partida din semifinalele Cupei României.
  • Stoperul a comentat situația sa contractuală la formația alb-roșie.

Fundașul lui Dinamo a reușit să deschidă scorul în minutul 105, cu o lovitură de cap, după un corner.

Avantajul gazdelor a rezistat însă doar până aproape de finalul prelungirilor, când Universitatea Craiova a egalat prin Adrian Rus, în minutul 119, iar apoi a câștigat la loviturile de departajare.

Dinamo - U Craiova 1-1 (1-4 d. pen.) Boateng: „Vom vedea ce ne rezervă viitorul. Am multe oferte”

„În primul rând, sunt mândru de echipă. Sunt mândru de băieți, de felul în care au jucat. Toată lumea a fost concentrată, dar acum nu mai avem ce face. Trebuie să mergem mai departe.

Cred că mai avem încă cinci meciuri. Avem, de asemenea, șansa de a câștiga și de a ajunge pe locul 2 sau 3 (n.r. - în campionat), așa că nu ar trebui să renunțăm acum.

Trebuie să rămânem concentrați, să continuăm să muncim și nu se știe niciodată. Să așteptăm până la finalul sezonului și să vedem unde se va afla Dinamo în clasament”, a spus Boateng, la Digi Sport.

Dinamo - Universitatea Craiova, meci (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Dinamo - Universitatea Craiova, meci (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Galerie foto (33 imagini)

Dinamo - Universitatea Craiova, meci (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova, meci (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova, meci (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova, meci (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Dinamo - Universitatea Craiova, meci (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
+33 Foto
labels.photo-gallery

Boateng a vorbit și despre gestul său de a merge către fanii lui Dinamo după golul marcat.

„Când înscriu, alerg spre suporteri, pentru că îi apreciez. Sunt întotdeauna alături de noi, iar fără ei nu am fi putut ajunge atât de departe”.

Dinamo - Craiova. Bucuria de după golul marcat de Boateng (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Dinamo - Craiova. Bucuria de după golul marcat de Boateng (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Galerie foto (10 imagini)

Dinamo - Craiova. Golul marcat de Boateng (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Dinamo - Craiova. Golul marcat de Boateng (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Dinamo - Craiova. Golul marcat de Boateng (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Dinamo - Craiova. Golul marcat de Boateng (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Dinamo - Craiova. Golul marcat de Boateng (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
+10 Foto
labels.photo-gallery

Boateng, care a intrat în ultimele luni de înțelegere cu Dinamo, a vorbit despre situația sa contractuală și a negat informațiile potrivit cărora ar fi semnat deja cu o altă echipă.

„Pentru mine, obiectivul este să închei toate meciurile pentru Dinamo, iar apoi vom vedea ce ne rezervă viitorul. Pentru mine nu este o problemă, am multe oferte.

Nu am semnat niciun contract cu nicio echipă. Am spus deja că sunt știri false. Nu am semnat nimic. Dacă voi semna un contract cu o echipă, echipa va anunța oficial acest lucru.

Pentru mine nu este o problemă. Sunt mereu pregătit să joc pentru club”, a mai spus Boateng.

69 de meciuri
a jucat Boateng la Dinamo, echipă la care s-a transferat în 2024. Fundașul este cotat la 1,2 milioane de euro, conform transfermarkt.com

dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 kennedy boateng
Top stiri
„Unii mă strigau Zidane” Florin Tănase, despre execuția de la penalty + Ce spune despre eventuala colaborare cu Hagi, la națională
Superliga
09:31
„Unii mă strigau Zidane” Florin Tănase, despre execuția de la penalty + Ce spune despre eventuala colaborare cu Hagi, la națională
Citește mai mult
„Unii mă strigau Zidane” Florin Tănase, despre execuția de la penalty + Ce spune despre eventuala colaborare cu Hagi, la națională
Surprinși de gestul lui Rădoi Jucătorii FCSB au comentat plecarea antrenorului:  „N-am știut. Am văzut și noi în presă”
Superliga
09:27
Surprinși de gestul lui Rădoi Jucătorii FCSB au comentat plecarea antrenorului: „N-am știut. Am văzut și noi în presă”
Citește mai mult
Surprinși de gestul lui Rădoi Jucătorii FCSB au comentat plecarea antrenorului:  „N-am știut. Am văzut și noi în presă”
Popovici, colecție de medalii de aur VIDEO+FOTO  David a devenit campion național în proba de ștafetă, cu CS Dinamo: „Asta sper”
Înot
24.04
Popovici, colecție de medalii de aur VIDEO+FOTO David a devenit campion național în proba de ștafetă, cu CS Dinamo: „Asta sper”
Citește mai mult
Popovici, colecție de medalii de aur VIDEO+FOTO  David a devenit campion național în proba de ștafetă, cu CS Dinamo: „Asta sper”
Tudor Gheorghe, internat de urgență în spital, după ce a căzut și s-a lovit la cap în hotelul în care era cazat
B365
24.04
Tudor Gheorghe, internat de urgență în spital, după ce a căzut și s-a lovit la cap în hotelul în care era cazat
Citește mai mult
Tudor Gheorghe, internat de urgență în spital, după ce a căzut și s-a lovit la cap în hotelul în care era cazat

Echipe/Competiții

fcsb 74 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 35 rapid 27 Universitatea Craiova 36 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad farul constanta 10

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
25.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share