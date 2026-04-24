Kennedy Boateng (29 de ani), unul dintre cei mai importanți jucători ai „câinilor”, a vorbit despre partida din semifinalele Cupei României. Stoperul a comentat situația sa contractuală la formația alb-roșie.

Fundașul lui Dinamo a reușit să deschidă scorul în minutul 105, cu o lovitură de cap, după un corner.

Avantajul gazdelor a rezistat însă doar până aproape de finalul prelungirilor, când Universitatea Craiova a egalat prin Adrian Rus, în minutul 119, iar apoi a câștigat la loviturile de departajare.

Dinamo - U Craiova 1-1 ( 1-4 d. pen.) Boateng: „Vom vedea ce ne rezervă viitorul. Am multe oferte”

„În primul rând, sunt mândru de echipă. Sunt mândru de băieți, de felul în care au jucat. Toată lumea a fost concentrată, dar acum nu mai avem ce face. Trebuie să mergem mai departe.

Cred că mai avem încă cinci meciuri. Avem, de asemenea, șansa de a câștiga și de a ajunge pe locul 2 sau 3 (n.r. - în campionat), așa că nu ar trebui să renunțăm acum.

Trebuie să rămânem concentrați, să continuăm să muncim și nu se știe niciodată. Să așteptăm până la finalul sezonului și să vedem unde se va afla Dinamo în clasament”, a spus Boateng, la Digi Sport.

Boateng a vorbit și despre gestul său de a merge către fanii lui Dinamo după golul marcat.

„Când înscriu, alerg spre suporteri, pentru că îi apreciez. Sunt întotdeauna alături de noi, iar fără ei nu am fi putut ajunge atât de departe”.

Boateng, care a intrat în ultimele luni de înțelegere cu Dinamo, a vorbit despre situația sa contractuală și a negat informațiile potrivit cărora ar fi semnat deja cu o altă echipă.

„Pentru mine, obiectivul este să închei toate meciurile pentru Dinamo, iar apoi vom vedea ce ne rezervă viitorul. Pentru mine nu este o problemă, am multe oferte.

Nu am semnat niciun contract cu nicio echipă. Am spus deja că sunt știri false. Nu am semnat nimic. Dacă voi semna un contract cu o echipă, echipa va anunța oficial acest lucru.

Pentru mine nu este o problemă. Sunt mereu pregătit să joc pentru club”, a mai spus Boateng.

69 de meciuri a jucat Boateng la Dinamo, echipă la care s-a transferat în 2024. Fundașul este cotat la 1,2 milioane de euro, conform transfermarkt.com

Citește și

