Avertisment pentru U Craiova Trage un semnal de alarmă după calificarea în finala Cupei României: „Un miracol! Sunt multe probleme”

Dinamo - U Craiova 1-1 (1-4 d. pen.). Gică Craioveanu s-a declarat dezamăgit de prestația grupării din Bănie, în ciuda calificării în finala Cupei României.

Fostul internațional a explicat ce greșeală au făcut „câinii” în meciul de pe Arena Națională.

Dinamo a fost la doar câteva minute distanță de a obține biletele pentru ultimul act al Cupei, însă trupa lui Filipe Coelho nu a renunțat. A egalat, s-a impus la loviturile de departajare și se va duela pentru trofeu cu U Cluj.

La finalul primei reprize de prelungiri, chiar după ce Dinamo a marcat pentru 1-0, Craioveanu nu le mai dădea prea multe șanse oltenilor.

„Se putea mai mult dacă era altă abordare, dacă te duceai peste adversar, să-ți creezi ocazii. Am creat foarte puțin. A fost un joc pe care nu-l înțeleg, un joc de așteptare. Să aștepți ce? Să se întâmple greșeala adversarului?

Când ești Universitatea Craiova și ești favorită, chiar dacă Dinamo joacă practic acasă, trebuie să te duci peste adversar, ești echipa mai bună, echipa mai în formă, colider în campionat.

Dinamo, chiar dacă s-a refăcut puțin în ultimele două meciuri, nu e cel din campionat, au probleme de lot, de joc. Au reușit să marcheze dintr-o fază fixă, e normal, așa se întâmplă când ai prea multă încredere. Rămâi acasă!

Practic, obligi Craiova să câștige tot! Dinamo nu se va mai dedica să joace, se va dedica pentru Cupă. Cu U Cluj, meciul e la trei zile, unul după altul. Nu mă gândesc la aranjamente, Doamne ferește, dar nu o să mai forțeze și asta e păcat”, afirma Craioveanu după prima repriză a prelungirilor.

Gică Craioveanu: „Nu mi-a plăcut meciul”

Câștigător al Cupei României cu Universitatea Craiova în sezoanele 90/91 și 92/93, Craioveanu nu a fost mulțumit nici la final, după revenirea reușită de echipa de pe „Ion Oblemenco”.

„Să nu credeți că sunt fericit. Nu mi-a plăcut meciul. Nu poți să te agăți, să aștepți o fază în ultima secundă, e un gol norocos, ai profitat de faptul că ei au fost neinspirați, mi se pare că Dinamo s-a închis prea ușor, prea repede în careul propriu.

Dai posibilitatea adversarului să vină peste tine, am văzut în foarte multe meciuri, ni s-a întâmplat nouă într-un meci de tristă amintire, la Atena (n.r. 2-3 cu AEK, deși Craiova a condus cu 2-0).

Eu așteptam la mult mai mult de la Craiova, nu mă ascund. Deja sunt preocupat, sunt două meciuri slabe (n.r. - cu Dinamo, în play-off și în Cupă), nu e normal. Chiar dacă s-au câștigat cum s-au câștigat, între aceste meciuri slabe au venit înfrângerile cu U Cluj și cea cu FC Argeș, acasă. Dinamica nu pare la fel de bună.

Aș fi foarte supărat (n.r. - dacă Craiova nu va câștiga măcar un trofeu), am văzut lucrul ăsta la cea mai mare emblemă din lume, la Real Madrid, a pierdut în 7 zile toate trofeele, sper să nu ni se întâmple nouă, oltenilor, știți că noi ne-o facem cu mâna noastră de multe ori.

Sunt bucuros pentru oamenii care au venit, pentru Anzor că a avut un copil astăzi, felicitări, și pentru toți Gheorghe, a fost un cadou frumos până la urmă. Dar, repet, sunt fericit că ne-am calificat în finală, dar nu mi-a plăcut meciul. Gică Craioveanu

Gică Craioveanu: „E noroc, sincer!”

Ulterior, Craioveanu a vorbit despre problemele cu care se confruntă Coelho în acest final de sezon.

„Nu poți să aștepți un miracol, pentru că asta a fost! Un miracol să marchezi în acel minut. E noroc, sincer.

Eu cred că la Craiova sunt mai multe probleme. În primul rând, echipa mi se pare stoarsă fizic, e la limită, asta îmi dă senzația.

Au fost momente în a doua repriză în care echipa a căzut fizic. Și apoi presiunea de a câștiga, am văzut-o la meciul cu Rapid, am văzut-o în seara asta.

Nu e bine să joci cu sabia lui Damocles deasupra capului meci de meci, odată se va rupe”, a afirmat Craioveanu la Digi Sport.

Gică Craioveanu: „Aici cred că a greșit Dinamo”

Fostul internațional a spus cum ar fi trebuit să gestioneze jucătorii lui Zeljko Kopic finalul partidei.

„Nu poți să iei gol în minutele finale, conducând acasă cu 1-0. Eu o scoteam din stadion, rămâneau fără mingi. Trebuie să te aperi, dar nu în careu. Acolo orice degajare, orice minge e periculoasă. Aici cred că a greșit Dinamo.

Mie mi-a plăcut Gnahore. Mi-a plăcut puțin mobilitatea lui Pop când a intrat, iar George (n.r. - Pușcaș) trebuie să schimbe un pic atitudinea, nu a ținut nicio minge acolo.

A avut Dinamo și ghinionul să li se accidenteze doi jucători importanți (n.r. - Mărginean și Opruț)”, a mai spus Craioveanu.

