Avertisment pentru U Craiova Trage un semnal de alarmă după calificarea în finala Cupei României: „Un miracol! Sunt multe probleme” +33 foto
Gică Craioveanu (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Avertisment pentru U Craiova Trage un semnal de alarmă după calificarea în finala Cupei României: „Un miracol! Sunt multe probleme”

alt-text Publicat: 24.04.2026, ora 09:52
alt-text Actualizat: 24.04.2026, ora 09:52
  • Dinamo - U Craiova 1-1 (1-4 d. pen.). Gică Craioveanu s-a declarat dezamăgit de prestația grupării din Bănie, în ciuda calificării în finala Cupei României.
  • Fostul internațional a explicat ce greșeală au făcut „câinii” în meciul de pe Arena Națională.

Dinamo a fost la doar câteva minute distanță de a obține biletele pentru ultimul act al Cupei, însă trupa lui Filipe Coelho nu a renunțat. A egalat, s-a impus la loviturile de departajare și se va duela pentru trofeu cu U Cluj.

„Tristețea e mare” Matteo Duțu, dezamăgit după ratarea finalei: „Joci un an întreg pentru trofee și ești eliminat așa”
Citește și
„Tristețea e mare” Matteo Duțu, dezamăgit după ratarea finalei: „Joci un an întreg pentru trofee și ești eliminat așa”
Citește mai mult
„Tristețea e mare” Matteo Duțu, dezamăgit după ratarea finalei: „Joci un an întreg pentru trofee și ești eliminat așa”

DINAMO - U CRAIOVA 1-1 (1-4 d.pen.). Gică Craioveanu: „Trebuie să te duci peste adversar”

La finalul primei reprize de prelungiri, chiar după ce Dinamo a marcat pentru 1-0, Craioveanu nu le mai dădea prea multe șanse oltenilor.

„Se putea mai mult dacă era altă abordare, dacă te duceai peste adversar, să-ți creezi ocazii. Am creat foarte puțin. A fost un joc pe care nu-l înțeleg, un joc de așteptare. Să aștepți ce? Să se întâmple greșeala adversarului?

Când ești Universitatea Craiova și ești favorită, chiar dacă Dinamo joacă practic acasă, trebuie să te duci peste adversar, ești echipa mai bună, echipa mai în formă, colider în campionat.

Dinamo, chiar dacă s-a refăcut puțin în ultimele două meciuri, nu e cel din campionat, au probleme de lot, de joc. Au reușit să marcheze dintr-o fază fixă, e normal, așa se întâmplă când ai prea multă încredere. Rămâi acasă!

Practic, obligi Craiova să câștige tot! Dinamo nu se va mai dedica să joace, se va dedica pentru Cupă. Cu U Cluj, meciul e la trei zile, unul după altul. Nu mă gândesc la aranjamente, Doamne ferește, dar nu o să mai forțeze și asta e păcat”, afirma Craioveanu după prima repriză a prelungirilor.

Gică Craioveanu: „Nu mi-a plăcut meciul”

Câștigător al Cupei României cu Universitatea Craiova în sezoanele 90/91 și 92/93, Craioveanu nu a fost mulțumit nici la final, după revenirea reușită de echipa de pe „Ion Oblemenco”.

„Să nu credeți că sunt fericit. Nu mi-a plăcut meciul. Nu poți să te agăți, să aștepți o fază în ultima secundă, e un gol norocos, ai profitat de faptul că ei au fost neinspirați, mi se pare că Dinamo s-a închis prea ușor, prea repede în careul propriu.

Dai posibilitatea adversarului să vină peste tine, am văzut în foarte multe meciuri, ni s-a întâmplat nouă într-un meci de tristă amintire, la Atena (n.r. 2-3 cu AEK, deși Craiova a condus cu 2-0).

Eu așteptam la mult mai mult de la Craiova, nu mă ascund. Deja sunt preocupat, sunt două meciuri slabe (n.r. - cu Dinamo, în play-off și în Cupă), nu e normal. Chiar dacă s-au câștigat cum s-au câștigat, între aceste meciuri slabe au venit înfrângerile cu U Cluj și cea cu FC Argeș, acasă. Dinamica nu pare la fel de bună.

Aș fi foarte supărat (n.r. - dacă Craiova nu va câștiga măcar un trofeu), am văzut lucrul ăsta la cea mai mare emblemă din lume, la Real Madrid, a pierdut în 7 zile toate trofeele, sper să nu ni se întâmple nouă, oltenilor, știți că noi ne-o facem cu mâna noastră de multe ori.

Sunt bucuros pentru oamenii care au venit, pentru Anzor că a avut un copil astăzi, felicitări, și pentru toți Gheorghe, a fost un cadou frumos până la urmă. Dar, repet, sunt fericit că ne-am calificat în finală, dar nu mi-a plăcut meciul. Gică Craioveanu

Gică Craioveanu: „E noroc, sincer!”

Ulterior, Craioveanu a vorbit despre problemele cu care se confruntă Coelho în acest final de sezon.

„Nu poți să aștepți un miracol, pentru că asta a fost! Un miracol să marchezi în acel minut. E noroc, sincer.

Eu cred că la Craiova sunt mai multe probleme. În primul rând, echipa mi se pare stoarsă fizic, e la limită, asta îmi dă senzația.

Au fost momente în a doua repriză în care echipa a căzut fizic. Și apoi presiunea de a câștiga, am văzut-o la meciul cu Rapid, am văzut-o în seara asta.

Nu e bine să joci cu sabia lui Damocles deasupra capului meci de meci, odată se va rupe”, a afirmat Craioveanu la Digi Sport.

Gică Craioveanu: „Aici cred că a greșit Dinamo”

Fostul internațional a spus cum ar fi trebuit să gestioneze jucătorii lui Zeljko Kopic finalul partidei.

„Nu poți să iei gol în minutele finale, conducând acasă cu 1-0. Eu o scoteam din stadion, rămâneau fără mingi. Trebuie să te aperi, dar nu în careu. Acolo orice degajare, orice minge e periculoasă. Aici cred că a greșit Dinamo.

Mie mi-a plăcut Gnahore. Mi-a plăcut puțin mobilitatea lui Pop când a intrat, iar George (n.r. - Pușcaș) trebuie să schimbe un pic atitudinea, nu a ținut nicio minge acolo.

A avut Dinamo și ghinionul să li se accidenteze doi jucători importanți (n.r. - Mărginean și Opruț)”, a mai spus Craioveanu.

Citește și

Jocul stoperilor și al unui portar Numai fundașii puteau marca în semifinala Dinamo - Craiova. Rus s-a bucurat la final. L-a ajutat Popescu, erou la 11 metri
Cupa Romaniei
23:40
Jocul stoperilor și al unui portar Numai fundașii puteau marca în semifinala Dinamo - Craiova. Rus s-a bucurat la final. L-a ajutat Popescu, erou la 11 metri
Citește mai mult
Jocul stoperilor și al unui portar Numai fundașii puteau marca în semifinala Dinamo - Craiova. Rus s-a bucurat la final. L-a ajutat Popescu, erou la 11 metri
„Aveam un feeling că voi da gol” Eroii Craiovei, entuziasmați maxim după calificarea în finala Cupei. Ce l-a motivat pe portarul Popescu înainte de meci
Cupa Romaniei
23:34
„Aveam un feeling că voi da gol” Eroii Craiovei, entuziasmați maxim după calificarea în finala Cupei. Ce l-a motivat pe portarul Popescu înainte de meci
Citește mai mult
„Aveam un feeling că voi da gol” Eroii Craiovei, entuziasmați maxim după calificarea în finala Cupei. Ce l-a motivat pe portarul Popescu înainte de meci

Cristiano Ronaldo, decizie radicală în dietă De ce starul portughez refuză un aliment consumat de miliarde de oameni: „E împotriva naturii!”
Campionate
10:16
Cristiano Ronaldo, decizie radicală în dietă De ce starul portughez refuză un aliment consumat de miliarde de oameni: „E împotriva naturii!”
Citește mai mult
Cristiano Ronaldo, decizie radicală în dietă De ce starul portughez refuză un aliment consumat de miliarde de oameni: „E împotriva naturii!”
„Știm că patronul nu e de acord” Noul antrenor al lui FCSB, despre viitorul său la echipă, golul primit cu Petrolul și tinerii roș-albaștri
Superliga
09:21
„Știm că patronul nu e de acord” Noul antrenor al lui FCSB, despre viitorul său la echipă, golul primit cu Petrolul și tinerii roș-albaștri
Citește mai mult
„Știm că patronul nu e de acord” Noul antrenor al lui FCSB, despre viitorul său la echipă, golul primit cu Petrolul și tinerii roș-albaștri
Propus și la FCSB, și la Rapid Radomir Djalovic, variantă pentru giuleșteni, din vară, dacă pleacă Gâlcă
Superliga
10:35
Propus și la FCSB, și la Rapid Radomir Djalovic, variantă pentru giuleșteni, din vară, dacă pleacă Gâlcă
Citește mai mult
Propus și la FCSB, și la Rapid Radomir Djalovic, variantă pentru giuleșteni, din vară, dacă pleacă Gâlcă
„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!” VIDEO.  Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control”
Tenis
10:35
„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!” VIDEO. Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control”
Citește mai mult
„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!” VIDEO.  Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:41
Cu cine va juca FCSB Surpriză la barajul pentru Conference? Patronul din play-out avertizează: „Mare atenție! A făcut o treabă excelentă”
Cu cine va juca FCSB Surpriză la barajul pentru Conference? Patronul din play-out avertizează: „Mare atenție! A făcut o treabă excelentă”
12:45
Pierd teren în La Liga Real Madrid, egalată în prelungiri și e tot mai departe de Barcelona » Mbappe a ieșit accidentat
Pierd teren în La Liga  Real Madrid, egalată în prelungiri și e tot mai departe de Barcelona » Mbappe a ieșit accidentat
11:59
Planul lui Bogdan Voina Noul președinte al Federației Române de Handbal pune accent pe juniori: „Tinerii handbaliști se găsesc în școli”
Planul lui Bogdan Voina Noul președinte al Federației Române de Handbal pune accent pe juniori: „Tinerii handbaliști se găsesc în școli”
10:35
„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!” VIDEO. Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control”
„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!” VIDEO.  Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control”
Mai multe știri de ultimă oră

Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana" ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
„Unii mă strigau Zidane” Florin Tănase, despre execuția de la penalty + Ce spune despre eventuala colaborare cu Hagi, la națională
Superliga
09:31
„Unii mă strigau Zidane” Florin Tănase, despre execuția de la penalty + Ce spune despre eventuala colaborare cu Hagi, la națională
Citește mai mult
„Unii mă strigau Zidane” Florin Tănase, despre execuția de la penalty + Ce spune despre eventuala colaborare cu Hagi, la națională
Surprinși de gestul lui Rădoi Jucătorii FCSB au comentat plecarea antrenorului:  „N-am știut. Am văzut și noi în presă”
Superliga
09:27
Surprinși de gestul lui Rădoi Jucătorii FCSB au comentat plecarea antrenorului: „N-am știut. Am văzut și noi în presă”
Citește mai mult
Surprinși de gestul lui Rădoi Jucătorii FCSB au comentat plecarea antrenorului:  „N-am știut. Am văzut și noi în presă”
Popovici, colecție de medalii de aur VIDEO+FOTO  David a devenit campion național în proba de ștafetă, cu CS Dinamo: „Asta sper”
Înot
24.04
Popovici, colecție de medalii de aur VIDEO+FOTO David a devenit campion național în proba de ștafetă, cu CS Dinamo: „Asta sper”
Citește mai mult
Popovici, colecție de medalii de aur VIDEO+FOTO  David a devenit campion național în proba de ștafetă, cu CS Dinamo: „Asta sper”
Tudor Gheorghe, internat de urgență în spital, după ce a căzut și s-a lovit la cap în hotelul în care era cazat
B365
24.04
Tudor Gheorghe, internat de urgență în spital, după ce a căzut și s-a lovit la cap în hotelul în care era cazat
Citește mai mult
Tudor Gheorghe, internat de urgență în spital, după ce a căzut și s-a lovit la cap în hotelul în care era cazat

