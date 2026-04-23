Liga 2 Bihor a dat lovitura la ultima fază, iar Sepsi bifează primul eșec în play-off. Programul + clasamentul actualizat
Sepsi - FC Bihor/ Foto: sportpictures.eu
Alexandru Smeu , Ștefan Neda
Publicat: 23.04.2026, ora 16:49
Actualizat: 23.04.2026, ora 19:13
  • FC Bihor - Sepsi 3-2. Partidă spectaculoasă la Oradea, decisă de un gol marcat la ultima fază.
  • Toate meciurile din Liga 2 sunt în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar cele mai importante se văd în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Corvinul e în continuare lider în play-off, la 5 puncte distanță de Sepsi, respectiv 10 de Voluntari, iar diferența față de locul secund se poate mări în această rundă.

Deși în acest weekend se joacă etapa #6 a play-off-ului, în play-out se va disputa abia runda #5.

FC Bihor - Sepsi 3-2

  • Au marcat: Stahl (16), Tescan (21), Vătăjelu (90+3) / Haruț (57 pen.), Heras (84)
  • Stadion: Iuliu Bodola (Oradea - Bihor)
  • A: Fesnic Horatiu Mircea (Cluj-Napoca - Cluj)
    A1: Bîrdeş Romică (Piteşti - Argeş)
    A2: Lar Daniel Stefan (Baia Mare - Maramureş)

Sâmbătă, 25 aprilie

Chindia Târgoviște - FC Voluntari , live de la ora 11:00 (play-off)

  • TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1

Ceahlăul - CS Dinamo, live de la ora 11:00 (play-out, Grupa A)

Concordia Chiajna - FC Bacău, live de la ora 11:00 (play-out, Grupa B)

CS Afumați - CSM Olimpia Satu Mare, live de la ora 11:00 (play-out, Grupa B)

CSC Șelimbăr - Tunari, live de la ora 11:00 (play-out, Grupa B)

CSC Dumbrăvița - CSM Reșița, live de la ora 11:00 (play-out, Grupa B)

CSM Slatina - ASA Tg.Mureș, live de la ora 11:00 (play-out, Grupa A)

Gloria Bistrița - Metalul Buzău, live de la ora 11:00 (play-out, Grupa A)

Poli Iași - Câmpulung, live de la ora 11:00 (play-out, Grupa A)

Steaua - Corvinul, live de la ora 13:00 (play-off)

Clasamentul în play-off-ul Ligii 2

EchipăMeciuriPuncte
1. Corvinul562
2. Sepsi657
3. FC Voluntari552
4. Steaua545
5. FC Bihor645
6. Chindia Târgoviște539

Clasamentul în play-out, grupa A

EchipăMeciuriPuncte
1. Metalul Buzău444
2. ASA Târgu Mureș444
3. Poli Iași437
4. CSM Slatina436
5. Gloria Bistrița430
6. Ceahlăul420
7. CS Dinamo419
8. Câmpulung411

Clasamentul în play-out, grupa B

EchipăMeciuriPuncte
1. CSM Reșița440
2. FC Bacău439
3. Concordia Chiajna437
4. CS Afumați434
5. Dumbrăvița426
6. CSC Șelimbăr424
7. Olimpia Satu Mare423
8. Tunari420

