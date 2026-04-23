Liga 2 Bihor a dat lovitura la ultima fază, iar Sepsi bifează primul eșec în play-off. Programul + clasamentul actualizat

FC Bihor - Sepsi 3-2. Partidă spectaculoasă la Oradea, decisă de un gol marcat la ultima fază.

Corvinul e în continuare lider în play-off, la 5 puncte distanță de Sepsi, respectiv 10 de Voluntari, iar diferența față de locul secund se poate mări în această rundă.

Deși în acest weekend se joacă etapa #6 a play-off-ului, în play-out se va disputa abia runda #5.

FC Bihor - Sepsi 3-2

Au marcat: Stahl (16), Tescan (21), Vătăjelu (90+3) / Haruț (57 pen.), Heras (84)

Stadion: Iuliu Bodola (Oradea - Bihor)

A: Fesnic Horatiu Mircea (Cluj-Napoca - Cluj)

A1: Bîrdeş Romică (Piteşti - Argeş)

A2: Lar Daniel Stefan (Baia Mare - Maramureş)

Sâmbătă, 25 aprilie

Chindia Târgoviște - FC Voluntari , live de la ora 11:00 ( play-off )

TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1

Ceahlăul - CS Dinamo, live de la ora 11:00 ( play-out , Grupa A)

Concordia Chiajna - FC Bacău, live de la ora 11:00 ( play-out , Grupa B)

CS Afumați - CSM Olimpia Satu Mare, live de la ora 11:00 ( play-out , Grupa B)

CSC Șelimbăr - Tunari, live de la ora 11:00 ( play-out , Grupa B)

CSC Dumbrăvița - CSM Reșița, live de la ora 11:00 ( play-out , Grupa B)

CSM Slatina - ASA Tg.Mureș, live de la ora 11:00 ( play-out , Grupa A)

Gloria Bistrița - Metalul Buzău, live de la ora 11:00 ( play-out , Grupa A)

Poli Iași - Câmpulung, live de la ora 11:00 ( play-out , Grupa A)

Steaua - Corvinul, live de la ora 13:00 ( play-off )

Clasamentul în play-off -ul Ligii 2

Echipă Meciuri Puncte 1. Corvinul 5 62 2. Sepsi 6 57 3. FC Voluntari 5 52 4. Steaua 5 45 5. FC Bihor 6 45 6. Chindia Târgoviște 5 39

Clasamentul în play-out , grupa A

Echipă Meciuri Puncte 1. Metalul Buzău 4 44 2. ASA Târgu Mureș 4 44 3. Poli Iași 4 37 4. CSM Slatina 4 36 5. Gloria Bistrița 4 30 6. Ceahlăul 4 20 7. CS Dinamo 4 19 8. Câmpulung 4 11

Clasamentul în play-out , grupa B

Echipă Meciuri Puncte 1. CSM Reșița 4 40 2. FC Bacău 4 39 3. Concordia Chiajna 4 37 4. CS Afumați 4 34 5. Dumbrăvița 4 26 6. CSC Șelimbăr 4 24 7. Olimpia Satu Mare 4 23 8. Tunari 4 20

