Liga 2 Bihor a dat lovitura la ultima fază, iar Sepsi bifează primul eșec în play-off. Programul + clasamentul actualizat

- FC Bihor - Sepsi 3-2. Partidă spectaculoasă la Oradea, decisă de un gol marcat la ultima fază.
- Toate meciurile din Liga 2 sunt în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar cele mai importante se văd în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Corvinul e în continuare lider în play-off, la 5 puncte distanță de Sepsi, respectiv 10 de Voluntari, iar diferența față de locul secund se poate mări în această rundă.
Deși în acest weekend se joacă etapa #6 a play-off-ului, în play-out se va disputa abia runda #5.
FC Bihor - Sepsi 3-2
- Au marcat: Stahl (16), Tescan (21), Vătăjelu (90+3) / Haruț (57 pen.), Heras (84)
- Stadion: Iuliu Bodola (Oradea - Bihor)
- A: Fesnic Horatiu Mircea (Cluj-Napoca - Cluj)
A1: Bîrdeş Romică (Piteşti - Argeş)
A2: Lar Daniel Stefan (Baia Mare - Maramureş)
Sâmbătă, 25 aprilie
Chindia Târgoviște - FC Voluntari , live de la ora 11:00 (play-off)
- TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1
Ceahlăul - CS Dinamo, live de la ora 11:00 (play-out, Grupa A)
Concordia Chiajna - FC Bacău, live de la ora 11:00 (play-out, Grupa B)
CS Afumați - CSM Olimpia Satu Mare, live de la ora 11:00 (play-out, Grupa B)
CSC Șelimbăr - Tunari, live de la ora 11:00 (play-out, Grupa B)
CSC Dumbrăvița - CSM Reșița, live de la ora 11:00 (play-out, Grupa B)
CSM Slatina - ASA Tg.Mureș, live de la ora 11:00 (play-out, Grupa A)
Gloria Bistrița - Metalul Buzău, live de la ora 11:00 (play-out, Grupa A)
Poli Iași - Câmpulung, live de la ora 11:00 (play-out, Grupa A)
Steaua - Corvinul, live de la ora 13:00 (play-off)
Clasamentul în play-off-ul Ligii 2
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Corvinul
|5
|62
|2. Sepsi
|6
|57
|3. FC Voluntari
|5
|52
|4. Steaua
|5
|45
|5. FC Bihor
|6
|45
|6. Chindia Târgoviște
|5
|39
Clasamentul în play-out, grupa A
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Metalul Buzău
|4
|44
|2. ASA Târgu Mureș
|4
|44
|3. Poli Iași
|4
|37
|4. CSM Slatina
|4
|36
|5. Gloria Bistrița
|4
|30
|6. Ceahlăul
|4
|20
|7. CS Dinamo
|4
|19
|8. Câmpulung
|4
|11
Clasamentul în play-out, grupa B
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. CSM Reșița
|4
|40
|2. FC Bacău
|4
|39
|3. Concordia Chiajna
|4
|37
|4. CS Afumați
|4
|34
|5. Dumbrăvița
|4
|26
|6. CSC Șelimbăr
|4
|24
|7. Olimpia Satu Mare
|4
|23
|8. Tunari
|4
|20