Atacantul Erling Haaland, 25 de ani, a avut un Mondial reușit, cu 7 goluri

Norvegia a fost eliminată în sferturi de Anglia, iar acum componenții naționalei s-au întors în Europa

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Haaland a surprins prin apariția sa. A coborât din avion cu un raton împăiat care ține o sticlă de băutură, imaginile cu el făcând imediat înconjurul internetului.

Suvenirul este un Whiskey Raccoon în valoare de 750 de dolari de la magazinul Wild Bill's Western din Dallas, Texas.

„M-a urmărit acasă”, a scris Haaland amuzat, alături de o fotografie cu el și ratonul, pe X.

Alte momente amuzante legate de Haaland de zilele acestea

Peste 500 de nou-născuți din Peru au fost botezați după Erling Haaland, cel puțin 468 cu numele Haaland și 91 cu numele complet Erling Haaland, după prestațiile acestuia la Mondial.

Erling s-a pozat cu Zlatan, imaginile fiind publicate azi de Ibrahimovic, cu mesajul: „Puterea este în păr”, făcând trimitere la sfatul pe care i l-a dat lui Haaland, acela de a nu se tunde.

„Zlatan mi-a spus «Să nu-ți tunzi niciodată părul, pentru că puterea stă în păr»”, a explicat Haaland când a fost întrebat înainte de turneu cum își va pregăti look-ul de Mondial.

The power is in the hair pic.twitter.com/jFCbzdrvv1 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) July 13, 2026

După eliminarea de la CM, norvegienii au mers în club, unde au dansat și au petrecut:

haaland twerking in the club I’m dead pic.twitter.com/9QzgAIRmeX — ki🧸 (@oscpastry) July 12, 2026

Haaland walked into a club in Miami… and the whole place broke into Viking chants. 🇺🇸🤯 Bro has won over America. pic.twitter.com/PvlFV5K5Sr — RUTH 🇨🇦 (@it_Rutie) July 13, 2026

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