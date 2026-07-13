- Atacantul Erling Haaland, 25 de ani, a avut un Mondial reușit, cu 7 goluri
- Norvegia a fost eliminată în sferturi de Anglia, iar acum componenții naționalei s-au întors în Europa
Haaland a surprins prin apariția sa. A coborât din avion cu un raton împăiat care ține o sticlă de băutură, imaginile cu el făcând imediat înconjurul internetului.
Suvenirul este un Whiskey Raccoon în valoare de 750 de dolari de la magazinul Wild Bill's Western din Dallas, Texas.
Galerie foto (12 imagini)
„M-a urmărit acasă”, a scris Haaland amuzat, alături de o fotografie cu el și ratonul, pe X.
Galerie foto (12 imagini)
Alte momente amuzante legate de Haaland de zilele acestea
- Peste 500 de nou-născuți din Peru au fost botezați după Erling Haaland, cel puțin 468 cu numele Haaland și 91 cu numele complet Erling Haaland, după prestațiile acestuia la Mondial.
- Erling s-a pozat cu Zlatan, imaginile fiind publicate azi de Ibrahimovic, cu mesajul: „Puterea este în păr”, făcând trimitere la sfatul pe care i l-a dat lui Haaland, acela de a nu se tunde.
„Zlatan mi-a spus «Să nu-ți tunzi niciodată părul, pentru că puterea stă în păr»”, a explicat Haaland când a fost întrebat înainte de turneu cum își va pregăti look-ul de Mondial.
- După eliminarea de la CM, norvegienii au mers în club, unde au dansat și au petrecut: