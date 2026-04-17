L-a făcut pe Coelho să lăcrimeze VIDEO. Romanchuk, detalii de ultimă oră despre situația lui Isenko, portarul Craiovei: „Nu este într-o perioadă foarte bună”

Oleksandr Romanchuk (26 de ani), fundașul celor de la U Craiova, a avut un mesaj de susținere pentru compatriotul său, Pavlo Isenko (22 de ani), înaintea derby-ului cu Rapid.

U Craiova - Rapid se joacă duminică, de la ora 21:00, în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Portarul ucrainean se recuperează după ce a fost operat în urmă cu aproape două săptămâni.

Isenko s-a accidentat la meciul cu Dinamo (1-0), din etapa secundă a play-off-ului Ligii 1.

El acuzat dureri la genunchi după o ocazie a lui Armstrong și nu a mai putut intra. După pauză, locul său a fost luat de Laurențiu Popescu.

Oleksandr Romanchuk, mesaj de susținere pentru Isenko

Fundașul formației din Bănie a oferit detalii despre starea de sănătate a coechipierului său:

„Vorbesc în fiecare zi cu el. Cu siguranță, nu este o perioadă foarte bună pentru el după intervenția chirurgicală, dar este un tip extrem de important.

Sunt sigur că se va reface foarte repede și se va întoarce și mai puternic, să câștige cât mai multe lucruri cu U Craiova”, a declarat Romanchuk la conferința de presă permergătoare meciului cu Rapid.

Filipe Coelho, în lacrimi înaintea meciului cu Rapid: „Îl aud pe Romanchuk când vorbește despre Isenko”

Antrenorul oltenilor a vorbit despre situația dificilă cu care se confruntă Monday Etim (27 de ani), atacantul nigerian al oltenilor, eliminat în meciul cu U Cluj (0-4).

Jucătorul echipei de pe „Ion Oblemenco” s-a ales cu o suspendare de 3 etape și o amendă de 5.000 de lei.

„Cred că nu este un moment ușor pentru el. Deja am vorbit la nivel de grup. Avem patru meciuri jucate în play-off și două cartonașe roșii, corect acordate.

Dincolo de ceea ce a fost, trebuie să conștientizăm și să învățăm.

Etim se antrenează bine și suntem alături de el. Nu trebuie să uităm că ne-a ajutat în multe rânduri. Acum mergem să luptăm cu Rapid și avem nevoie de suporteri mai mult ca niciodată”, a spus Coelho.

Ulterior, Coelho nu și-a putut ține lacrimile în frâu, când a vorbit despre momentele dificile cu care se confruntă oltenii.

„Am suferit mult ca să ajungem în acest punct. Nu este ușor să-l aud pe Romanchuk când vorbește despre bunul lui prieten Isenko, despre Etim, care suferă, de asemenea.

Suntem o familie, noi petrecem mai mult între noi decât cu soțiile și vrem să ne ajutăm.

Este un moment foarte important pentru noi, să dăm totul pentru oraș și suporteri”, a concluzionat Coelho

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 4 39 2 U Craiova 4 36 3 Rapid 4 32 4 CFR Cluj 4 31* 5 FC Argeș 4 30 6 Dinamo 4 28 *️ - beneficiază de rotunjire

