L-a făcut pe Coelho să lăcrimeze VIDEO. Romanchuk, detalii de ultimă oră despre situația lui Isenko, portarul Craiovei: „Nu este într-o perioadă foarte bună”

alt-text Publicat: 17.04.2026, ora 18:40
alt-text Actualizat: 17.04.2026, ora 18:56
  • Oleksandr Romanchuk (26 de ani), fundașul celor de la U Craiova, a avut un mesaj de susținere pentru compatriotul său, Pavlo Isenko (22 de ani), înaintea derby-ului cu Rapid.
  U Craiova - Rapid se joacă duminică, de la ora 21:00

Portarul ucrainean se recuperează după ce a fost operat în urmă cu aproape două săptămâni.

Isenko s-a accidentat la meciul cu Dinamo (1-0), din etapa secundă a play-off-ului Ligii 1.

Tatăl lui Kompany, gest în Parlament Cum a sărbătorit părintele antrenorului de la Bayern Munchen calificarea în semifinalele Ligii Campionilor
Citește și
Tatăl lui Kompany, gest în Parlament Cum a sărbătorit părintele antrenorului de la Bayern Munchen calificarea în semifinalele Ligii Campionilor
Citește mai mult
Tatăl lui Kompany, gest în Parlament Cum a sărbătorit părintele antrenorului de la Bayern Munchen calificarea în semifinalele Ligii Campionilor

El acuzat dureri la genunchi după o ocazie a lui Armstrong și nu a mai putut intra. După pauză, locul său a fost luat de Laurențiu Popescu.

Oleksandr Romanchuk, mesaj de susținere pentru Isenko

Fundașul formației din Bănie a oferit detalii despre starea de sănătate a coechipierului său:

„Vorbesc în fiecare zi cu el. Cu siguranță, nu este o perioadă foarte bună pentru el după intervenția chirurgicală, dar este un tip extrem de important.

Sunt sigur că se va reface foarte repede și se va întoarce și mai puternic, să câștige cât mai multe lucruri cu U Craiova”, a declarat Romanchuk la conferința de presă permergătoare meciului cu Rapid.

Filipe Coelho, în lacrimi înaintea meciului cu Rapid: „Îl aud pe Romanchuk când vorbește despre Isenko

Antrenorul oltenilor a vorbit despre situația dificilă cu care se confruntă Monday Etim (27 de ani), atacantul nigerian al oltenilor, eliminat în meciul cu U Cluj (0-4).

Jucătorul echipei de pe „Ion Oblemenco” s-a ales cu o suspendare de 3 etape și o amendă de 5.000 de lei.

„Cred că nu este un moment ușor pentru el. Deja am vorbit la nivel de grup. Avem patru meciuri jucate în play-off și două cartonașe roșii, corect acordate.

Dincolo de ceea ce a fost, trebuie să conștientizăm și să învățăm.

Etim se antrenează bine și suntem alături de el. Nu trebuie să uităm că ne-a ajutat în multe rânduri. Acum mergem să luptăm cu Rapid și avem nevoie de suporteri mai mult ca niciodată”, a spus Coelho.

Ulterior, Coelho nu și-a putut ține lacrimile în frâu, când a vorbit despre momentele dificile cu care se confruntă oltenii.

„Am suferit mult ca să ajungem în acest punct. Nu este ușor să-l aud pe Romanchuk când vorbește despre bunul lui prieten Isenko, despre Etim, care suferă, de asemenea.

Suntem o familie, noi petrecem mai mult între noi decât cu soțiile și vrem să ne ajutăm.

Este un moment foarte important pentru noi, să dăm totul pentru oraș și suporteri”, a concluzionat Coelho

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Cluj439
2U Craiova436
3Rapid432
4CFR Cluj431*
5FC Argeș430
6Dinamo428
*️ - beneficiază de rotunjire

„L-a apreciat o lume întreagă”  Florin Tănase, despre Lucescu: „A fost legătura dintre fotbalul românesc și cel internațional” » Ce spune despre Hagi
Nationala
16:56
„L-a apreciat o lume întreagă” Florin Tănase, despre Lucescu: „A fost legătura dintre fotbalul românesc și cel internațional” » Ce spune despre Hagi
Citește mai mult
„L-a apreciat o lume întreagă”  Florin Tănase, despre Lucescu: „A fost legătura dintre fotbalul românesc și cel internațional” » Ce spune despre Hagi

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
rapid u craiova pavlo isenko Oleksandr Romanchuk Filipe Coelho
Știrile zilei din sport
Înfrânte la o diferență de un gol! CSM București, înfrângere dramatică cu Esbjerg, în sferturile Ligii Campionilor » Gloria Bistrița, aceeași soartă
Handbal
18.04
Înfrânte la o diferență de un gol! CSM București, înfrângere dramatică cu Esbjerg, în sferturile Ligii Campionilor » Gloria Bistrița, aceeași soartă
Citește mai mult
Înfrânte la o diferență de un gol! CSM București, înfrângere dramatică cu Esbjerg, în sferturile Ligii Campionilor » Gloria Bistrița, aceeași soartă
Sorana Cîrstea a abandonat! Românca, nevoită să se retragă de la Rouen » Era la un meci de finală
Tenis
18.04
Sorana Cîrstea a abandonat! Românca, nevoită să se retragă de la Rouen » Era la un meci de finală
Citește mai mult
Sorana Cîrstea a abandonat! Românca, nevoită să se retragă de la Rouen » Era la un meci de finală
„Poți să o spui și în română?” VIDEO. Cristi Chivu l-a provocat pe Walter Zenga și a stârnit râsetele invitaților din emisiune
Campionate
18.04
„Poți să o spui și în română?” VIDEO. Cristi Chivu l-a provocat pe Walter Zenga și a stârnit râsetele invitaților din emisiune
Citește mai mult
„Poți să o spui și în română?” VIDEO. Cristi Chivu l-a provocat pe Walter Zenga și a stârnit râsetele invitaților din emisiune
Dobre a pierdut banderola!  Decizie dură la Rapid: „Era căpitanul echipei, nu mai este”
Superliga
18.04
Dobre a pierdut banderola! Decizie dură la Rapid: „Era căpitanul echipei, nu mai este”
Citește mai mult
Dobre a pierdut banderola!  Decizie dură la Rapid: „Era căpitanul echipei, nu mai este”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:14
Ce le-a spus Kopic la pauză Antrenorul lui Dinamo a dezvăluit discuția cu jucătorii + a vorbit și despre accidentarea lui Karamoko
Ce le-a spus Kopic la pauză Antrenorul lui Dinamo a dezvăluit discuția cu jucătorii + a vorbit și despre accidentarea lui Karamoko
00:07
„Nu facem o tragedie” Cristiano Bergodi nu este afectat de înfrângerea suferită de U Cluj cu Dinamo: „Un meci mai puțin reușit”
„Nu facem o tragedie”  Cristiano Bergodi nu este afectat de înfrângerea suferită de U Cluj cu Dinamo: „Un meci mai puțin reușit”
00:04
„O perioadă grea pentru mine” Răspunsul lui Cătălin Cîrjan pentru contestatari: „Am cele mai multe contribuții”
„O perioadă grea pentru mine”  Răspunsul lui Cătălin Cîrjan pentru contestatari: „Am cele mai multe contribuții”
23:48
„Lumea nu știe” Motivul pentru care Alexandru Musi nu dă randamentul așteptat de fanii lui Dinamo: „Nu te lasă să-ți faci jocul 100%”
„Lumea nu știe” Motivul pentru care Alexandru Musi nu dă randamentul așteptat de fanii lui Dinamo: „Nu te lasă să-ți faci jocul 100%”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
