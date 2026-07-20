Ciocniri violente cu forțele de ordine FOTO. Șapte polițiști răniți de fani în capitala Argentinei, după finala CM 2026. Au fost reținute 15 persoane!

SPANIA - ARGENTINA 1-0. Ciocniri violente între fani și poliție, în centrul orașului Buenos Aires, după finala CM 2026.

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Mii de oameni au ieșit pe străzile capitalei Argentinei pentru a urmări ultimul act al Campionatului Mondial.

În ciuda eșecului, suporterii au cântat neîncetat și le-au mulțumit jucătorilor pentru parcursul impresionant.

Ciocniri violente între fani și poliție, la Buenos Aires, după finala CM 2026

Totuși, sărbătoarea s-a transformat în ciocniri violente cu forțele de ordine.

Incidentele ar fi izbucnit după ce mai mulți fani au escaladat gardurile de protecție din jurul monumentului, iar poliția a reținut un fan, ceea ce a stârnit furia celorlalți suporteri, relatează Clarin.

Poliția s-a văzut nevoită să folosească gaze lacrimogene, focuri de avertisment și mai multe autospeciale dotate cu tunuri de apă. În tot acest timp, suporterii au ripostat și au aruncat cu sticle și pietre spre forțele de ordine.

Incidentele au durat timp de 20 de minute. Ulterior zona a fost evacuată, iar cel puțin 15 persoane au fost arestate, potrivit gazzeta.it.

Șapte polițiști s-au ales cu răni multiple, după ciocnirea cu fanii.

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