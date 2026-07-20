Collina lămurește controversele Șeful arbitrilor FIFA a comentat două dintre cele mai discutate faze de la CM 2026: „Este incredibil!”

- Pierluigi Collina (66 de ani), șeful arbitrilor FIFA, a vorbit despre două dintre cele mai controversate faze ale CM 2026.
Fostul mare arbitru italian a oferit explicații cu privire la golul egalizator marcat de Anglia în sfertul de finală cu Norvegia (2-1), cât și la reușita anulată Croației în prelungirile meciului cu Portugalia din 16-imi (1-2).
Pierluigi Collina: „Este incredibil că oamenii nu pot fi convinși că o minge nu a atins niciun cablu!”
Ce s-a întâmplat mai exact în duelul Norvegia - Anglia? Scandinavii au deschis scorul în minutul 36, dar nu au putut ține de rezultat până la pauză.
Selecționata lui Thomas Tuchel a restabilit egalitatea prin Jude Bellingham. Reluările au arătat că jocul ar fi trebuit oprit. Înainte de gol, portarul Nyland a degajat balonul, iar din imagini părea că acesta a lovit „sky cam-ul” care filma partida de la înălțime.
Ulterior, FIFA a emis un comunicat în care a arătat și informațiile de pe senzorul din balon, care nu a reacționat în momentul în care norvegienii susțineau că a lovit camera.
„Este incredibil că oamenii nu pot fi convinși că mingea nu a atins niciun cablu… A fost prezentat un grafic în care, atunci când mingea este atinsă de un jucător sau de un obiect, apare un vârf.
În acest caz, s-a observat un grafic liniar din momentul în care portarul a degajat mingea până când un alt jucător a preluat-o. A existat doar o ușoară oscilație, cauzată de aer.
Același lucru s-a aplicat și rotației mingii, iar camera a rămas, de asemenea, stabilă. Există instrumente tehnologice care permit clarificarea anumitor lucruri”, a declarat Collina, citat de gazzeta.it.
Pierluigi Collina: „Graficul a fost clar”
O altă fază care a stârnit numeroase controverse a fost golul anulat lui Josko Gvardiol în meciul pierdut de Croația cu Portugalia.
În 90+13, fundașul lui Manchester City a reușit să restabilească egalitatea la doi, după pasa lui Pasalic, însă arbitrul Espen Eskas a fost avertizat din camera VAR.
Ce se întâmplase: după centrare, Matanovic a deviat mingea cu capul, înainte ca lusitanul Renato Veiga să o atingă și el.
Dacă Matanovic nu ar fi atins-o, nu ar fi fost ofsaid la Pasalic. Dar senzorul din minge a detectat atingerea ușoară a croatului, iar reușita nu a fost validată.
„Și în acest caz, graficul a fost clar. Se observă un vârf atunci când mingea atinge capul atacantului croat, urmat de o linie orizontală, iar apoi un alt vârf atunci când mingea atinge spatele fundașului portughez.
Deoarece sistemul nu detectează contactul cu părul, vârful este determinat de contactul cu capul”, a mai spus Collina.