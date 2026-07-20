Collina lămurește controversele Șeful arbitrilor FIFA a comentat două dintre cele mai discutate faze  de la CM 2026: „Este incredibil!” +7 foto
Pierluigi Collina/ Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Collina lămurește controversele Șeful arbitrilor FIFA a comentat două dintre cele mai discutate faze de la CM 2026: „Este incredibil!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 20.07.2026, ora 13:37
alt-text Actualizat: 20.07.2026, ora 13:38
  • Pierluigi Collina (66 de ani), șeful arbitrilor FIFA, a vorbit despre două dintre cele mai controversate faze ale CM 2026.
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Fostul mare arbitru italian a oferit explicații cu privire la golul egalizator marcat de Anglia în sfertul de finală cu Norvegia (2-1), cât și la reușita anulată Croației în prelungirile meciului cu Portugalia din 16-imi (1-2).

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Pierluigi Collina: „Este incredibil că oamenii nu pot fi convinși că o minge nu a atins niciun cablu!”

Ce s-a întâmplat mai exact în duelul Norvegia - Anglia? Scandinavii au deschis scorul în minutul 36, dar nu au putut ține de rezultat până la pauză.

Selecționata lui Thomas Tuchel a restabilit egalitatea prin Jude Bellingham. Reluările au arătat că jocul ar fi trebuit oprit. Înainte de gol, portarul Nyland a degajat balonul, iar din imagini părea că acesta a lovit „sky cam-ul” care filma partida de la înălțime.

Ulterior, FIFA a emis un comunicat în care a arătat și informațiile de pe senzorul din balon, care nu a reacționat în momentul în care norvegienii susțineau că a lovit camera.

„Este incredibil că oamenii nu pot fi convinși că mingea nu a atins niciun cablu… A fost prezentat un grafic în care, atunci când mingea este atinsă de un jucător sau de un obiect, apare un vârf.

În acest caz, s-a observat un grafic liniar din momentul în care portarul a degajat mingea până când un alt jucător a preluat-o. A existat doar o ușoară oscilație, cauzată de aer.

Același lucru s-a aplicat și rotației mingii, iar camera a rămas, de asemenea, stabilă. Există instrumente tehnologice care permit clarificarea anumitor lucruri”, a declarat Collina, citat de gazzeta.it.

Pierluigi Collina: „Graficul a fost clar”

O altă fază care a stârnit numeroase controverse a fost golul anulat lui Josko Gvardiol în meciul pierdut de Croația cu Portugalia.

În 90+13, fundașul lui Manchester City a reușit să restabilească egalitatea la doi, după pasa lui Pasalic, însă arbitrul Espen Eskas a fost avertizat din camera VAR.

Ce se întâmplase: după centrare, Matanovic a deviat mingea cu capul, înainte ca lusitanul Renato Veiga să o atingă și el.

Dacă Matanovic nu ar fi atins-o, nu ar fi fost ofsaid la Pasalic. Dar senzorul din minge a detectat atingerea ușoară a croatului, iar reușita nu a fost validată.

„Și în acest caz, graficul a fost clar. Se observă un vârf atunci când mingea atinge capul atacantului croat, urmat de o linie orizontală, iar apoi un alt vârf atunci când mingea atinge spatele fundașului portughez.

Deoarece sistemul nu detectează contactul cu părul, vârful este determinat de contactul cu capul”, a mai spus Collina.

Modric, căpitanul Croației, se aștepta ca arbitrul Espen Eskas să anuleze golul după ce a revăzut faza
Modric, căpitanul Croației, se aștepta ca arbitrul Espen Eskas să anuleze golul după ce a revăzut faza

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Golul anulat Croației în minutul 90+13 cu Portugalia. Senzorul din minge a detectat atingerea lui Matanovic cu capul, atunci s-a activat ofsaidul. Fotografii: capturi TV Golul anulat Croației în minutul 90+13 cu Portugalia. Senzorul din minge a detectat atingerea lui Matanovic cu capul, atunci s-a activat ofsaidul Golul anulat Croației în minutul 90+13 cu Portugalia. Senzorul din minge a detectat atingerea lui Matanovic cu capul, atunci s-a activat ofsaidul. Faptul că balonul l-a atins ulterior pe Veiga nu a mai contat Atinsă succesiv de Matanovic și Veiga, mingea a ajuns la Pasalic, care i-a centrat lui Gvardiol la gol. Anulat pentru ofsaid Golul lui Gvardiol a fost anulat pentru ofsaid
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