Collina lămurește controversele Șeful arbitrilor FIFA a comentat două dintre cele mai discutate faze de la CM 2026: „Este incredibil!”

Pierluigi Collina (66 de ani), șeful arbitrilor FIFA, a vorbit despre două dintre cele mai controversate faze ale CM 2026.

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Fostul mare arbitru italian a oferit explicații cu privire la golul egalizator marcat de Anglia în sfertul de finală cu Norvegia (2-1), cât și la reușita anulată Croației în prelungirile meciului cu Portugalia din 16-imi (1-2).

Pierluigi Collina: „Este incredibil că oamenii nu pot fi convinși că o minge nu a atins niciun cablu!”

Ce s-a întâmplat mai exact în duelul Norvegia - Anglia? Scandinavii au deschis scorul în minutul 36, dar nu au putut ține de rezultat până la pauză.

Selecționata lui Thomas Tuchel a restabilit egalitatea prin Jude Bellingham. Reluările au arătat că jocul ar fi trebuit oprit. Înainte de gol, portarul Nyland a degajat balonul, iar din imagini părea că acesta a lovit „sky cam-ul” care filma partida de la înălțime.

Ulterior, FIFA a emis un comunicat în care a arătat și informațiile de pe senzorul din balon, care nu a reacționat în momentul în care norvegienii susțineau că a lovit camera.

„Este incredibil că oamenii nu pot fi convinși că mingea nu a atins niciun cablu… A fost prezentat un grafic în care, atunci când mingea este atinsă de un jucător sau de un obiect, apare un vârf.

În acest caz, s-a observat un grafic liniar din momentul în care portarul a degajat mingea până când un alt jucător a preluat-o. A existat doar o ușoară oscilație, cauzată de aer.

Același lucru s-a aplicat și rotației mingii, iar camera a rămas, de asemenea, stabilă. Există instrumente tehnologice care permit clarificarea anumitor lucruri”, a declarat Collina, citat de gazzeta.it.

Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026

Pierluigi Collina: „Graficul a fost clar”

O altă fază care a stârnit numeroase controverse a fost golul anulat lui Josko Gvardiol în meciul pierdut de Croația cu Portugalia.

În 90+13, fundașul lui Manchester City a reușit să restabilească egalitatea la doi, după pasa lui Pasalic, însă arbitrul Espen Eskas a fost avertizat din camera VAR.

Ce se întâmplase: după centrare, Matanovic a deviat mingea cu capul, înainte ca lusitanul Renato Veiga să o atingă și el.

Dacă Matanovic nu ar fi atins-o, nu ar fi fost ofsaid la Pasalic. Dar senzorul din minge a detectat atingerea ușoară a croatului, iar reușita nu a fost validată.

„Și în acest caz, graficul a fost clar. Se observă un vârf atunci când mingea atinge capul atacantului croat, urmat de o linie orizontală, iar apoi un alt vârf atunci când mingea atinge spatele fundașului portughez.

Deoarece sistemul nu detectează contactul cu părul, vârful este determinat de contactul cu capul”, a mai spus Collina.

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