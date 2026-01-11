Trei din trei pentru România Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian s-au calificat pe tabloul principal la WTA Adelaide » Cu cine vor juca în primul tur
Gabriel Ruse, Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian/ Foto: IMAGO/ montah GOLAZO.ro
Tenis

Trei din trei pentru România Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian s-au calificat pe tabloul principal la WTA Adelaide » Cu cine vor juca în primul tur

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 11.01.2026, ora 13:12
alt-text Actualizat: 11.01.2026, ora 13:13
  • Sorana Cîrstea (35 de ani, #41 WTA), Jaqueline Cristian (27 de ani, # 38 WTA) și Gabriela Ruse (28 de ani, # 85 WTA) s-au calificat pe tabloul principal al turneului de la Adelaide.
  • Competiția are loc în perioada 12-17 ianuarie.

Cele trei trei reprezentante ale României se pregătesc pentru Australian Open, primul Grand Slam al anului (18 ianuarie - 1 februarie).

Până acolo, Cîrstea, Cristian și Ruse au reușit să obțină calificarea pe tabloul principal al probei de simplu al turneului WTA 500 de la Adelaide.

Edi Iordănescu, soluția de rezervă Al-Shabab nu se grăbește să-l pună antrenor pe român » Ce așteaptă saudiții
Citește și
Edi Iordănescu, soluția de rezervă Al-Shabab nu se grăbește să-l pună antrenor pe român » Ce așteaptă saudiții
Citește mai mult
Edi Iordănescu, soluția de rezervă Al-Shabab nu se grăbește să-l pună antrenor pe român » Ce așteaptă saudiții

Gabriela Ruse, victorie în set decisiv cu Katerina Siniakova

Ziua a fost deschisă pentru sportivele din țara noastră de Gabriela Ruse, care a pierdut primul set al confruntării cu Katerina Siniakova (29 de ani, #47 WTA), scor 3-6.

Românca a dat dovadă de tărie de caracter și a împins meciul în decisiv, scenariu similar cu cel din partida precedentă, din primul tur al calificărilor, cu Katie Swan (26 de ani, #270 WTA).

Deznodământul a fost și el același, iar după o oră și 58 de minute, Ruse s-a impus, scor 3-6, 6-3, 6-2.

În primul tur al turneului de la Adelaide, Gabi se va duela cu Anna Kalinskaya (27 de ani, #33 WTA). Cele două s-au mai întâlnit în 2017, pe zgura de la Bad Saulgau (Germania), meci terminat cu victoria româncei, 6-3, 6-0.

Gabriela Ruse (Foto: IMAGO) Gabriela Ruse (Foto: IMAGO)
Gabriela Ruse (Foto: IMAGO)

Sorana Cîrstea a trecut de Kamilla Rakhimova

Următoarea care și-a făcut apariția pe teren a fost Sorana Cîrstea, adversara ei fiind Kamilla Rakhimova (24 de ani, #91 WTA), jucătoare din Rusia care a ales să reprezinte Uzbekistan.

După un prim set echilibrat câștigat de sportiva din Târgoviște la tiebreak 7-6(5), actul secund a fost la discreția româncei, care a mai pierdut doar 3 game-uri.

Sorana o va avea ca adversară în primul tur al turneului din Australia pe Dayana Yastremska (25 de ani, #27 WTA).

Cele două s-au mai întâlnit o singură dată. Se întâmpla în semifinalele turneului de la Lyon, în anul 2022. Atunci, sportiva din Ucraina se impunea, scor 7-6 (5), 4-6, 6-4.

11.250 de dolari
este premiul pe care și l-au asigurat Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian prin calificarea pe tabloul principal al turneului de la Adelaide. Primesc și câte 25 de puncte în clasamentul WTA

Jaqueline Cristian nu a avut emoții cu Anastasia Potapova

Ulterior, Racheta numărul 1 a României, Jaqueline Cristian, a intrat și ea în acțiune.

Sportiva în vârstă de 27 de ani a cedat doar 4 game-uri în disputa cu Anastasia Potapova (24 de ani, # 55 WTA) și a închis meciul după o oră și 25 de minute, scor 6-1, 6-3.

Cristian va avea o misiune dificilă în primul tur, unde va da peste a patra favorită a competiției, Ekaterina Alexandrova (31 de ani, #10 WTA).

În singura confruntare directă, disputată anul trecut la Tokyo, rusoaica reușea să se impună în minimum de seturi, scor 6-1, 6-2.

Tabloul principal al turneului WTA 500 de la Adelaide

FOTO: captură wtatennis.com FOTO: captură wtatennis.com
FOTO: captură wtatennis.com

Citește și

„Am cumpărat clubul după 4 zile de băutură” Deținătoarea trofeului, eliminată din Cupa Angliei de o echipă din liga a șasea
Campionate
12:26
„Am cumpărat clubul după 4 zile de băutură” Deținătoarea trofeului, eliminată din Cupa Angliei de o echipă din liga a șasea
Citește mai mult
„Am cumpărat clubul după 4 zile de băutură” Deținătoarea trofeului, eliminată din Cupa Angliei de o echipă din liga a șasea
Rareş Ilie, decisiv FOTO: A înscris unicul gol al partidei Cesena - Empoli » Ce spun italienii despre român: „Nu iese în evidență”
Stranieri
10:48
Rareş Ilie, decisiv FOTO: A înscris unicul gol al partidei Cesena - Empoli » Ce spun italienii despre român: „Nu iese în evidență”
Citește mai mult
Rareş Ilie, decisiv FOTO: A înscris unicul gol al partidei Cesena - Empoli » Ce spun italienii despre român: „Nu iese în evidență”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Disponibilizări la una dintre instituțiile de stat vizate de Bolojan, cu cele mai mari salarii: pleacă 14 angajați din 300
Disponibilizări la una dintre instituțiile de stat vizate de Bolojan, cu cele mai mari salarii: pleacă 14 angajați din 300
Disponibilizări la una dintre instituțiile de stat vizate de Bolojan, cu cele mai mari salarii: pleacă 14 angajați din 300
tenis Sorana Cirstea jaqueline cristian wta adelaide gabriela ruse
Știrile zilei din sport
Real Madrid, subiect de glume Meme-uri virale după Supercupa Spaniei, câștigată de FC Barcelona
Campionate
10:52
Real Madrid, subiect de glume Meme-uri virale după Supercupa Spaniei, câștigată de FC Barcelona
Citește mai mult
Real Madrid, subiect de glume Meme-uri virale după Supercupa Spaniei, câștigată de FC Barcelona
Cum se aranjează un meci la pariuri Informații șocante din interiorul mafiei: „Niciodată fără portar!” + cum au ajuns să fie implicate Bayern Munchen sau Real Madrid
Investigatii
08:15
Cum se aranjează un meci la pariuri Informații șocante din interiorul mafiei: „Niciodată fără portar!” + cum au ajuns să fie implicate Bayern Munchen sau Real Madrid
Citește mai mult
Cum se aranjează un meci la pariuri Informații șocante din interiorul mafiei: „Niciodată fără portar!” + cum au ajuns să fie implicate Bayern Munchen sau Real Madrid
Gafa lui Andrei Ivan FOTO: Atacantul român a comis penalty în startul meciului cu Panathinaikos » Cifrele internaționalul în Grecia
Stranieri
12:13
Gafa lui Andrei Ivan FOTO: Atacantul român a comis penalty în startul meciului cu Panathinaikos » Cifrele internaționalul în Grecia
Citește mai mult
Gafa lui Andrei Ivan FOTO: Atacantul român a comis penalty în startul meciului cu Panathinaikos » Cifrele internaționalul în Grecia
Interes pentru Alex Dobre O echipă din Israel plănuiește să își întărească linia ofensivă cu golgheterul celor de la Rapid
Superliga
11:41
Interes pentru Alex Dobre O echipă din Israel plănuiește să își întărească linia ofensivă cu golgheterul celor de la Rapid
Citește mai mult
Interes pentru Alex Dobre O echipă din Israel plănuiește să își întărească linia ofensivă cu golgheterul celor de la Rapid
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:25
Bîrligea, avertisment pentru rivale Atacantul susține că FCSB e principala forță a campionatului: „Detașat! Primele clasate nu au play-off-ul asigurat”
Bîrligea, avertisment pentru rivale Atacantul susține că FCSB e principala forță a campionatului: „Detașat! Primele clasate nu au play-off-ul asigurat”
15:36
Max Korzh în loc de Dinamo - FCSB Scenariu dramatic în play-off: jumătate din derby-urile bucureștene, blocate pe Arenă de două trupe mari și un rapper din Belarus
Max Korzh în loc de Dinamo - FCSB Scenariu dramatic în play-off: jumătate din derby-urile bucureștene, blocate pe Arenă de două trupe mari și un rapper din Belarus
15:18
„Nu face cinste nimănui” Constantin Din, președintele FRH, reacție tranșantă la adresa lui Tadici: „E coleric!”
„Nu face cinste nimănui” Constantin Din, președintele FRH, reacție tranșantă la adresa lui Tadici: „E coleric!”
15:34
Simeone, mesaj pentru Vinicius și Perez Antrenorul lui Atletico Madrid regretă episodul din Supercupa Spaniei: „Cer scuze, nu iertare”
Simeone, mesaj pentru Vinicius și Perez Antrenorul lui Atletico Madrid regretă episodul din Supercupa Spaniei: „Cer scuze, nu iertare”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Top stiri din sport
Moment incredibil în Arabia Saudită FOTO: Un jucător de la Al Shabab riscă o suspendare uriașă, după ce a scuipat spre arbitru. Cât ar putea lipsi
Campionate
11:11
Moment incredibil în Arabia Saudită FOTO: Un jucător de la Al Shabab riscă o suspendare uriașă, după ce a scuipat spre arbitru. Cât ar putea lipsi
Citește mai mult
Moment incredibil în Arabia Saudită FOTO: Un jucător de la Al Shabab riscă o suspendare uriașă, după ce a scuipat spre arbitru. Cât ar putea lipsi
Mega vila lui Ronaldo Superstarul portughez și-a construit un conac de 34,5 milioane de euro:  robinete din aur și piscină din sticlă
Diverse
11.01
Mega vila lui Ronaldo Superstarul portughez și-a construit un conac de 34,5 milioane de euro: robinete din aur și piscină din sticlă
Citește mai mult
Mega vila lui Ronaldo Superstarul portughez și-a construit un conac de 34,5 milioane de euro:  robinete din aur și piscină din sticlă
Laude pentru un dinamovist Basarab Panduru: „E pariul lui Dinamo! Face faze frumoase”
Superliga
11.01
Laude pentru un dinamovist Basarab Panduru: „E pariul lui Dinamo! Face faze frumoase”
Citește mai mult
Laude pentru un dinamovist Basarab Panduru: „E pariul lui Dinamo! Face faze frumoase”
Chivu, ce reacție! Românul a fost întrebat despre Antonio Conte, după tensiunile din derby și criza de nervi a italianului. Răspunsul i-a dat pe spate pe jurnaliști
Stranieri
10:43
Chivu, ce reacție! Românul a fost întrebat despre Antonio Conte, după tensiunile din derby și criza de nervi a italianului. Răspunsul i-a dat pe spate pe jurnaliști
Citește mai mult
Chivu, ce reacție! Românul a fost întrebat despre Antonio Conte, după tensiunile din derby și criza de nervi a italianului. Răspunsul i-a dat pe spate pe jurnaliști

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 25 rapid 17 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 1 uta arad 4 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
12.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share