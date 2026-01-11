Sorana Cîrstea (35 de ani, #41 WTA), Jaqueline Cristian (27 de ani, # 38 WTA) și Gabriela Ruse (28 de ani, # 85 WTA) s-au calificat pe tabloul principal al turneului de la Adelaide.

Cele trei trei reprezentante ale României se pregătesc pentru Australian Open, primul Grand Slam al anului (18 ianuarie - 1 februarie).

Până acolo, Cîrstea, Cristian și Ruse au reușit să obțină calificarea pe tabloul principal al probei de simplu al turneului WTA 500 de la Adelaide.

Gabriela Ruse, victorie în set decisiv cu Katerina Siniakova

Ziua a fost deschisă pentru sportivele din țara noastră de Gabriela Ruse, care a pierdut primul set al confruntării cu Katerina Siniakova (29 de ani, #47 WTA), scor 3-6.

Românca a dat dovadă de tărie de caracter și a împins meciul în decisiv, scenariu similar cu cel din partida precedentă, din primul tur al calificărilor, cu Katie Swan (26 de ani, #270 WTA).

Deznodământul a fost și el același, iar după o oră și 58 de minute, Ruse s-a impus, scor 3-6, 6-3, 6-2.

În primul tur al turneului de la Adelaide, Gabi se va duela cu Anna Kalinskaya (27 de ani, #33 WTA). Cele două s-au mai întâlnit în 2017, pe zgura de la Bad Saulgau (Germania), meci terminat cu victoria româncei, 6-3, 6-0.

Sorana Cîrstea a trecut de Kamilla Rakhimova

Următoarea care și-a făcut apariția pe teren a fost Sorana Cîrstea, adversara ei fiind Kamilla Rakhimova (24 de ani, #91 WTA), jucătoare din Rusia care a ales să reprezinte Uzbekistan.

După un prim set echilibrat câștigat de sportiva din Târgoviște la tiebreak 7-6(5), actul secund a fost la discreția româncei, care a mai pierdut doar 3 game-uri.

Sorana o va avea ca adversară în primul tur al turneului din Australia pe Dayana Yastremska (25 de ani, #27 WTA).

Cele două s-au mai întâlnit o singură dată. Se întâmpla în semifinalele turneului de la Lyon, în anul 2022. Atunci, sportiva din Ucraina se impunea, scor 7-6 (5), 4-6, 6-4.

11.250 de dolari este premiul pe care și l-au asigurat Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian prin calificarea pe tabloul principal al turneului de la Adelaide. Primesc și câte 25 de puncte în clasamentul WTA

Jaqueline Cristian nu a avut emoții cu Anastasia Potapova

Ulterior, Racheta numărul 1 a României, Jaqueline Cristian, a intrat și ea în acțiune.

Sportiva în vârstă de 27 de ani a cedat doar 4 game-uri în disputa cu Anastasia Potapova (24 de ani, # 55 WTA) și a închis meciul după o oră și 25 de minute, scor 6-1, 6-3.

Cristian va avea o misiune dificilă în primul tur, unde va da peste a patra favorită a competiției, Ekaterina Alexandrova (31 de ani, #10 WTA).

În singura confruntare directă, disputată anul trecut la Tokyo, rusoaica reușea să se impună în minimum de seturi, scor 6-1, 6-2.

Tabloul principal al turneului WTA 500 de la Adelaide

