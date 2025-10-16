„O greșeală și ajungea în zid!” Regizorul filmului „F1”, Joseph Kosinski, dezvăluie care a fost cea mai înfricoșătoare zi de filmare cu Brad Pitt
Brad Pitt a avut o prestație foarte apreciată în rolul pilotului Sonny Hayes
Special

„O greșeală și ajungea în zid!” Regizorul filmului „F1”, Joseph Kosinski, dezvăluie care a fost cea mai înfricoșătoare zi de filmare cu Brad Pitt

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 16.10.2025, ora 15:17
  • Kosinski a insistat ca actorii Brad Pitt și Damson Idris să fie chiar ei la volanul mașinilor modificate, lucru extrem de rar în lumea cinematografiei.

Filmul „F1”, o producție primită cu entuziasm de fanii Formulei 1 și ai cinematografiei, a reușit o performanță rară în domeniu: filmarea unor scene de cursă la viteze reale.

Regizorul Joseph Kosinski, cunoscut pentru „Top Gun: Maverick”, a dezvăluit recent că ultima lui producție a avut nevoie de o zi de filmare pe circuit extrem de periculoasă.

În majoritatea filmelor cu curse de mașini, scenele de acțiune se bazează pe imagini generate pe calculator sau pe șoferi profesioniști care conduc de fapt mașina cu dublă comandă, în timp ce actorul principal doar mimează că ar șofa.

Kosinski însă a insistat ca actorii Brad Pitt (în rolul lui Sonny Hayes) și Damson Idris (Joshua Pearce) să fie chiar ei la volanul mașinilor modificate, un aspect care a stârnit emoții uriașe în spatele camerelor!

„Dacă făcea o singură greșeală, era în zid”

Filmările s-au desfășurat pe pista Las Vegas Grand Prix, un circuit stradal cu zone foarte strânse. Condițiile au fost aproape de limita suportabilă.

Kosinski a povestit că filmările s-au desfășurat într-o noapte rece, cu temperaturi ce au coborât până la 14 °C, ceea ce, în termeni de curse F1, a redus foarte mult aderența pneurilor!

Fiind un circuit stradal, Brad Pitt nu a avut ocazia să exerseze traseul înainte de filmare, ceea ce însemna că o greșeală minoră l-ar fi trimis pe Pitt direct în zidurile de protecție.

„Stăteam cu degetele încrucișate”

Regizorul a recunoscut: „Aș spune că la Vegas chiar stăteam cu degetele încrucișate, pentru că era atât de frig și anvelopele nu aveau aderență. A fost de departe cel mai periculos lucru pe care l-am făcut”.

Kosinski a subliniat că Pitt nu a fost doar un interpret: el a petrecut mii de ture de pregătire, a avut antrenamente serioase și a arătat un talent natural în conducere.

Buget-record și contribuția lui Lewis Hamilton

Pentru a integra echipa fictivă APXGP în mediul real al Formulei 1, filmul a necesitat un buget uriaș, estimat la aproximativ 300 de milioane de dolari, plasându-l printre cele mai scumpe producții de la Hollywood.

Producătorii, inclusiv pilotul Lewis Hamilton, au colaborat strâns cu echipele F1 reale. Implicarea lui Hamilton a fost vitală nu doar din punct de vedere financiar, el ajutând decisiv la obținerea de sponsorizări, ci și pentru realismul tehnic.

Lewis Hamilton a avut o contribuție decisivă la succesul filmului Lewis Hamilton a avut o contribuție decisivă la succesul filmului
Lewis Hamilton a avut o contribuție decisivă la succesul filmului

A acționat ca un consultant permanent pentru a se asigura că dinamica echipei, sunetul motoarelor și manevrele de cursă sunt absolut autentice.

7,7 este nota
„F1” pe imdb, siteul pe care cinefilii își exprimă părerea despre filmele vizionate

El a oferit sfaturi privind cum gândesc și vorbesc piloții, cum se comportă echipele în timpul weekendurilor de cursă și cum pot fi transpuse acele nuanțe pe ecran ferindu-te de clișee.

Un alt secret al succesului filmului este distribuția excelentă. Pe lângă Pitt, apar alți actori de top, precum Javier Bardem (care interpretează proprietarul echipei) și Kerry Condon.

Brad Pitt și pasiunea pentru viteză

Filmul prezintă povestea lui Sonny Hayes, un veteran care revine pentru a-l mentora pe tânărul star Joshua Pearce.

Brad Pitt a recunoscut că, la finalul filmărilor, a fost trist să iasă din mașină, mărturisind că experiența de a conduce pe circuitele F1, la viteză reală, a fost de neegalat.

Regizorul chiar i-a permis să facă câteva ture suplimentare la finalul ultimei duble, știind cât de mult s-a bucurat actorul de adrenalina curselor.

Filmul „F1” a fost lansat în cinematografe în vara anului 2025 și este programat să ajungă pe platforma de streaming Apple TV+ în decembrie.

Până acum, pelicula a înregistrat încasări globale de aproximativ 629 milioane de dolari. Din această sumă, 189,5 milioane au fost încasate în SUA și 439,3 milioane în celelalte zone (Europa, Asia, etc).

formula 1 f1 film brad pitt
