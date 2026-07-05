Franța - Paraguay fost și meciul în care în sfârșit am văzut un arbitru mai slab decât Istvan Kovacs.

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Mondialul nu propune doar lapte și miere, vezi meciurile Portugalia - Croația 2-1 și Argentina - Capul Verde 3-2, ci și întâlniri care provoacă greață.

Cine a urmărit Franța - Paraguay nu s-a ales cu un meci de fotbal, ci cu unul în care niște băieți de cartier rău famat, care se cred șmecheri, au apelat la toate mizeriile care pot exista în acest sport pentru a putea obține calificarea.

Atletico Paraguay

De multă vreme n-am mai văzut atâta preocupare la cineva să-și lovească adversarul, să-l provoace și să simuleze.

Paraguayenii au lovit fără minge, s-au tăvălit la fiecare duel, au simulat, s-au încăierat în timpul meciului, în pauză, la final.

Dacă n-ai fi știut ce echipe joacă și la ce competiție, ai fi jurat că Paraguay e Atletico Madrid. Au avut și tricourile aproape identice cu cele ale clubului de pe Metropolitano.

Sud-americanii nu au fost doar enervanți, ci efectiv au stârnit atâta iritare, încât cred că mulți telespectatori neutri s-au transformat în suporteri ai Franței.

Paraguay a jucat murdar acest meci și e foarte bine că a pierdut.

Un arbitru modest, blând cu agresorii

Ilgiz Tantashev, „centralul” partidei Franța - Paraguay, a fost defazat tot meciul (foto: Imago)

Ciomăgarii nu trebuie să rămână în competiție. Mbappe a fost lovit tot meciul, iar unele reluări au arătat în mod clar cum a fost agresat fără minge. Inexplicabil cum cei din camera VAR n-au intervenit pentru aceste brutalități.

De fapt, Paraguay să termine meciul fără niciun cartonaș galben e ceva care arată că, totuși, la acest Mondial există arbitri mai slabi decât Istvan Kovacs.

Centralul din Uzbekistan a fost defazat tot meciul, n-a văzut atacurile dure, loviturile mârșave, nici măcar faultul mare cât Casa Poporului asupra lui Doue, la faza penalty-ului. Decizia s-a născut abia după ce a fost chemat la monitor.

Un arbitru modest, care a fost depășit de un meci în care o echipă a încercat să joace fotbal, e drept că nu prea a reușit și una care n-a fost interesată de fotbal, ci doar de cum să-și rănească și enerveze adversarul.

Paraguay a avut o medie de sub o pasă pe minut în cele 103 minute câte au fost, dar a a stat bine la capitolul agresiuni.

Urâtă națională, bine că a plecat acasă!

Finalul a păstrat coordonatele: Mbappe a izbucnit într-o reacție de bucurie, iar portarul Paraguayului, aflat lângă el, frustrat de rezultat, i-a dat cu mingea în spate.

În plus, sud-americanii protestau vehement în jurul arbitrului. Probabil deranjați că li s-a terminat lupta lor care a semănat cu una de UFC.

Urât meci, urâtă națională aceasta a Paraguayului. Bine măcar că pleacă acasă și nu mai e nevoie să suportăm încă un meci în care ciomăgarii și simulanții se duelează cu fotbalul.