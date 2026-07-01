Așa ratare, așa reacții FOTO. Doi fani francezi au oferit imaginea zilei la CM 2026, după ce Mbappe a tras în bară cu poarta goală în meciul cu Suedia +4 foto
Kylian Mbappe a ratat o ocazie incredibilă în meciul Franța - Suedia FOTO Imago
Campionatul Mondial

Așa ratare, așa reacții FOTO. Doi fani francezi au oferit imaginea zilei la CM 2026, după ce Mbappe a tras în bară cu poarta goală în meciul cu Suedia

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 01.07.2026, ora 15:07
alt-text Actualizat: 01.07.2026, ora 15:07
  • Înainte ca Franța să se descătușeze și să învingă categoric Suedia 3-0, fanii „Les Bleus” au trecut prin toate stările.
  • Până să spargă gheața și să marcheze de două ori, Mbappe i-a exasperat pe fani cu o ratare incredibilă din fața porții goale, iar doi suporteri francezi au oferit imaginea zilei la CM 2026, surprinși de camere într-un moment de uluială totală.
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Meciul Franța - Suedia (3-0) din șaisprezecimile Cupei Mondiale 2026 a oferit una dintre cele mai sugestive imagini ale turneului, o fotografie care surprinde perfect intensitatea emoțiilor trăite de suporteri alături de favoriții lor.

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Fanilor francezi nu le-a venit să creadă că Mbappe a ratat cu poarta goală în meciul cu Suedia

În minutul 32, când scorul era încă 0-0, Kylian Mbappe a fost protagonistul unei ratări uluitoare.

Căpitanul Franței, aflat în colțul din stânga al careului mic, a șutat în bara laterală, de la circa 8-9 metri, cu aproape toată poarta goală în față.

Imediat, camerele TV au surprins doi suporteri francezi într-o stare de stupefacție totală.

Cu ochii larg deschiși, gurile căscate și mâinile duse instinctiv la cap, cei doi au exprimat într-o singură imagine șocul resimțit de milioane de fani ai „Les Bleus”.

Bară uluitoare la 0-0

Faza părea imposibil de ratat, iar fanii francezii erau pregătiți să celebreze deschiderea scorului.

Kounde a pătruns impetuos pe partea dreaptă și i-a pasat mingea lui Mbappe în fața unei porți complet descoperite. Portarul Suediei, Zetterstrom, ieșise să închidă colțul scurt.

Kylian Mbappe a finalizat din prima la colțul scurt, pe lângă Gudmundsson aflat pe linia careului mic, însă balonul a izbit rădăcina barei, spre uluiala jucătorilor, a spectatorilor și a comentatorilor.

Reacția fanilor francezi după ratatea uluitoare a lui Kylian Mbappe (captură TV)
Reacția fanilor francezi după ratatea uluitoare a lui Kylian Mbappe (captură TV)

Galerie foto (4 imagini)

Kylian Mbappe (nr. 10) a ratat cu Suedia una dintre cele mai mari ocazii de la Cupa Mondială 2026 (captură FIFA) Kylian Mbappe a ratat cu Suedia una dintre cele mai mari ocazii de la Cupa Mondială 2026 (captură FIFA) Kylian Mbappe a ratat cu Suedia una dintre cele mai mari ocazii de la Cupa Mondială 2026 (captură FIFA) Reacția fanilor francezi după ratatea uluitoare a lui Kylian Mbappe (captură TV)
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Mbappe a făcut show după ce a ratat cu poarta goală

Superstarul lui Real Madrid nu a rămas blocat psihic după imensa ratare irosită și a demonstrat încă o dată de ce este unul dintre cei mai valoroși fotbaliști ai lumii.

Înainte de pauză, căpitanul naționalei „Cocoșului galic” și-a luat revanșa și a deschis scorul după o acțiune individuală de mare clasă.

După reluare, Mbappe a reușit „dubla”, punând capăt oricăror emoții în privința calificării Franței în optimile de finală.

Mbappe a devenit golgheterul all-time al naționalei Franței

Astfel, atacantul lui Real Madrid a ajuns la șase goluri la Cupa Mondială 2026, performanță prin care a devenit golgheterul all-time al naționalei Franței, cu 62 de goluri în 102 selecții. Mbappe l-a depășit pe Olivier Giroud, care are 57 de reușite.

Totodată, starul Franței și-a trecut în cont al 18-lea gol din istoria turneelor finale, apropiindu-se la o singură reușită de Lionel Messi, autor a 19 goluri la Campionatele Mondiale.

În cele 84 de minute petrecute pe teren, Mbappe a fost permanent principalul pericol pentru defensiva adversă, a creat ocazii, a accelerat ori de câte ori a avut spații și a fost liderul incontestabil al ofensivei franceze.

În optimi, Franța va întâlni Paraguay, care a provocat eliminarea șocantă a Germaniei în faza „șaisprezecimi”.

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