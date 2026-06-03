„Revoluție” la CFR  Clujenii se pregătesc intens pentru noul sezon. Care sunt principalele ținte: „4 sau 5 jucători” +19 foto
CFR Cluj
Superliga

„Revoluție” la CFR Clujenii se pregătesc intens pentru noul sezon. Care sunt principalele ținte: „4 sau 5 jucători”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.06.2026, ora 13:17
alt-text Actualizat: 03.06.2026, ora 13:17
  • Ricardo Cadu (44 de ani), directorul sportiv al celor de la CFR Cluj, a vorbit despre campania de transferuri din această vară.
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CFR Cluj a încheiat sezonul pe locul trei și va evolua în preliminariile Conference League. Astfel, conducerea clubului vrea să aducă deja întăriri pentru noul sezon.

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Ricardo Cadu pregătește noi transferuri la CFR: „Avem nevoie de 4-5 jucători”

Ricardo Cadu a explicat că pe lista sa se află mai mulți jucători, dar, din cauza prețurilor mari din piață, ardelenii se vor axa mai mult pe fotbaliști liberi de contract.

Am mai mulți jucători pe listă. Am început să căutăm și să începem discuțiile pentru transferuri. CFR nu are nevoie de mulți jucători, pentru că avem echipă bună.

În cazul unor plecări, atunci avem nevoie de 4-5 jucători, cel mult. Nu vorbim doar despre primele două ligi din Portugalia, ci și din alte campionate.

Faptul că jucătorii portughezi sunt mai scumpi acum, da, este o problemă. S-a scumpit piața, dar noi căutăm bine. Vorbim în mare parte despre jucători liberi de contract”, a declarat Ricardo Cadu, conform digisport.ro.

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De-a lungul acestui sezon, CFR Cluj s-a despărțit de jucători precum Kurt Zouma, Marcus Coco și Islam Slimani, vedete care nu au confirmat în Gruia.

În plus, ardelenii au rămas și fără Ciprian Deac, fotbalist care s-a retras din activitate la finalul acestui sezon.

Deac, în lacrimi la finalul partidei (4).jpg
Deac, în lacrimi la finalul partidei (4).jpg

Galerie foto (15 imagini)

Ciprian Deac, premiat la ultimul meci al carierei / foto: capturi Prima Sport Ciprian Deac, premiat la ultimul meci al carierei / foto: capturi Prima Sport Ciprian Deac, premiat la ultimul meci al carierei / foto: capturi Prima Sport Ciprian Deac, premiat la ultimul meci al carierei / foto: capturi Prima Sport Ciprian Deac, premiat la ultimul meci al carierei / foto: capturi Prima Sport
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CFR Cluj a rămas și fără antrenor

Clubul din Gruia a rămas fără antrenor la finalul sezonului, după plecarea lui Daniel Pancu la Rapid, tehnician care a redresat echipa și a calificat-o în cupele europene.

Duminică, Iuliu Mureșan a transmis că noul antrenor al celor de la CFR Cluj ar trebui să fie anunțat curând.

Toni Conceicao ar fi favorit pentru revenirea pe banca formației din Gruia. Ar exista negocieri și cu Edi Iordănescu, și el fost antrenor al ardelenilor, potrivit sport.ro.

„Suntem în discuții cu mai mulți antrenori, mai multe variante, dar nu pot să vă dau nume. Săptămâna viitoare ar trebui să decidem, până miercuri-joi, sper. Avem timp.

Sunt vreo 4-5-6 pe listă, dar nu vă dau amănunte că nu are sens să speculăm”, a declarat Iuliu Mureșan, potrivit sursei citate.

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