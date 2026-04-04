Șantierul Dinamo s-a oprit Imagini de la arena din Ștefan cel Mare: „Se încheie a doua săptămână în care nu s-a mișcat nimic”

Demolarea stadionului Dinamo e într-o perioadă de pauză, din cauza discuțiilor legate de situația lojilor de la tribuna oficială

Într-un clip publicat vineri pe pagina de Facebook „Complexu' Dinamo”, se poate vedea că momentan lucrările sunt oprite.

„Se încheie a doua săptămână în care nu s-a mișcat nimic , plănuit sau nu, încă nu îmi e clar. Dacă o mai lungesc mult, posibil să vedem cum răsare din nou gazonul în loc de utilaje...”, notează sursa citată.

Demolarea tribunei oficiale trebuie să mai aștepte

GOLAZO.ro a informat anterior că extensiile lojilor oficiale ale fostului stadion, două structuri metalice amplasate lângă tribuna oficială, aparțin unei entități aflate în faliment, iar situația lor juridică trebuie clarificată înainte ca utilajele să intre în acțiune și să le pună la pământ.

Cele două construcții, denumite în acte Lojă A și Lojă B, fac parte din patrimoniul Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Dinamo, entitate cunoscută de suporteri drept „Dinamo Badea”, după numele fostului finanțator Nicolae Badea.

Facilitățile noului stadion „Dinamo”, de 117 milioane de euro și 25.000 de locuri

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

