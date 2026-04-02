„O lege ruptă de realitate” Și Universitatea Craiova contestă modificările aduse Legii 4: „Prevederi aberante!”

După Oțelul Galați, și Universitatea Craiova a criticat modificările aduse Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei de pe stadioane.

Miercuri, în ședința de plen a Senatului, a fost dezbătută și adoptată această lege, care permite consumul de alcool pe stadioanele din România.

Președintele Senatului, Mihai Coteț, a anunțat că legea a fost adoptată ca lege ordinară, dar partidul UDMR a contestat votul.

Legea 89/2026 vizează ajustări legate de condițiile de acces și comportament pe stadioane pentru spectatori, inclusiv reintroducerea consumului de alcool în anumite condiții.

U Craiova critică modificările aduse Legii 4: „Alungă suporterii de la stadion”

După ce Oțelul Galați a cerut reanalizarea modificărilor aduse Legii 4, U Craiova a contestat și ea cele întâmplate.

Oltenii susțin că modificările sunt aberante și nu fac decât să îndepărteze publicul de pe stadion.

„Universitatea Craiova își exprimă dezacordul ferm față de modificările recente aduse Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive, în forma rezultată în urma votului din Senat asupra propunerii legislative L89/2026.

Clubul consideră că acest proiect legislativ a fost elaborat în absența unui dialog real, transparent și structurat cu actorii direct implicați în organizarea competițiilor sportive, cluburile și suporterii.

Afirmațiile potrivit cărora textul de lege ar fi susținut unanim de către aceste entități nu reflectă realitatea!

Analiza prevederilor incluse în proiect evidențiază o serie de măsuri care, departe de a facilita organizarea modernă a evenimentelor sportive, generează dificultăți operaționale semnificative, costuri suplimentare și riscuri sporite atât pentru organizatori, cât și pentru suporteri.

Practic, prin aceste modificări aberante, legiuitorul nu face altceva decât să alunge suporterii din tribune, ceea ce este inacceptabil pentru clubul Universitatea Craiova.

Printre prevederile aberante incluse în proiectul Senatului amintim aici:

restricții greu de aplicat privind consumul băuturilor slab alcoolizate în spațiile fără vizibilitate asupra terenului, care pot conduce la aglomerări și tensiuni în incinta stadionului

limitări rigide privind intervalul de comercializare și consum, care pot afecta fluxul de evacuare și siguranța publicului la finalul meciurilor

introducerea unor obligații suplimentare de colectare și gestionare a datelor personale ale spectatorilor, cu implicații directe asupra protecției datelor și a infrastructurii tehnice necesare

extinderea obligațiilor de raportare către autorități, cu impact asupra activității administrative a cluburilor

înăsprirea semnificativă a regimului de sancționare aplicabil suporterilor, total nejustificabil

Universitatea Craiova subliniază că nu contestă necesitatea existenței unor reguli clare pentru asigurarea ordinii și siguranței în cadrul competițiilor sportive.

Cu toate acestea, considerăm că legislația în domeniu trebuie să fie echilibrată, aplicabilă și construită în parteneriat cu cei care o implementează în mod direct.

Cluburile sportive sunt responsabile de administrarea infrastructurii, gestionarea fluxurilor de spectatori și prevenirea incidentelor.

În acest context, adoptarea unor reglementări fără consultarea reală a acestora riscă să conducă la măsuri dificil de implementat, în defavoarea suporterului și deconectate total de la realitatea din teren.

Poziția noastră este clară: sportul românesc are nevoie de o legislație europeană, coerentă, proporțională și adaptată nevoilor actuale, nu de un cadru excesiv birocratic, bazat preponderent pe control și sancțiune.

În forma actuală, proiectul de modificare a Legii nr. 4/2008 nu reprezintă absolut deloc un pas înainte către modernizare, ci creează premisele unor dificultăți suplimentare pentru organizatori și suporteri deopotrivă.

Clubul Universitatea Craiova rămâne deschis dialogului și își exprimă disponibilitatea de a contribui activ la elaborarea unor soluții legislative care să servească în mod real intereselor sportului și ale publicului”, se arată în comunicatul clubului.

Ovidiu Costeșin: „Lege ruptă de realitate”

Directorului general al grupării din Bănie s-a declarat și el idignat.

„Noi nu contestăm nevoia de reguli, de ordine și de siguranță. Contestăm însă ipocrizia cu care un text dezechilibrat este prezentat ca o victorie pentru sport.

Nu este. O lege bună se face împreună cu cei care o aplică în teren, nu din birou și nu din reflex de autoritate.

Cluburile administrează stadioane, gestionează fluxuri reale de public, suportă costuri reale și răspund pentru incidente reale.

De aceea, o lege făcută fără dialog real cu cluburile este, inevitabil, o lege ruptă de realitate.

Poziția Universității Craiova este clară: «nu avem nevoie de o lege care să dea bine în conferințe de presă și rău la porțile stadionului». Avem nevoie de o lege aplicabilă, proporțională și onestă.

În forma de acum, acest proiect nu înseamnă modernizare. Înseamnă mai mult control, mai multă birocrație, mai multe sancțiuni și mai puțin bun-simț”, a declarat Ovidiu Costeșin, citat de gsp.ro.

Cum s-a votat pentru propunerea de modificarea a Legii nr. 4/2008:

64 voturi pentru (printre care PSD, PNL)

33 voturi împotrivă (printre care UDMR, AUR)

2 abțineri

Ce prevede legea lui Ionuț Stroe

Proiectul promovat de Ionuț Stroe (PNL), fostul ministru al sportului, propune modificarea unor puncte din Legea 4, altele decât cele din inițiativa lui Ciprian Paraschiv, de la AUR, care a ajuns deja la Camera Deputaților.

Printre amendamentele din legea lui Stroe se numără:

consumul de alcool pe stadioane e permis doar în locuri de unde nu poți să și urmărești partida

amenzi de 5 ori mai mari decât cele din prezent pentru suporterii recalcitranți

posibilitatea ca Poliția Locală să interzică accesul pe stadion unei persoane printr-un simplu proces verbal, înainte ca respectivul suporter să fie judecat de o instanță abilitată

Legea lui Paraschiv permite consumul de băuturi slab alcoolizate pe stadioane, cum se întâmplă în majoritatea țărilor, și interzicerea suporterilor pe arene doar în urma unei decizii a instanței.

