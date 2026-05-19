Primele plecări de FC Argeș Piteștenii ar putea rămâne fără trei jucători la finalul acestui sezon. Unul dintre golgheteri, pe listă

FC Argeș este pe cale să încheie un sezon în care a jucat în play-off, chiar la revenirea în Liga 1, iar câțiva dintre jucători ar căuta deja o nouă provocare.

Trei jucători din lotul lui Bogdan Andone s-ar putea despărți de clubul piteștean la finalul acestui sezon, echipa mai având un singur meci de disputat, contra celor de la CFR Cluj.

Adel Bettaieb, Kevin Brobbey și Takayuki Seto ar fi pe picior de plecare de la FC Argeș

Bettaieb (29 de ani) a fost golgheterul argeșenilor în Liga 1, cu 11 goluri, unul peste Matos, iar contractul său va expira la 30 iunie.

Cu toate acestea, atacantul nu ar lua în calcul o prelungire, având deja câteva oferte în acest moment, atât din țară, cât și din străinătate, informează gsp.ro.

În același timp, un apropiat al clubului ar fi transmis că șansele conducerii de a-l întoarce din drum pe Bettaieb sunt zero în acest moment.

O a doua plecare ar putea fi cea a lui Kevin Brobbey (32 de ani), care nu și-ar mai dori să evolueze în Liga 1, la capătul unui sezon în care nu a reușit niciun gol în campionat, însă în care a bifat 4 reușite în cele 4 apariții din Cupa României.

Takayuki Seto își ia adio de la FC Argeș

Ajuns la vârsta de 40 de ani, veteranul japonez ar urma să se despartă și el de piteșteni, după ce a bifat 19 apariții în ambele competiții, în actuala stagiune, reușind un gol în Cupa României, în victoria cu Metaloglobus, scor 3-2, un a fost integralist.

Seto are în palmares un titlu în Liga 1, o Cupă și o Supercupă, toate câștiga cu Astra Giurgiu.

Totodată, U Cluj și-a exprimat interesul pentru transferul lui Robert Sierra, iar alte nume ar mai putea fi adăugate ulterior pe lista plecărilor.

