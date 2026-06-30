FC Argeș merge ceas în amicale VIDEO. Recital ofensiv al piteștenilor în fața unei echipe care va juca în preliminariile Conference League
FC Argeș/ Foto: Facebook @Fotbal Club Argeș Pitești
Superliga

FC Argeș merge ceas în amicale VIDEO. Recital ofensiv al piteștenilor în fața unei echipe care va juca în preliminariile Conference League

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 30.06.2026, ora 00:10
alt-text Actualizat: 30.06.2026, ora 16:05
  • FC Argeș a învins-o pe Vllaznia Shkoder, locul 3 în sezonul trecut din Albania și echipă calificată în preliminariile Conference League, scor 5-2, în al doilea amical din Slovenia.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În primul test al verii, echipa antrenată de Bogdan Andone a trecut cu 2-0 de FC Cukaricki, ocupanta locului 8 în stagiunea trecută din prima ligă a Serbiei.

U Craiova, victorie în ultimul test din Austria VIDEO. Spectacol cu 7 goluri într-un meci de 120 de minute » Fostul jucător al CFR-ului a marcat în poarta campioanei
Citește și
U Craiova, victorie în ultimul test din Austria VIDEO. Spectacol cu 7 goluri într-un meci de 120 de minute » Fostul jucător al CFR-ului a marcat în poarta campioanei
Citește mai mult
U Craiova, victorie în ultimul test din Austria VIDEO. Spectacol cu 7 goluri într-un meci de 120 de minute » Fostul jucător al CFR-ului a marcat în poarta campioanei

FC Argeș, recital ofensiv cu Vllaznia Shkoder

Vllaznia a deschis scorul în minutul 20 al partidei, după o lovitură liberă respinsă în față de Căbuz. Pe fază, Qato a trimis mingea direct în vinclu.

FC Argeș a restabilit rapid egalitatea. Xian Emmers, fostul mijlocaș al Rapidului, a marcat cu un șut năprasnic din afara careului. Era minutul 29.

După pauză, formația din Trivale a preluat conducerea. Ionuț Rădescu a marcat în minutul 74, însă avantajul a durat doar două minute. Tafili a înscris pentru 2-2.

Alb-violeții s-au dezlănțuit pe final. Au marcat trei goluri în șapte minute! Autori: Michael Idowu (’78), Robert Moldoveanu (’81) și din nou Rădescu (’85).

Primul „11” trimis pe teren de Bogdan Andone:

  • Cătălin Căbuz – Andrei Tofan, Guilherme Garutti, Leard Sadriu, Claudiu Micovschi, Rober Sierra, Vadim Rața, Yanis Pîrvu, Taylor Luvambo, Ricardo Matos, Xian Emmers

Pentru FC Argeș urmează ultimul meci de verificare din cantonamentul de la Rogla.

Piteștenii vor întâlni formația slovenă NK Dekani (locul 10 din Liga 2 în sezonul trecut). Partida este programată pe 2 iulie, de la ora 18:00.

Formația antrenată de Bogdan Andone se va întoarce în țară pe 3 iulie. Înainte de startul noului sezon, „vulturii” vor disputa un joc amical cu SCM Râmnicu Vâlcea, proaspăt promovată în Liga 2.

Primul meci oficial al piteștenilor este programat vineri, 17 iulie, de la ora 21:30, pe terenul celor de la FCSB, echipă pe care a învins-o de două ori în stagiunea precedentă (2-0 și 1-0).

VIDEO. Golurile marcate de FC Argeș în meciul cu Vllaznia Shkoder

Citește și

Analiza comentatorilor CM de la Antena 1 Radiografie făcută de Emil Grădinescu, cea mai experimentată voce a meciurilor de fotbal
Special
14:31
Analiza comentatorilor CM de la Antena 1 Radiografie făcută de Emil Grădinescu, cea mai experimentată voce a meciurilor de fotbal
Citește mai mult
Analiza comentatorilor CM de la Antena 1 Radiografie făcută de Emil Grădinescu, cea mai experimentată voce a meciurilor de fotbal
Bătaie pe vedeta Argeșului EXCLUSIV. Negocieri cu golgheterul piteștenilor: „Am primit oferta, sunt în contact cu ei” » Dorit și de rivalele din Liga 1
Superliga
10:02
Bătaie pe vedeta Argeșului EXCLUSIV. Negocieri cu golgheterul piteștenilor: „Am primit oferta, sunt în contact cu ei” » Dorit și de rivalele din Liga 1
Citește mai mult
Bătaie pe vedeta Argeșului EXCLUSIV. Negocieri cu golgheterul piteștenilor: „Am primit oferta, sunt în contact cu ei” » Dorit și de rivalele din Liga 1

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
albania fc arges conference league vllaznia
Știrile zilei din sport
Cine câștigă titlul? Cum arată cotele: două favorite certe înainte de startul Superligii + cum s-au schimbat în ultimele sezoane
Superliga
30.06
Cine câștigă titlul? Cum arată cotele: două favorite certe înainte de startul Superligii + cum s-au schimbat în ultimele sezoane
Citește mai mult
Cine câștigă titlul? Cum arată cotele: două favorite certe înainte de startul Superligii + cum s-au schimbat în ultimele sezoane
Scandal în Germania FOTO. Cum s-au autosabotat nemții la penalty-uri: Kimmich s-a rugat de el, dar a refuzat să tragă!
Campionatul Mondial
30.06
Scandal în Germania FOTO. Cum s-au autosabotat nemții la penalty-uri: Kimmich s-a rugat de el, dar a refuzat să tragă!
Citește mai mult
Scandal în Germania FOTO. Cum s-au autosabotat nemții la penalty-uri: Kimmich s-a rugat de el, dar a refuzat să tragă!
Cîrstea, victorie importantă Sorana s-a calificat în turul 2 la Wimbledon. E aproape să-și egaleze recordul! Pe cine va întâlni
Tenis
30.06
Cîrstea, victorie importantă Sorana s-a calificat în turul 2 la Wimbledon. E aproape să-și egaleze recordul! Pe cine va întâlni
Citește mai mult
Cîrstea, victorie importantă Sorana s-a calificat în turul 2 la Wimbledon. E aproape să-și egaleze recordul! Pe cine va întâlni
Continuă plecările la Dinamo  Jucătorul se desparte de echipă după 6 ani! Ce oferte are
Superliga
30.06
Continuă plecările la Dinamo Jucătorul se desparte de echipă după 6 ani! Ce oferte are
Citește mai mult
Continuă plecările la Dinamo  Jucătorul se desparte de echipă după 6 ani! Ce oferte are
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:10
„Te iubesc” și „Love you” Președintele unui club din România, acuzat de o junioară de hărțuire sexuală. Cazul e în atenția organelor penale și a FRF
„Te iubesc” și „Love you” Președintele unui club din România, acuzat de o junioară de hărțuire sexuală. Cazul e în atenția organelor penale și a FRF
09:33
„Are un fizic ieșit din comun” Victor Angelescu, noi detalii despre transferurile efectuate de Rapid » Graovac, așteptat în Giulești
„Are un fizic ieșit din comun” Victor Angelescu, noi detalii despre transferurile efectuate de Rapid » Graovac, așteptat în Giulești
08:30
Franța, ce show! Norvegia și Mexic merg și ele mai departe în optimi » Programul următoarelor meciuri
Franța, ce show! Norvegia și Mexic merg și ele mai departe  în optimi » Programul următoarelor meciuri
00:10
Învinsă la revenirea la Wimbledon Serena Williams, out în primul tur » Fosta lideră mondială a pierdut în fața unei jucătoare de 20 de ani
Învinsă la revenirea la Wimbledon Serena Williams, out în primul tur  » Fosta lideră mondială a pierdut în fața unei jucătoare de 20 de ani
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: <span>VAR-ul</span> e bun, tot oamenii sunt problema!
Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul
Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline
Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!
Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?
Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar
Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii
Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare
Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego
Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum <span>nu-l</span> mai vreți plecat pe Ronaldo?
Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: <span>Nu-l</span> mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul
Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?
FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli
Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!
Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!
Top stiri
Cum arată  stadionul din Pitești Imagini noi de pe șantier » Ce lucrări se fac acum la arena din Trivale
Superliga
30.06
Cum arată stadionul din Pitești Imagini noi de pe șantier » Ce lucrări se fac acum la arena din Trivale
Citește mai mult
Cum arată  stadionul din Pitești Imagini noi de pe șantier » Ce lucrări se fac acum la arena din Trivale
Lebron pleacă de la Lakers Recordmanul NBA vrea o nouă echipă, după 8 ani la formația din Los Angeles
Baschet
30.06
Lebron pleacă de la Lakers Recordmanul NBA vrea o nouă echipă, după 8 ani la formația din Los Angeles
Citește mai mult
Lebron pleacă de la Lakers Recordmanul NBA vrea o nouă echipă, după 8 ani la formația din Los Angeles
Cine transmite U Craiova - ML Vitebsk Au fost achiziționate drepturile de televizare pentru primul tur preliminar din Liga Campionilor
Liga Campionilor
30.06
Cine transmite U Craiova - ML Vitebsk Au fost achiziționate drepturile de televizare pentru primul tur preliminar din Liga Campionilor
Citește mai mult
Cine transmite U Craiova - ML Vitebsk Au fost achiziționate drepturile de televizare pentru primul tur preliminar din Liga Campionilor
BREAKING | Metrou inundat la Piața Victoriei, unde apa ajunge până la peron și stația e închisă. Metrorex anunță cum e reconfigurată circulația
B365
04:11
BREAKING | Metrou inundat la Piața Victoriei, unde apa ajunge până la peron și stația e închisă. Metrorex anunță cum e reconfigurată circulația
Citește mai mult
BREAKING | Metrou inundat la Piața Victoriei, unde apa ajunge până la peron și stația e închisă. Metrorex anunță cum e reconfigurată circulația

Echipe/Competiții

fcsb 33 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 21 rapid 18 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad 4 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share