FC Argeș merge ceas în amicale VIDEO. Recital ofensiv al piteștenilor în fața unei echipe care va juca în preliminariile Conference League

FC Argeș a învins-o pe Vllaznia Shkoder, locul 3 în sezonul trecut din Albania și echipă calificată în preliminariile Conference League, scor 5-2, în al doilea amical din Slovenia.

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În primul test al verii, echipa antrenată de Bogdan Andone a trecut cu 2-0 de FC Cukaricki, ocupanta locului 8 în stagiunea trecută din prima ligă a Serbiei.

FC Argeș, recital ofensiv cu Vllaznia Shkoder

Vllaznia a deschis scorul în minutul 20 al partidei, după o lovitură liberă respinsă în față de Căbuz. Pe fază, Qato a trimis mingea direct în vinclu.

FC Argeș a restabilit rapid egalitatea. Xian Emmers, fostul mijlocaș al Rapidului, a marcat cu un șut năprasnic din afara careului. Era minutul 29.

După pauză, formația din Trivale a preluat conducerea. Ionuț Rădescu a marcat în minutul 74, însă avantajul a durat doar două minute. Tafili a înscris pentru 2-2.

Alb-violeții s-au dezlănțuit pe final. Au marcat trei goluri în șapte minute! Autori: Michael Idowu (’78), Robert Moldoveanu (’81) și din nou Rădescu (’85).

Primul „11” trimis pe teren de Bogdan Andone:

Cătălin Căbuz – Andrei Tofan, Guilherme Garutti, Leard Sadriu, Claudiu Micovschi, Rober Sierra, Vadim Rața, Yanis Pîrvu, Taylor Luvambo, Ricardo Matos, Xian Emmers

Pentru FC Argeș urmează ultimul meci de verificare din cantonamentul de la Rogla.

Piteștenii vor întâlni formația slovenă NK Dekani (locul 10 din Liga 2 în sezonul trecut). Partida este programată pe 2 iulie, de la ora 18:00.

Formația antrenată de Bogdan Andone se va întoarce în țară pe 3 iulie. Înainte de startul noului sezon, „vulturii” vor disputa un joc amical cu SCM Râmnicu Vâlcea, proaspăt promovată în Liga 2.

Primul meci oficial al piteștenilor este programat vineri, 17 iulie, de la ora 21:30, pe terenul celor de la FCSB, echipă pe care a învins-o de două ori în stagiunea precedentă (2-0 și 1-0).

VIDEO. Golurile marcate de FC Argeș în meciul cu Vllaznia Shkoder

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