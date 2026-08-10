Momente de panică la Botoșani FOTO. Ambulanța a intrat pe teren înaintea meciului cu Corvinul. I s-a făcut rău pe bancă +5 foto
Cristian Preda, antrenorul de portari de la Corvinul, a avut nevoie de îngrijiri medicale înainte de meciul cu FC Botoșani/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Momente de panică la Botoșani FOTO. Ambulanța a intrat pe teren înaintea meciului cu Corvinul. I s-a făcut rău pe bancă

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.08.2026, ora 21:18
alt-text Actualizat: 10.08.2026, ora 21:20
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Ambulanța a fost nevoită să intre pe teren după ce un membru al staff-ului hunedorenilor a avut nevoie de îngrijiri medicale.

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Momente de panică înainte de FC Botoșani - Corvinul

Cristian Preda (53 de ani), antrenorul de portari al echipei pregătite de Florin Maxim, a avut o cădere de calciu, fiind imediat stabilizat.

„Un membru al staff-ului tehnic de la Corvinul a avut o cădere de calciu, probabil și pe fondul căldurii, efortului depus, dar și vârstei înaintate.

A fost stabilizat imediat. Nu au fost probleme grave”, a declarat un cadru medical de pe ambulanță, citat de botosaninews.ro.

FC Botoșani - Corvinul. Ambulanța a fost nevoită să intre pe teren înaintea partidei Foto sportpictures.eu.jpeg
FC Botoșani - Corvinul. Ambulanța a fost nevoită să intre pe teren înaintea partidei Foto sportpictures.eu.jpeg

Galerie foto (5 imagini)

FC Botoșani - Corvinul. Ambulanța a fost nevoită să intre pe teren înaintea partidei Foto sportpictures.eu.jpeg FC Botoșani - Corvinul. Ambulanța a fost nevoită să intre pe teren înaintea partidei Foto sportpictures.eu.jpeg FC Botoșani - Corvinul. Ambulanța a fost nevoită să intre pe teren înaintea partidei Foto sportpictures.eu.jpeg FC Botoșani - Corvinul. Ambulanța a fost nevoită să intre pe teren înaintea partidei Foto sportpictures.eu.jpeg FC Botoșani - Corvinul. Ambulanța a fost nevoită să intre pe teren înaintea partidei Foto sportpictures.eu.jpeg
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Cristian Preda a venit la Corvinul în vara lui 2021 la pachet cu Florin Maxim. Cei doi au mai colaborat și la CSC Șelimbăr sau FC Voluntari II, fostele echipe antrenate de actualul tehnician al hunedorenilor.

Pe teren, FC Botoșani și Corvinul au remizat, scor 0-0. Oaspeții au evoluat în inferioritate numerică în ultimul sfert de oră, după ce fundașul stânga Mo Abualnadi (25 de ani) a fost eliminat pentru două cartonașe galbene primite într-un interval de 9 minute.

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