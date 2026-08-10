FC BOTOȘANI - CORVINUL 0-0. Au fost momente de panică înainte startul partidei.

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Ambulanța a fost nevoită să intre pe teren după ce un membru al staff-ului hunedorenilor a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Momente de panică înainte de FC Botoșani - Corvinul

Cristian Preda (53 de ani), antrenorul de portari al echipei pregătite de Florin Maxim, a avut o cădere de calciu, fiind imediat stabilizat.

„Un membru al staff-ului tehnic de la Corvinul a avut o cădere de calciu, probabil și pe fondul căldurii, efortului depus, dar și vârstei înaintate.

A fost stabilizat imediat. Nu au fost probleme grave”, a declarat un cadru medical de pe ambulanță, citat de botosaninews.ro.

Cristian Preda a venit la Corvinul în vara lui 2021 la pachet cu Florin Maxim. Cei doi au mai colaborat și la CSC Șelimbăr sau FC Voluntari II, fostele echipe antrenate de actualul tehnician al hunedorenilor.

Pe teren, FC Botoșani și Corvinul au remizat, scor 0-0. Oaspeții au evoluat în inferioritate numerică în ultimul sfert de oră, după ce fundașul stânga Mo Abualnadi (25 de ani) a fost eliminat pentru două cartonașe galbene primite într-un interval de 9 minute.

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