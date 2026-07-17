Hub VAR sau debaraua bunicii? FOTO. Imagini dezolante cu sediul centralizat construit de FRF la Mogoșoaia

Noul HUB VAR de la Mogoșoaia a fost inaugurat cu ocazia meciului FC Voluntari - FC Botoșani, primul al noului sezon din Liga 1, însă imaginile din interior sunt dezolante.

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Debutul noului sistem centralizat era programat să aibă loc la Supercupa României, câștigată de U Craiova, scor 0-0 (5-3 d.pen) în fața celor de la U Cluj, dar o problemă de recepție a făcut ca acest lucru să nu se mai întâmple.

Hub VAR sau debaraua bunicii? Imagini dezolante cu sediul central construit de FRF la Mogoșoaia

În cele din urmă, prima partidă care a beneficiat de noul HUB VAR a fost FC Voluntari - FC Botoșani, duelul inaugural al noului sezon din Liga 1.

Deși investiția a fost prezentată ca un pas înainte pentru fotbalul românesc, imaginile din interior sunt sub așteptări, spațiul în care funcționează centrul fiind unul extrem de restrâns.

Cătălin Popa și Mircea Orbuleț, cei doi arbitri aflați în camera VAR, abia au avut loc să se miște.

„Arbitrii s-au dezvoltat foarte mult. Noi am plecat cu un fluier și două cartonașe și acum au camere de luat vederi montate pe ei, sisteme de comunicație, totul evoluează. Trebuie să ținem pasul cu tot ce este nou.

Avem contract direct cu UEFA și FIFA de unde primit materiale proaspete, fiind un plus pentru noi, ne putem dezvolta și să creștem în prestații”, declara Sebastian Colțescu, fost arbitru, actual membru CCA, în urmă cu o săptămână.

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