Probleme la Supercupa României Schimbare de ultimă oră la U Craiova - U Cluj: „Pentru a elimina orice risc”

Supercupa României, U Craiova - U Cluj, beneficiază de arbitraj VAR de la stadionul din Bănie, nu de la distanță, așa cum era anunțat

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Inițial, partida trebuia să fie supervizată din noul hub de la Mogoșoaia, însă o problemă de recepție a activat echipa de rezervă VAR de la stadion înaintea partidei.

Arbitraj VAR de la stadion în Supercupa României

„La partida din această seară, Supercupa României, arbitrajul video (VAR) va fi realizat de la stadion, prin intermediul mașinii VAR prezente la Craiova.

​Deși debutul noului sistem centralizat era programat pentru această seară, a fost identificată o instabilitate în recepționarea semnalului către centrul de operare de la Mogoșoaia.

​Pentru a garanta desfășurarea optimă a jocului și a elimina orice risc de întrerupere a transmisiunii semnalului, s-a decis testarea în regim "offline" a noului sistem.

Această măsură preventivă asigură că asistența video va funcționa în parametri optimi pe toată durata partidei”, informează FRF.

Adrian Cojocaru (arbitru VAR) și Valentin Porumbel (asistent VAR) ar fi trebuit să lucreze din noul centru VAR de la Mogoșoaia.

Aceștia au fost înlocuiți înaintea meciului cu brigada VAR de rezervă, de la stadion, Marcel Bîrsan și Sorin Costreie.

Restul brigăzii din această seară - Arbitru de centru: Iulian Călin, Asistenți: Neacșu George Florin și Marin Nicușor Florentin

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