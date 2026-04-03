„N-am mai văzut FCSB atât de slabă!" Panduru și Pintilii, șocați de ce s-a întâmplat la Botoșani: „Credeam că Rădoi poate schimba asta"
FC Botoșani - FCSB 3-2 (FOTO: Sport Pictures)
Superliga

alt-text Publicat: 03.04.2026, ora 23:28
alt-text Actualizat: 03.04.2026, ora 23:52
  • FC BOTOȘANI - FCSB 3-2. Basarab Panduru, Mihai Pintilii și Emil Grădinescu s-au declarat surprinși de prestația slabă a campioanei en-titre.
  • Fost antrenor secund la FCSB, Pintilii a vorbit despre schimbările pe care se aștepta să le aducă Mirel Rădoi.

După rezultatul înregistrat în etapa a treia, FC Botoșani și FCSB se află la egalitate de puncte, câte 27, în fruntea clasamentului din play-out. UTA Arad poate profita: are 25 și se va duela cu Metaloglobus.

FC BOTOȘANI - FCSB 3-2. Basarab Panduru: „N-am văzut-o atât de slabă!”

„Prima repriză posesia este din cale afară în favoarea Botoșaniului. Nu numai asta, ai 100 de pase bune (n.r. - FCSB), nu știu dacă s-a întâmplat vreodată așa ceva. 117 pase bune dacă nu greșesc. Mi se par din cale afară de puține.

Pe mine ce se întâmplă din minutul 58 până la final mă pune pe gânduri. Mi se pare că este una dintre cele mai slabe reprize făcute de mult timp încoace de FCSB. N-am văzut-o atât de slabă!

Pe Botoșani nici nu știu de unde să o iau. Abia bate în prima etapă cu Croitoru, 3-2 cu Slobozia după ce a fost condusă, a rămas în 10 pe final și a întors. Se duce la Hermannstadt, ziceai că și-a revenit Botoșani, ia o bătaie de nu știe cum s-a întors de acolo (n.r. 0-3) și după aia rezultatul ăsta.

Bine, asta după două săptămâni în care Rădoi a avut jucători plecați (n.r. la echipele naționale), Croitoru bănuiesc că i-a avut pe marea majoritate”, a declarat Panduru în emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

Mi s-a părut că a căzut toată echipa, Duarte de ce a căzut? Fizic n-a mai putut? De aia a dat pasele alea? Nici dacă ai cârcei la picioare nu dai pasa aia așa încet la portar. Basarab Panduru

Mihai Pintilii: „Credeam că Rădoi poate să facă o schimbare la moral și la atitudine”

Fost antrenor la secund la FCSB, Pintilii consideră că FC Botoșani a meritat să obțină cele trei puncte.

„E greu, faci niște greșeli din astea cu fundașii, dai mingea la adversar, scapă și îți dau gol din nimic. OK, ca ocazii, jos pălăria. Au avut șuturi, au avut inițiativa, dar greșelile astea sunt prea mari. E și greu să te mai motivezi după.

Mi-e greu să comentez ceva de rău. Ofensiv a suferit foarte mult, n-ai produs nimic, n-ai avut ocazii clare, să speri la mai mult, să zici «Da, domnule, meritam ceva». Nu!

Botoșani a meritat, au vrut, au pasat, au atacat, au dat și goluri. Au fost acolo, au vrut! Au avut șapte șuturi pe spațiul porții și trei bare. Tu ai dat gol din penalty și șutul lui Olaru”, a afirmat Pintilii.

Emil Grădinescu, despre FCSB: „Slabi, foarte slabi!”

Comentatorul sportiv Emil Grădinescu a fost impresionat de prestația celor de la FC Botoșani. Și surprins de rezultatele înregistrate de FCSB cu Mirel Rădoi antrenor.

„62% posesie pentru Botoșani în prima repriză! Au dat gol, n-a fost o posesie chiar așa de sterilă. Ca joc, a fost demonstrație de fotbal ofensiv.

Toată lumea spune că «Băi, nu putem să jucăm, sunt echipe care se aglomerează, nu putem să le desfacem, ăsta nu e fotbal». Uite, ați avut echipă desfăcută total, în părți componente, în piese, și nu ați avut nimic. Slabi, foarte slabi!

Mă miră bilanțul lui Rădoi și felul în care conduce jocul. Ai trei meciuri: 0-0 cu Metaloglobus, 1-0 cu UTA, greu, și aici 2-3 cu Botoșani. Ești în play-out și în trei meciuri ai o singură victorie cu 1-0 și ești făcut praf în meciul ăsta de la Botoșani”, a afirmat comentatorul.

